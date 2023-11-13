Эксперт RTR Momentum Trend USDJPY FX+ для MT5 - Бэктесты и файлы настроек

В этом сообщении блога подробно описано, как были выбраны файлы установки во время оптимизации, а также показаны альтернативные настройки.

Файлы экспертных наборов и оптимизации для RTR Momentum Trend USDJPY FX+ (23 октября 2023 г.)

Данные брокера: Darwinex UK. Терминал: МТ5 Диапазон дат проверки: с 1 января 2018 г. по 15 октября 2023 г. (5 лет 9 месяцев). Кредитное плечо: 1:25 Депозит: 10 000 долларов США. Риск на сделку 1% от баланса счета Фактор прибыли Макс. Оптимизационное моделирование: цены открытия.

Все отдельные тесты представляют собой моделирование «Каждый тик на основе реальных тиков» . Они будут хуже результатов моделирования цен открытия. USDJPY

GBPUSD

EURJPY CHFJPY







AUDJPY

Портфель стратегий:

Это снимок полного отчета в формате PDF, прикрепленный ниже.





Моделирование портфеля методом Монте-Карло, чтобы увидеть худший сценарий.

Файл портфеля .set. Настройки риска % на сделку.

Надеюсь, вы уже полностью прочитали руководство, в нем подробно описано, как настроить ввод % риска .

Итак, в этом портфеле мы торгуем 5 символами, то есть у нас есть 5 стратегий. Разместим советник RTR Momentum Trend на 5 отдельных графиках; каждый должен иметь уникальный магический номер.









Файлы наборов прикреплены под этим сообщением в блоге.



