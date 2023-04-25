Lokaler Handelskopierer EA MT4/5 Einstellungs-/Eingabeanleitung - Teil 2

Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob die maximale tägliche Inanspruchnahmehöhe für Ihr Empfängerkonto auf der Grundlage des Kontostands oder des Eigenkapitals berechnet wird.

Maximum Daily Drawdown in %: In dieser Einstellung legen Sie den maximal zulässigen täglichen Inanspruchnahmeprozentsatz für Ihr Empfängerkonto fest. Sobald dieser Prozentsatz erreicht ist, schließt der EA automatisch alle kopierten Trades auf dem Empfängerkonto und setzt das Kopieren bis zum nächsten Tag aus. Dieser Prozentsatz wird auf der Grundlage des Kontostands oder Eigenkapitals um 23:59:59 Uhr des Vortages berechnet. Wenn die Einstellung „Aktuelle Trades kopieren“ aktiviert ist, kopiert der EA auch alle Sender-Trades, die offen bleiben und zuvor nicht auf das Empfängerkonto kopiert wurden, wenn der Kopiervorgang fortgesetzt wird. Beachten Sie, dass diese Einstellung auch dann aktiv bleibt, wenn die Einstellung „Kontoschutz verwenden“ oben auf „false“ gesetzt ist. Um diesen Schutz zu umgehen, löschen Sie die globalen Variablen des Empfänger-Terminals über MT4/5 → Extras → Globale Variablen → Strg + A → Löschen. Starten Sie anschließend sowohl den Sender- als auch den Empfänger-Terminal neu und richten Sie das Kopieren erneut ein. Wichtig: Führen Sie dies nicht aus, während kopierte Trades offen sind, da diese sonst nicht mehr verwaltet werden.

Maximum Daily Drawdown in Money: Mit dieser Einstellung können Sie den maximal zulässigen täglichen Auszahlungsbetrag für Ihr Empfängerkonto festlegen. Ähnlich wie bei der Prozenteinstellung schließt der EA bei Erreichen dieses Drawdown-Betrags automatisch alle kopierten Trades auf dem Empfängerkonto und setzt das Kopieren bis zum nächsten Tag aus. Der Inanspruchnahmebetrag wird auf der Grundlage des Kontostands bzw. Eigenkapitals um 23:59:59 Uhr des Vortages berechnet. Wenn die Einstellung „Aktuelle Trades kopieren“ aktiviert ist, kopiert der EA auch alle Sender-Trades, die offen bleiben und zuvor nicht auf das Empfängerkonto kopiert wurden, wenn der Kopiervorgang fortgesetzt wird. Beachten Sie, dass diese Einstellung auch dann aktiv bleibt, wenn die Einstellung „Kontoschutz verwenden“ oben auf „false“ gesetzt ist. Um diesen Schutz zu umgehen, löschen Sie die globalen Variablen des Empfänger-Terminals über MT4/5 → Extras → Globale Variablen → Strg + A → Löschen. Starten Sie anschließend sowohl den Sender- als auch den Empfänger-Terminal neu und richten Sie das Kopieren erneut ein. Wichtig: Führen Sie dies nicht aus, während kopierte Trades offen sind, da diese sonst nicht mehr verwaltet werden.

Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob der maximale Tagesgewinn für Ihr Empfängerkonto auf der Grundlage des Kontostands oder des Eigenkapitals berechnet wird.

Maximum Daily Profit in %: In dieser Einstellung legen Sie den maximal gewünschten Tagesgewinnprozentsatz für Ihr Empfängerkonto fest. Sobald dieser Prozentsatz erreicht ist, schließt der EA automatisch alle kopierten Trades auf dem Empfängerkonto und setzt das Kopieren bis zum nächsten Tag aus. Dieser Prozentsatz wird auf der Grundlage des Kontostands oder Eigenkapitals um 23:59:59 Uhr des Vortages berechnet. Wenn die Einstellung „Aktuelle Trades kopieren“ aktiviert ist, kopiert der EA auch alle offenen Sender-Trades, die zuvor nicht auf das Empfängerkonto kopiert wurden, wenn der Kopiervorgang fortgesetzt wird. Beachten Sie, dass diese Einstellung auch dann aktiv bleibt, wenn die Einstellung „Kontoschutz verwenden“ oben auf „false“ gesetzt ist. Um diesen Schutz zu umgehen, löschen Sie die globalen Variablen des Empfänger-Terminals über MT4/5 → Extras → Globale Variablen → Strg + A → Löschen. Starten Sie anschließend sowohl den Sender- als auch den Empfänger-Terminal neu und richten Sie das Kopieren erneut ein. Wichtig: Führen Sie dies nicht aus, während kopierte Trades offen sind, da diese sonst nicht mehr verwaltet werden.