Краткое руководство по работе с трендовым советником RTR Momentum Trend для MT5

Это краткое руководство по советнику RTR Momentum Trend для MT5 .



Установленные файлы (.set files) и полное руководство в формате PDF прикреплены в конце этой статьи.



Содержание:

1.Как прикрепить любой советник к графику

2. Установить файлы

3. Внимание = не устанавливайте ни один временной интервал на «текущий».

4. Входные данные настроек советника

5.Как установить настройки риска для портфеля

6. Порог прибыли, направление, пользовательский комментарий, фильтр спреда.

7. Идентификатор эксперта Magic Number, должен быть установлен на новых графиках.

8. Фильтры по дням недели и часам.

9.Диверсификация, уменьшение просадки, назначение советников.





Прикрепите советник к графику

Терминал MT5>Файл>Новый график> USDJPY

Терминал MT5> Вид> Навигатор>, чтобы найти советника

Либо: перетащите советник на график, либо выберите советник, щелкните правой кнопкой мыши > «Прикрепить к графику».

На вкладке «Общие» нажмите «Разрешить торговлю алгоритмами».

После того, как у вас есть все нужные символы, вернитесь в «Обзор рынка»> щелкните правой кнопкой мыши любой тикер> «Скрыть все».

Таким образом, Market Watch не работает в фоновом режиме, используя ресурсы процессора и просматривая котировки тикеров, которые вас не интересуют.

(Также, когда вы находитесь в «Обзоре рынка»> щелкните правой кнопкой мыши любой тикер> «Столбцы»> «Спред». Показывает весь спред Bid-Ask в пунктах.)

Вы должны прикрепить советник к периоду графика, который соответствует наименьшему периоду в настройках советника. Поэтому, если самый низкий период = M15, вы должны прикрепить советник к графику M15.





Файлы .set (файлы экспертного набора), как 2 загрузить

Файлы .set содержат сохраненные настройки, предустановки.

Файлы .set будут работать только с тем советником, для которого они предназначены. Я предоставил заархивированную папку с файлами .Set, расположенную в конце этой статьи.

Просто дважды щелкните советник (значок шляпы учителя). ) в правом верхнем углу диаграммы.

Откроется окно «Настройки советника» > вкладка «Входы».

Прокрутите эти настройки до конца и нажмите «Загрузить».









Если вы хотите сохранить свой собственный файл .set, нажмите «Сохранить». Мне нравится называть его так: «lowest_timeframe_Symbol_3TF» -> «m15_NDX_3TF», что означает, что советник привязан к периоду графика M15, Nasdaq NDX CFD, настройке 3 таймфрейма.





Предупреждение при использовании советника RTR Momentum Trend

Предупреждение. Не устанавливайте период графика = «текущий». ("current")

При переключении графиков, если сигнал только что был исполнен, алгоритм будет совершать новые сделки в зависимости от таймфрейма, на который вы переключились. Если советник предназначен для размещения на 15-минутном графике, установите самый низкий период («в данном примере — «15 минут»), а не «текущий».





Настройки советника:

Если только 2 таймфрейма = true, то средний период будет игнорироваться. Вам нужно оптимизировать только самый высокий и самый низкий период.

Самый низкий период — это также график, к которому вы должны прикрепить советник. Итак, в приведенном выше примере самый низкий период составляет 5 минут. Прикрепите этот советник к графику M5. Предупреждение никогда не устанавливайте период как «текущий».

• Фиксированный размер лота, будет пропущен, если значение «% риска на сделку» или «Фиксированная сумма в долларах» истинно (>0,0). • Если вы не хотите использовать % риска (процент от баланса счета), установите его на 0,00. • Если вы не хотите использовать фиксированную сумму в долларах США за сделку, установите ее на 0.





Как установить - Процент риска, %,

«Процент риска на сделку» — рекомендуемая настройка для этого советника, равная проценту от баланса счета. Я включил другие варианты: «Фиксированный размер лота» и «Сумма риска в долларах», т. е. если вы хотите рисковать 200 долларами за сделку.

Стратегия — это каждый раз, когда вы прикрепляете советник к графику. То есть, если у меня есть 7 графиков с прикрепленным советником, у меня есть 7 стратегий.

Как установить процентные настройки каждого советника «% риска»:













Начальная настройка «Рискованный» в размере 1,0% — это максимальный риск, который я готов использовать в этом советнике. Я бы не стал использовать рискованную настройку для акций, поскольку существуют гэпы вверх и вниз.

Порог прибыли кратен стоп-лоссу.

Наиболее оптимизированными настройками будут порог прибыли от 10 до 18.

Направление

На вкладке «Эксперты» ToolBox в MT5 вы получите печатное сообщение, указывающее, что:

«Только продажа, символ = USDJPY, период = M30, Magic = 123456», когда эксперт пытается купить. (Наоборот). В зависимости от того, какое направление вы установили.

Пользовательский комментарий, вы можете оставить его пустым.

Фильтр распространения (это целое число, а не десятичное). Вы можете оставить значение 0, если вам не нужен фильтр распространения.

-Как найти свой спред в MT5 Market Watch. MT5> Просмотр> Обзор рынка, щелкните правой кнопкой мыши любой тикер> Столбцы> Спред,

Здесь спред GBPUSD = 6, поэтому установите фильтр максимального спреда = 3 × 6 = 18.









Магические числа (идентификатор эксперта)

Каждый раз, когда я прикрепляю советник к новому графику, я должен присвоить ему новый уникальный номер Magic. Любое целое число (целое) не менее 6 цифр. 123456789. (Без букв и символов).





В этом советнике используются магические числа для отслеживания закрытия позиций, поэтому для каждого графика потребуются свои собственные уникальные магические числа, иначе у нас могут быть стратегии, закрывающие сделки одновременно, а мы этого не хотим.





Фильтр дня недели и часа дня

Вы можете использовать Quant Analyser 4 (бесплатную версию) для более глубокого анализа вашего отчета о тестировании стратегий MT5.





Вы найдете дни, когда открытие сделок было убыточным. Этот фильтр предотвращает открытие сделок только в определенный день недели.

Здесь вы можете видеть, что GBPUSD за 5 лет (2018-2023) терял деньги с понедельника по среду, прибыльными были только четверг и пятница.

Фильтр «До дня»:

После применения дневного фильтра с понедельника по среду = false, четверг и пятница = true:





Диверсификация, уменьшение просадки, назначение советников. Предполагается, что этот советник будет использоваться в качестве инструмента для нескольких стратегий. То есть - данный советник используется на разных символах одновременно. Идея состоит в том, что с помощью диверсификации мы можем уменьшить максимальную просадку (DD%), не теряя при этом слишком большой прибыли. Более подробно я объяснил в прилагаемом полном руководстве в формате PDF. Вот один из примеров.

Это конец Краткого руководства по трендам RTR Momentum Trend.

Файлы набора прикреплены ниже.











