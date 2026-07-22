Interesting and Humour - page 2229

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Нацбанк меняет правила обмена валют
Нацбанк меняет правила обмена валют
  • ru.tsn.ua
В Украине с 8 июня будут действовать новые правила наличных валютообменных операций. Так, согласно постановлению Нацбанка №249 сдать доллары в банк станет проще. "Человек сможет за один день без паспорта продать банку валюты на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте, сейчас для таких операций нужно предъявлять документ", — сообщил "Вестям...
 
Sony
Руководству Sony урежут зарплату вдвое и не выплатят бонусы
Руководству Sony урежут зарплату вдвое и не выплатят бонусы
  • www.gametech.ru
Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, руководство компании Sony, включая Каза Хираи (Kaz Hirai), в этом году будет получать вдвое меньшую зарплату, чем в прошлом, а также не получат запланированные бонусы. Несмотря на то, что игровое подразделение PlayStation демонстрирует рост показателей, остальные...
 

 
Fleder:

I always said it was just elbows
 
 
Conscience? Honour? Principle?
Таксист вернул пассажирам забытые 27 тысяч долларов
Таксист вернул пассажирам забытые 27 тысяч долларов
  • www.topnews.ru
Водитель такси Чжао Лэй из города Харбин вернул найденные на заднем сиденье своей машины 170 тысяч юаней (27 тысяч долларов) в бумажном пакете.
 
Nautilus Pompilius - Goodbye America / Good Bye America (1988)


 
In vino veritas
Красное вино перестало продлевать жизнь
Красное вино перестало продлевать жизнь
  • 2014.05.14
  • Редакция журнала Наука и жизнь
  • www.nkj.ru
Ресвератрол, самый известный (после алкоголя) компонент вина, снова разочаровал учёных. Многие из нас слышали о том, что красное вино помогает оставаться здоровыми и продлевает жизнь. Считается, что компонент красного вина, который отвечает за его полезные свойства, — это ресвератрол, защитная молекула, которую некоторые растения синтезируют в...
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