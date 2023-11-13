Эксперт RTR Momentum Trend USDJPY FX+ для MT5 - Бэктесты и файлы настроек

В этом сообщении блога подробно описано, как были выбраны файлы установки во время оптимизации, а также показаны альтернативные настройки.
Файлы экспертных наборов и оптимизации для RTR Momentum Trend USDJPY FX+ (23 октября 2023 г.)
Все отдельные тесты представляют собой моделирование «Каждый тик на основе реальных тиков» . Они будут хуже результатов моделирования цен открытия.
USDJPY
GBPUSD
EURJPY
CHFJPY
AUDJPY
Портфель стратегий:
Это снимок полного отчета в формате PDF, прикрепленный ниже.
Моделирование портфеля методом Монте-Карло, чтобы увидеть худший сценарий.
Файл портфеля .set. Настройки риска % на сделку.
Надеюсь, вы уже полностью прочитали руководство, в нем подробно описано, как настроить ввод % риска .
Итак, в этом портфеле мы торгуем 5 символами, то есть у нас есть 5 стратегий. Разместим советник RTR Momentum Trend на 5 отдельных графиках; каждый должен иметь уникальный магический номер.
Файлы наборов прикреплены под этим сообщением в блоге.