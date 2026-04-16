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#AUDJPY: Confirmed BoS

16 April 2026, 13:38
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#AUDJPY: Confirmed BoS 🇦🇺🇯🇵


I see a confirmed bullish break of structure on 📈AUDJPY on a daily time frame.


It indicates that the current uptrend will likely continue.


The pair will continue rising to 115.0 level.

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Daily time frame


My Experts: 

 

✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553&nbsp;

✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460&nbsp;

 

✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050

✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048


✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186

✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200


✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073

✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068

 

 

My Professional MT4/MT5 Indicators: 

 

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800&nbsp;

 

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805&nbsp;

 

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689&nbsp;

 

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678&nbsp;

 

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588&nbsp;

 

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581&nbsp;

 

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179&nbsp;

 

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178&nbsp;

 

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171&nbsp;

 

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047&nbsp;

 

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955&nbsp;

 

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949&nbsp;

#audjpy