Analytics & Forecasts

#SILVER (#XAGUSD): Accumulation Completed?!

11 March 2026, 16:25
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#SILVER (#XAGUSD): Accumulation Completed?! 🪙


📈Silver violated a resistance of a horizontal accumulation range

on a daily time frame.


There is a high probability that the price will continue rising

at least to 94.0 level.

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Daily time frame

My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#silver, xagusd