Scalping

LiquiditySweep Pro Market 1.3 Performance Report

7 May 2026, 18:18
Qiyas Baghirov
Qiyas Baghirov
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LiquiditySweep Pro Market 1.3

Performance Report

Period: 24.04.2026 — 07.05.2026


During the evaluation period, LiquiditySweep Pro Market demonstrated stable intraday execution and controlled risk exposure under live-market volatility conditions.

The strategy maintained disciplined trade management while focusing on liquidity-based reversals and short-term momentum continuation setups.

Performance Summary

  • Initial Deposit: 1,000 USD
  • Final Balance: 1,440.45 USD
  • Total Net Profit: +440.45 USD
  • Total Return: +44.04%
  • Profit Factor: 1.16
  • Expected Payoff: 0.14
  • Maximum Drawdown: 119.02 USD
  • Relative Drawdown: 9.12%
  • Total Trades Executed: 3,086

Trade Statistics

  • Winning Trades: 1,375 (44.56%)
  • Losing Trades: 1,711 (55.44%)

Position Distribution

  • Short Positions Won: 45.39%
  • Long Positions Won: 43.77%

Best/Worst Trades

  • Largest Profit Trade: +13.52 USD
  • Largest Loss Trade: -11.05 USD

Average Results

  • Average Profit Trade: +2.27 USD
  • Average Loss Trade: -1.57 USD

Risk & Execution Analysis

The strategy maintained relatively controlled drawdown levels while operating under high-frequency intraday conditions.

Performance stability was supported through:

  • spread filtering,
  • ATR volatility protection,
  • controlled execution logic,
  • and liquidity-based confirmation systems.

The equity curve demonstrated progressive recovery behavior after temporary drawdown phases, indicating stable execution consistency throughout volatile market conditions.

Strategy Behavior

LiquiditySweep Pro Market focuses on:

  • institutional liquidity sweeps,
  • stop-hunt reversals,
  • momentum continuation entries,
  • and short-term intraday inefficiencies.

The system prioritizes:

  • execution discipline,
  • low-exposure recovery behavior,
  • and sustainable equity growth over aggressive risk escalation.

Professional Short Version

Performance Period: 24.04.2026 — 07.05.2026

LiquiditySweep Pro Market achieved a total return of +44.04% with controlled drawdown behavior and stable execution consistency across 3,086 intraday trades.

The strategy maintained disciplined risk management while leveraging liquidity sweep detection, smart-money reversals, and volatility-filtered execution logic under real-market conditions.


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