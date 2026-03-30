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GOLD (XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis

30 March 2026, 05:35
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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GOLD (XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis 🥇


Here is my updated support & resistance analysis for ⚠️Gold.


Resistance 1: 4514 - 4604 area

Resistance 2: 4659 - 4763 area

Resistance 3: 4831 - 4867 area

Resistance 4: 4994 - 5055 area

Resistance 5: 5192 - 5240 area

Resistance 6: 5420 - 5597 area


Support 1: 4307 - 4381 area

Support 2: 4094 - 4112 area

Support 3: 3997 - 4048 area

Support 4: 3886 - 3933 area


Consider these structures for pullback/breakout trading.

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Daily time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#gold, xauusd