Minions Labs's Super Breakouts Monitor DEMO version









When you download the "FREE DEMO" from the indicator page you can only test the indicator in a BACKTEST environment and over a couple of Symbols, not on REAL or DEMO accounts and over the Symbol you want to trade. This doesn't make sense for the majority of the traders out there. And that's why we created a separate version of the indicator for you to test.







In order to test the indicator in your MT5 LIVE or DEMO account, you need to download our DEMO version from our website:





You cand find all the details about this DEMO version on the page above as well as many other DEMO versions of our products for you to test totally FREE.

Feel free to contact us in case of any doubt.

Enjoy!





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Minions Labs's Super Breakouts Monitor versão DEMO









Quando você baixa o "DEMO GRATUITO" da página do indicador, você só pode testar o indicador em um ambiente de BACKTEST e em alguns símbolos apenas, não em contas REAL ou DEMO ou no Ativoo que você deseja operar. Isso não faz sentido para a maioria dos traders. E é por isso que criamos uma versão DEMO separada do indicador para você testar, gratuitamente.







Para testar o indicador em sua conta MT5 REAL ou DEMO, você precisa baixar nossa versão DEMO do indicador, em nosso site:





Você pode encontrar todos os detalhes sobre esta versão DEMO na página acima, bem como muitas outras versões DEMO de nossos produtos para você testar totalmente GRÁTIS.



Em caso de dúvidas, não hesite em nos contactar.



Espero que goste do nosso trabalho!







Live Long and Prosper.











