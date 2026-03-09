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EURGBP: Important Breakout

9 March 2026, 14:05
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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EURGBP: Important Breakout 🇪🇺🇬🇧


📉EURGBP broke and closed below a key daily horizontal support cluster.


It has turned into strong resistance now.


Expect a decline at least to 0.8638 level.

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Daily time frame


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