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#GOLD (#XAUUSD): Updated Support & Resistance Analysis 🥇
Here is my updated support & resistance analysis for ⚠️Gold.
Resistance 1: 4659 - 4763 area
Resistance 2: 4831 - 4867 area
Resistance 3: 4994 - 5055 area
Resistance 4: 5192 - 5240 area
Resistance 5: 5420 - 5597 area
Support 1: 4094 - 4112 area
Support 2: 3997 - 4048 area
Support 3: 3886 - 3933 area
Consider these structures for pullback/breakout trading.
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Daily time frame
My Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949