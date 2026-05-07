LiquiditySweep Pro Market 1.3
Performance Report
Period: 24.04.2026 — 07.05.2026
During the evaluation period, LiquiditySweep Pro Market demonstrated stable intraday execution and controlled risk exposure under live-market volatility conditions.
The strategy maintained disciplined trade management while focusing on liquidity-based reversals and short-term momentum continuation setups.
Performance Summary
- Initial Deposit: 1,000 USD
- Final Balance: 1,440.45 USD
- Total Net Profit: +440.45 USD
- Total Return: +44.04%
- Profit Factor: 1.16
- Expected Payoff: 0.14
- Maximum Drawdown: 119.02 USD
- Relative Drawdown: 9.12%
- Total Trades Executed: 3,086
Trade Statistics
- Winning Trades: 1,375 (44.56%)
- Losing Trades: 1,711 (55.44%)
Position Distribution
- Short Positions Won: 45.39%
- Long Positions Won: 43.77%
Best/Worst Trades
- Largest Profit Trade: +13.52 USD
- Largest Loss Trade: -11.05 USD
Average Results
- Average Profit Trade: +2.27 USD
- Average Loss Trade: -1.57 USD
Risk & Execution Analysis
The strategy maintained relatively controlled drawdown levels while operating under high-frequency intraday conditions.
Performance stability was supported through:
- spread filtering,
- ATR volatility protection,
- controlled execution logic,
- and liquidity-based confirmation systems.
The equity curve demonstrated progressive recovery behavior after temporary drawdown phases, indicating stable execution consistency throughout volatile market conditions.
Strategy Behavior
LiquiditySweep Pro Market focuses on:
- institutional liquidity sweeps,
- stop-hunt reversals,
- momentum continuation entries,
- and short-term intraday inefficiencies.
The system prioritizes:
- execution discipline,
- low-exposure recovery behavior,
- and sustainable equity growth over aggressive risk escalation.
Professional Short Version
Performance Period: 24.04.2026 — 07.05.2026
LiquiditySweep Pro Market achieved a total return of +44.04% with controlled drawdown behavior and stable execution consistency across 3,086 intraday trades.
The strategy maintained disciplined risk management while leveraging liquidity sweep detection, smart-money reversals, and volatility-filtered execution logic under real-market conditions.