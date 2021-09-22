Lokaler Handelskopierer EA MT4/5 Einstellungs-/Eingabeanleitung - Teil 1

Wenn None ausgewählt ist, kopiert der EA keine Transmitter-Trades.

Wenn „Gleiche Losgröße“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Empfängergeschäfte mit derselben Losgröße wie die ursprünglichen Sendergeschäfte.

Wenn „Festes Los“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Sendergeschäfte auf das/die Empfängerkonto(s) mit einer festen Losgröße gemäß der Einstellung „Feste Losgröße“ unten.

Wenn Multiplikator ausgewählt ist, verwendet der EA die unten stehende Multiplikator-Einstellung zum Kopieren von Sender-Trades auf das/die Empfängerkonto(s).

Wenn „Multiplikator nach Guthaben“ ausgewählt ist, verwendet der EA die unten stehende Einstellung „Multiplikator nach Guthaben“ zur Berechnung des Multiplikators, der für die vom Empfänger kopierten Trades wie folgt verwendet wird. Wenn der Saldo des Empfängerkontos 10.000 $ beträgt und die Einstellung „Multiplikator nach Saldo“ 1.000 ist, beträgt der Multiplikator, der für die vom Empfänger kopierten Trades verwendet wird, 10 (10.000/1.000).

Wenn „Multiplikator nach Eigenkapital“ ausgewählt ist, verwendet der EA die unten stehende Einstellung „Multiplikator nach Eigenkapital“ zur Berechnung des Multiplikators, der für die vom Empfänger kopierten Trades wie folgt verwendet wird. Wenn das Eigenkapital des Empfängerkontos 10.000 $ beträgt und die Einstellung „Multiplikator nach Eigenkapital“ 1.000 ist, beträgt der Multiplikator, der für die vom Empfänger kopierten Trades verwendet wird, 10 (10.000/1.000).

Wenn Proportional by Balance ausgewählt ist, kopiert der EA die Transaktionen des Senderkontos auf das/die Empfängerkonto(s) mit einer Losgröße, die nur proportional zum Saldo des Empfängerkontos/der Empfängerkonten ist. Wenn zum Beispiel das Senderguthaben 2000$ und das Empfängerguthaben 4000$ beträgt, wird ein 0.10-Lot-Sender-Trade als 0.20-Lot-Trade auf das Empfängerkonto kopiert.

Wenn „Proportional by Equity“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Trades des Senderkontos auf das/die Empfängerkonto(s) mit einer Losgröße, die nur proportional zum Eigenkapital des/der Empfängerkonto(s) ist. Wenn beispielsweise das Eigenkapital des Senders 2.000$ und das Eigenkapital des Empfängers 4.000$ beträgt, wird ein 0.10-Lot-Trade des Senders als ein 0.20-Lot-Trade auf das Empfängerkonto kopiert.

Wenn „Proportional durch freie Marge“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Trades des Senderkontos auf das/die Empfängerkonto(s), wobei die Losgröße nur proportional zur freien Marge des/der Empfängerkonto(s) ist. Wenn beispielsweise die freie Marge des Senders 2.000$ und die freie Marge des Empfängers 4.000$ beträgt, wird ein Senderhandel mit 0.10 Lots als Trade mit 0.20 Lots auf das Empfängerkonto kopiert.

Wenn „Proportionaler Multiplikator nach Kontostand“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Trades des Senderkontos auf das/die Empfängerkonto(s) mit einer Losgröße, die proportional zum Kontostand des Empfängerkontos ist, wobei ein zusätzlicher Multiplikator angewendet wird, der als „Proportionaler Multiplikator nach Kontostand“ bezeichnet wird und unten angepasst werden kann. Dieser proportionale Multiplikator nach Kontostand ist standardmäßig 1, wenn also zum Beispiel der standardmäßige proportionale Multiplikator nach Kontostand=1 einen Handel mit einer Losgröße von 0.20 ergibt, der auf der Seite des Empfängerkontos eröffnet werden soll, wenn der Wert des proportionalen Multiplikator nach Kontostand auf 0.5 geändert wird, wird der Empfänger Die Losgröße beträgt 0.10 (0.20*0.5=0.10) und wenn der Proportional Multiplier by Balance-Wert auf 3 geändert wird, beträgt die Losgröße des Empfängers 0.60 (0.20*3=0.60).

Wenn Proportional Multiplier by Equity ausgewählt ist, kopiert der EA die Trades des Senderkontos auf die Empfängerkonten mit einer Losgröße, die proportional zum Eigenkapital des Empfängerkontos ist, wobei ein zusätzlicher Multiplikator angewendet wird, der als Proportionaler Multiplikator nach Eigenkapital bezeichnet wird und unten angepasst werden kann. Dieser proportionale Multiplikator nach Eigenkapital ist standardmäßig 1, wenn also zum Beispiel der standardmäßige proportionale Multiplikator nach Eigenkapital=1 einen Handel mit einer Losgröße von 0,20 ergibt, der auf der Seite des Empfängerkontos eröffnet werden soll, wenn der Wert des proportionalen Multiplikators nach Eigenkapital auf 0.5 des Empfängers geändert wird Die Losgröße beträgt 0.10 (0.20*0.5=0.10) und wenn der Proportional Multiplier by Equity-Wert auf 3 geändert wird, beträgt die Losgröße des Empfängers 0.60 (0.20*3=0.60).