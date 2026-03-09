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EURGBP: Important Breakout 🇪🇺🇬🇧
📉EURGBP broke and closed below a key daily horizontal support cluster.
It has turned into strong resistance now.
Expect a decline at least to 0.8638 level.
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Daily time frame
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