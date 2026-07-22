Interesting and Humour - page 2229
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Нацбанк меняет правила обмена валют
- ru.tsn.ua
В Украине с 8 июня будут действовать новые правила наличных валютообменных операций. Так, согласно постановлению Нацбанка №249 сдать доллары в банк станет проще. "Человек сможет за один день без паспорта продать банку валюты на сумму до 150 тыс. грн в эквиваленте, сейчас для таких операций нужно предъявлять документ", — сообщил "Вестям...
Sony
Руководству Sony урежут зарплату вдвое и не выплатят бонусы
- www.gametech.ru
Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, руководство компании Sony, включая Каза Хираи (Kaz Hirai), в этом году будет получать вдвое меньшую зарплату, чем в прошлом, а также не получат запланированные бонусы. Несмотря на то, что игровое подразделение PlayStation демонстрирует рост показателей, остальные...
Fleder:I always said it was just elbows
Conscience? Honour? Principle?
Таксист вернул пассажирам забытые 27 тысяч долларов
- www.topnews.ru
Водитель такси Чжао Лэй из города Харбин вернул найденные на заднем сиденье своей машины 170 тысяч юаней (27 тысяч долларов) в бумажном пакете.
Nautilus Pompilius - Goodbye America / Good Bye America (1988)
In vino veritas
Красное вино перестало продлевать жизнь
- 2014.05.14
- Редакция журнала Наука и жизнь
- www.nkj.ru
Ресвератрол, самый известный (после алкоголя) компонент вина, снова разочаровал учёных. Многие из нас слышали о том, что красное вино помогает оставаться здоровыми и продлевает жизнь. Считается, что компонент красного вина, который отвечает за его полезные свойства, — это ресвератрол, защитная молекула, которую некоторые растения синтезируют в...
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