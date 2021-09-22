Lokaler Handelskopierer EA MT4/5 Einstellungs-/Eingabeanleitung - Teil 1

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/de/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/de/market/product/68951
Tipp: Sie können die Demoversion von Local Trade Copier EA MT4 in Ihrem Demokonto herunterladen und ausprobieren: hier
Tipp: Sie können die Demoversion von Local Trade Copier EA MT5 in Ihrem Demokonto herunterladen und ausprobieren: hier
Fügen Sie die heruntergeladene kostenlose Demodatei in Ihren Ordner MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts ein und starten Sie Ihr Terminal neu. Die kostenlose Demoversion ist jeweils für einen Zeitraum von 4 Stunden voll funktionsfähig, nur auf Demokonten. Um den Testzeitraum zurückzusetzen, gehen Sie zu MT4/5 >> Tools >> Globale Variablen >> Strg + A >> Löschen. Bitte führen Sie diese Aktion nur auf einem unkritischen Demokonto durch und unterlassen Sie dies bei einem Challenge-Prop-Firmenkonto.
Wichtig !!!
- Sie müssen Ihren Local Trade Copier EA MT4/5 über Ihr MQL5-Konto installieren und dabei die folgenden Anweisungen für alle MT4/5-Terminals befolgen, auf denen Sie ihn verwenden möchten. Das Kopieren/Einfügen von ex4/5-Dateien funktioniert bei Käufen auf dem MQL5.com-Markt nicht.
- Laden Sie das benutzerdefinierte MT4/5-Terminal von der Website Ihres Brokers herunter und melden Sie sich damit bei Ihrem Handelskonto an. Verwenden Sie nicht das MT4/5-Terminal eines anderen Brokers, um sich in Ihr Handelskonto einzuloggen, da dies das Kopieren beeinträchtigen kann!
- Melden Sie sich nicht bei einem anderen Handelskonto in Ihrem MT4/5-Terminal an, wenn der Local Trade Copier EA MT4/5 funktioniert, da er sonst den Kopiervorgang stoppt!
- Verwenden Sie nicht das Anlegerpasswort, um sich beim Empfängerkonto anzumelden, da Sie es nicht kopieren können.
- Wenn Ihr Sender- oder Empfängerkonto nach jedem Symbol ein Suffix hat (z. B. EURUSD.r), geben Sie dieses in das Suffix des Senderkontos oder in die Suffixeinstellung des Empfängerkontos (z. B. .r) in den Einstellungen des Empfängerkontos ein.
Lokaler Handelskopierer EA MT4/5 Fehlerbehebungsleitfaden: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Lokaler Handelskopierer EA MT4/5 Schnell-Setup-Video:
Wichtig! Die einzigen 2 Einstellungen, die auf der Seite des Senderkontos ausgefüllt werden, sind diese 2, die im Screenshot unten hervorgehoben sind. Alle anderen Einstellungen werden auf der Seite des Empfängerkontos vorgenommen.
Lokaler Handelskopierer EA MT4/5 Einstellungs-/Eingabeanleitung
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. Wenn Sender ausgewählt ist, verwendet der EA dieses Konto als Sender (Hauptkonto) zum Übertragen von Trades an andere Konten. Wenn Empfänger ausgewählt ist, empfängt/kopiert der EA Trades von einem oder mehreren Senderkonten. Wenn „Self Copier“ ausgewählt ist, kopiert/multipliziert der EA die von Expertenberatern oder manuellen Eingaben auf demselben Handelskonto eröffneten Trades.
- Transmitter Account Number: Wenn oben Empfänger ausgewählt ist, sollten Sie hier die Kontonummer des Senderkontos eingeben. Wenn die Senderkonten mehr als eines sind, sollten Sie ihre Kontonummern durch Kommas getrennt eingeben, zum Beispiel: 123456,654321 (Diese Einstellung hat nur eine Bedeutung für den Empfängerkontomodus).
- Transmitter Comment: Diese Einstellung definiert den Kommentar, der bei kopierten Trades im Empfängerkonto angezeigt wird, und sollte nur auf der Senderseite konfiguriert werden. Sie können das Feld leer lassen, um keinen Kommentar hinzuzufügen, einen eigenen Text eingeben oder spezielle Symbole verwenden, um bestimmte handelsbezogene Informationen einzufügen. Verwenden Sie #, um den ursprünglichen Trade-Kommentar zu kopieren, @ für die Ticketnummer des ursprünglichen Trades, % für die Magic Number und & für die Kontonummer des Senders. Diese Symbole können auch kombiniert werden (#,@,%,&), um mehrere Details im Kommentar des Empfängertrades anzuzeigen.
- Receiver Comment: Diese Einstellung steuert den Kommentar, der bei jedem kopierten Trade im Empfängerkonto angezeigt wird. Wenn sie leer gelassen wird, zeigt der Empfänger den Kommentar aus der oben genannten Einstellung Transmitter Comment an. Wenn dieses Feld ausgefüllt wird, überschreibt es den Kommentar des Senders vollständig. Diese Einstellung sollte nur auf der Empfängerseite konfiguriert werden.
General Settings
- Magic Number: Die magische Zahl, die der EA zu Verwaltungszwecken auf alle seine eigenen eröffneten Trades anwendet. Geben Sie in dieser Einstellung keine 0 ein!
- Magic Numbers to Copy: Diese Einstellung legt die magischen Zahlen der Sender-Trades fest, die der EA kopiert. Magische Zahlen sollten durch Kommas getrennt werden. Wenn Sie beispielsweise 3245,0 eingeben, wird der EA angewiesen, Trades mit der magischen Zahl 3245 und manuelle Trades (die normalerweise standardmäßig die magische Zahl 0 haben) zu kopieren. Wenn Sie eine magische Zahl in Klammern setzen, beispielsweise (14), kopiert der EA alle Variationen magischer Zahlen, die diesen Teil enthalten. Wenn Sie beispielsweise 3245,(14),0 eingeben, werden Trades mit der magischen Zahl 3245, alle Trades, deren magische Zahl „14“ enthält (z. B. 214 oder 3146), sowie manuelle Trades kopiert. Um einen Bereich magischer Zahlen zu kopieren, verwenden Sie außerdem das Format „zuerst-zuletzt“. Beispielsweise kopiert 3245,100-200,0 Trades mit der magischen Zahl 3245, Trades mit magischen Zahlen im Bereich von 100 bis 200 und manuelle Trades.
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: Die maximale Anzahl magischer Zahlen, die gleichzeitig (gleichzeitig) auf die Empfängerkonten kopiert werden können.
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: Dies stellt die maximale Anzahl verschiedener magischer Zahlen dar, die im Empfängerkonto vorhanden sein können, einschließlich von anderen EAs initiierter Trades oder manueller Transaktionen. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie mehrere Empfänger in verschiedenen Diagrammen im Empfängerkonto haben, jeder mit unterschiedlichen magischen Zahlen, Sie aber nur eine bestimmte Anzahl davon gleichzeitig kopieren möchten.
- Magic Numbers Not to Copy: Diese Einstellung legt die magischen Zahlen der Sender-Trades fest, die der EA nicht kopiert. Magische Zahlen sollten durch Kommas getrennt werden. Wenn Sie beispielsweise 3245,0 eingeben, wird der EA angewiesen, keine Trades mit der magischen Zahl 3245 und keine manuellen Trades zu kopieren (die normalerweise standardmäßig die magische Zahl 0 haben). Wenn Sie eine magische Zahl in Klammern setzen, beispielsweise (14), kopiert der EA nicht alle Variationen magischer Zahlen, die diesen Teil enthalten. Wenn Sie beispielsweise 3245,(14),0 eingeben, werden keine Trades mit der magischen Zahl 3245, alle Trades, deren magische Zahl „14“ enthält (z. B. 214 oder 3146), und manuelle Trades nicht kopiert. Um außerdem einen Bereich magischer Zahlen vom Kopieren auszuschließen, verwenden Sie das Format „Vorher-Nachher“. Beispielsweise kopiert 3245,100-200,0 keine Trades mit der magischen Zahl 3245, Trades mit magischen Zahlen im Bereich von 100 bis 200 und manuelle Trades.
- Symbols to Copy: Die durch Komma getrennten Empfängersymbole, die der EA nur auf das Empfängerkonto kopiert. Wenn Sie beispielsweise EURUSD,GBPUSD eingeben, kopiert der EA nur EURUSD- und GBPUSD-Trades. Wenn die Empfängerkontosymbole Suffixe wie „.r“ haben, sollten diese Suffixe in diese Einstellung einbezogen werden, etwa so: EURUSD.r,GBPUSD.r
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Maximum Number of Copied Symbols: Die maximale Anzahl von Symbolen, die gleichzeitig (gleichzeitig) auf die Empfängerkonten kopiert werden können.
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Maximum Receiver Account Symbols: Dies stellt die maximale Anzahl verschiedener Symbole dar, die im Empfängerkonto vorhanden sein können, einschließlich von anderen EAs initiierter Trades oder manueller Transaktionen. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie mehrere Empfänger in verschiedenen Diagrammen im Empfängerkonto haben, von denen jeder unterschiedliche Symbole kopiert, Sie aber nur eine bestimmte Anzahl davon gleichzeitig kopieren möchten.
- Symbols Not to Copy: Die durch Komma getrennten Empfängersymbole, die der EA nicht auf das Empfängerkonto kopiert. Wenn Sie beispielsweise EURUSD,GBPUSD eingeben, kopiert der EA keine EURUSD- und GBPUSD-Trades. Wenn die Empfängerkontosymbole Suffixe wie „.r“ haben, sollten diese Suffixe in diese Einstellung einbezogen werden, etwa so: EURUSD.r,GBPUSD.r
- Comments to Copy: Diese Einstellung gibt die Kommentare der ursprünglichen Sender-Trades an, die der EA in das Empfängerkonto kopiert. Kommentare sollten durch Kommas getrennt werden. Wenn Sie beispielsweise „Experte 1, Experte 2“ eingeben, wird der EA angewiesen, die ursprünglichen Sendergeschäfte nur dann zu kopieren, wenn der Kommentar „Experte 1“ oder „Experte 2“ lautet. Wenn Sie einen Kommentar in Klammern setzen, z. B. (Experte), kopiert der EA alle Variationen davon Kommentare, die diesen Teil enthalten. Wenn Sie beispielsweise „Master,(Expert)“ eingeben, werden Trades mit dem Kommentar „Master“ und alle Trades kopiert, die den Teil „Experte“ in ihrem Kommentar enthalten (wie Expert 12, Expert 20, Expert 35 usw.).
- Comments Not to Copy: Diese Einstellung gibt die Kommentare der ursprünglichen Sender-Trades an, die der EA nicht auf das Empfängerkonto kopiert. Kommentare sollten durch Kommas getrennt werden. Wenn Sie beispielsweise „Experte 1, Experte 2“ eingeben, wird der EA angewiesen, die ursprünglichen Sendergeschäfte nicht zu kopieren, wenn der Kommentar „Experte 1“ oder „Experte 2“ lautet. Wenn Sie einen Kommentar in Klammern setzen, z. B. (Experte), kopiert der EA nicht alle Variationen von Kommentaren, die diesen Teil enthalten. Wenn Sie beispielsweise „Master,(Expert)“ eingeben, werden keine Trades mit dem Kommentar „Master“ und alle Trades kopiert, die den Teil „Experte“ in ihrem Kommentar enthalten (wie Expert 12, Expert 20, Expert 35 usw.).
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: Die Standard-Kopierzeiteinstellungen von 00:00:00-23:59:59 werden den ganzen Tag über kopiert. Mit dieser Einstellung können Sie bestimmte Zeiten ausschließen. Wenn Sie beispielsweise das Kopieren 1 Stunde vor und 1 Stunde nach 15:30 Uhr unterbrechen möchten, können Sie diese Einstellung 00:00:00-14:30:00, 16:30:00-23:59:59 und so eingeben So kopiert der EA bis 14:30 Uhr, pausiert dann bis 16:30 Uhr und kopiert wieder normal von 16:30 Uhr bis Mitternacht. Es können mehrere solcher Zeitzeichenfolgen eingefügt werden. Wenn Sie an einem bestimmten Tag überhaupt nicht kopieren möchten, lassen Sie die Einstellung einfach leer. Wenn Sie unten „Copy Current Trades=false“ festlegen, werden Trades, die auf der Senderseite außerhalb der Kopierzeiten geöffnet wurden, nicht auf das Empfängerkonto kopiert, wenn der Kopiervorgang fortgesetzt wird.
- Transmitter Server Offset Hours: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Ihre Sender- und Empfänger-Broker unterschiedliche Marketwatch-Serverzeiten haben und Sie die Einstellungen „Aktuelle Trades kopieren“, „Neue Trades kopieren“, „Ablauf in Sekunden kopieren“ und „Verzögerung in Sekunden kopieren“ im Empfänger verwenden möchten Konto. Diese Einstellung bestimmt den Zeitunterschied zwischen der MT4/5 >> View >> Marketwatch-Zeit des Senders und der MT4/5 >> View >> Marketwatch-Serverzeit des Empfängers. Wenn beispielsweise die Marketwatch-Serverzeit des Senders 11:30:00 und die Marketwatch-Serverzeit des Empfängers 14:30:00 ist, sollten Sie in dieser Einstellung -3 eingeben. Wenn umgekehrt die Marketwatch-Serverzeit des Senders 14:30:00 und die Marketwatch-Serverzeit des Empfängers 11:30:00 ist, sollten Sie +3 eingeben. Denken Sie daran, diese Einstellung in den Einstellungen des Empfänger-EA einzugeben.
- Copy Long Trades: Wahr/Falsch für das Kopieren von Long/Buy-Transmitter-Trades.
- Copy Short Trades: Wahr/Falsch für das Kopieren von Short/Sell-Transmitter-Trades.
- Copy Current Trades: Wahr/Falsch für das Kopieren aktueller/bereits offener Sendergeschäfte. Denken Sie daran, dies auf „false“ zu setzen, wenn Sie Ihre bestehenden Sender-Trades/-Aufträge während Ihrer anfänglichen Sender-zu-Empfänger-Einrichtung nicht auf die Empfängerseite kopieren möchten. Passen Sie die Einstellung „Transmitter Server Offset Hours“ oben entsprechend an, wenn Sie in dieser Einstellung „false“ eingegeben haben und Ihre Sender- und Empfänger-Broker in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten.
- Copy New Trades: Wahr/Falsch für das Kopieren neuer Sendergeschäfte. Passen Sie die Einstellung „Transmitter Server Offset Hours“ oben entsprechend an, wenn Sie in dieser Einstellung „false“ eingegeben haben und Ihre Sender- und Empfänger-Broker in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten.
- Copy Take Profit: Wahr/Falsch zum Kopieren des Take-Profit-Niveaus von Sender-Trades auf die Empfänger-Trades.
- Take Profit Multiplier: Mit dieser Einstellung können Sie die kopierten TP-Level der Sender-Trades erhöhen oder verringern. Dieser Multiplikator ist standardmäßig 1, um die ursprünglichen TP-Niveaus zu kopieren, aber wenn der Benutzer zum Beispiel den Take-Profit-Multiplikator=1,5 setzt, erhöht der vom Empfänger kopierte Trade das angewendete Take-Profit-Niveau um 150 %. Mit anderen Worten, ein Sender TP mit 100 Punkten wird als Empfänger TP mit 150 Punkten kopiert.
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Add/Subtract Points in TP Level: Mit dieser Einstellung können Sie den kopierten Take-Profit-Levels eine bestimmte Anzahl von Punkten hinzufügen oder abziehen. Damit diese Einstellung funktioniert, muss Copy Take Profit aktiviert und Take Profit Multiplier=1 sein. Wenn Sie beispielsweise 20 in diese Einstellung eingeben, wird ein 100-Punkte-Sender-Take-Profit als 120 Punkte auf der Empfängerseite kopiert. Wenn Sie -30 eingeben, wird ein Take-Profit-Level von 100 Punkten als 70 Punkte auf der Empfängerseite kopiert.
- Copy Stop Loss: Wahr/Falsch zum Kopieren des Stop-Loss-Levels von Sender-Trades auf die Empfänger-Trades.
- Stop Loss Multiplier: Mit dieser Einstellung können Sie die kopierten SL-Levels der Sender-Trades erhöhen oder verringern. Dieser Multiplikator ist standardmäßig 1, um die ursprünglichen SL-Niveaus zu kopieren, aber wenn der Benutzer zum Beispiel den Stop-Loss-Multiplikator=2 setzt, erhöht der vom Empfänger kopierte Trade das angewendete Stop-Loss-Niveau um 200 %. Mit anderen Worten, ein 200-Punkte-Sender SL wird als ein 400-Punkte-Empfänger-SL kopiert.
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Add/Subtract Points in SL Level: Mit dieser Einstellung können Sie eine bestimmte Anzahl von Punkten in den kopierten Stop-Loss-Levels hinzufügen oder abziehen. Damit diese Einstellung funktioniert, muss Stop-Loss kopieren aktiviert und der Stop-Loss-Multiplikator=1 sein. Wenn Sie zum Beispiel 20 in diese Einstellung eingeben, wird ein Sender-Stop-Loss von 100 Punkten als 120 Punkte auf der Empfängerseite kopiert. Wenn Sie -30 eingeben, wird ein Stop-Loss-Level des Senders von 100 Punkten als 70 Punkte auf der Empfängerseite kopiert.
- Allow TP/SL Manual Change: Wahr/Falsch der Option, die es dem Benutzer ermöglicht, die angewendeten TP/SL-Levels der vom Empfänger kopierten Trades manuell zu ändern. Der EA aktualisiert die angewendeten TP/SL-Levels auf den vom Empfänger kopierten Trades, solange der Benutzer sie nicht manuell geändert hat. In dem Moment, in dem er/sie dies tut, wird der EA sie nicht mehr gemäß den ursprünglichen Trades des Senders aktualisieren. Diese Einstellung gilt auch für Pending Orders.
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Copy Market Trades: Wahr/Falsch zum Kopieren von Marktgeschäften.
- Copy Pending Orders: Wahr/Falsch für das Kopieren ausstehender Bestellungen. Wenn es falsch ist, kopiert der EA diese Pending Orders nur, wenn sie ausgelöst und geöffnet werden.
- Maximum Spread in Points: Legt den maximal zulässigen Spread für das Kopieren von Trades auf dem Empfängerkonto fest. Sie können einen einzelnen Wert für alle Symbole eingeben oder spezifische Limits pro Symbol festlegen: 10,XAUUSD30,BTCUSD1500. In diesem Beispiel werden XAUUSD-Trades nur kopiert, wenn der Spread 30 Punkte oder weniger beträgt, BTCUSD bei 1500 Punkten oder weniger und alle anderen Symbole bei 10 Punkten oder weniger.
- Maximum Slippage in Points: Die maximal zulässige Slippage auf dem Empfängerkonto beim Kopieren eines Trades.
- Maximum Copying Difference in Points: Die maximal zulässige Preisdifferenz zwischen Sender- und Empfängerkonten beim Kopieren eines Trades.
- Use Copying Expiration in Seconds: Wahr/Falsch-Option, um die unten stehende Einstellung Kopierablauf in Sekunden zu verwenden.
- Copying Expiration in Seconds: Die maximal zulässige Verzögerung in Sekunden beim Kopieren eines Trades zwischen Sender- und Empfängerkonten. Wenn Sie beispielsweise 60 in diese Einstellung eingeben und ein Trade, der im Senderkonto eröffnet wurde, nicht innerhalb von 60 Sekunden in das Empfängerkonto kopiert wurde (aus verschiedenen Gründen keine Liquidität oder das Instrument befindet sich möglicherweise außerhalb seiner Handelszeiten, was üblich ist bei Rohstoffen oder Indizes) wird überhaupt nicht kopiert. Passen Sie die Einstellung „Transmitter Server Offset Hours“ oben entsprechend an, wenn Ihre Sender- und Empfänger-Broker in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten.
- Copying Delay in Seconds: Verzögert das Kopieren jeder Position/Auftrags vom Sender zum Empfänger um eine festgelegte Anzahl von Sekunden. Sie können einen einzelnen Wert wie 5 oder einen Bereich wie 5,20 eingeben, um eine zufällige Verzögerung zwischen 5 und 20 Sekunden anzuwenden. Passen Sie die Einstellung „Transmitter Server Offset Hours“ oben entsprechend an, wenn Sender- und Empfängerbroker in unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten.
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Retry Attempts in Seconds: Gibt das Intervall an, in dem der Empfänger versucht, eine Position erneut zu kopieren, wenn der erste Versuch fehlschlägt (z. B. wegen Marktschluss, unzureichendem Guthaben oder anderen Gründen). Der Standardwert ist 60 Sekunden, um übermäßige Log-Einträge bei längeren Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Better Price: Aktiviert oder deaktiviert das Kopieren von Senderpositionen auf das/ die Empfängerkonto(s) zu einem besseren, schlechteren oder gleichen Preis, abhängig von Ihrer Konfiguration in der folgenden Einstellung. Warnung: Wenn diese Option aktiviert ist, kann es passieren, dass eine Senderposition gar nicht kopiert wird, falls sich der Markt schnell gegen Sie bewegt.
- Better Price Difference in Points: Passt den Preis an, zu dem kopierte Positionen/Aufträge auf dem Empfängerkonto eröffnet werden. Ein Wert von 0 kopiert zum gleichen Preis oder niedriger bei Käufen und zum gleichen Preis oder höher bei Verkäufen. Ein Wert von 50 eröffnet einen Kauf 50 Punkte niedriger und einen Verkauf 50 Punkte höher. Ein negativer Wert eröffnet, sobald die Senderposition dieses Gewinnniveau erreicht hat, z. B. -50 eröffnet einen Kauf 50 Punkte höher und einen Verkauf 50 Punkte niedriger. Sie können auch verschiedene Werte pro Symbol angeben, z. B. 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Wenn Ihr Empfängerkonto Symbol-Suffixe verwendet (z. B. .r), geben Sie diese entsprechend an, z. B. 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
- Reverse Copying: Wahr/Falsch für das umgekehrte Kopieren der Sendergeschäfte. Wenn dies zutrifft, eröffnet der EA einen Short/Verkauf-Trade auf dem/den Empfängerkonto(s) für jeden Long/Kauf eines der Senderkonten und umgekehrt.
- Keep Original TP/SL Distances: True/false. Bei der Einstellung „false“ kopiert der EA die ursprünglichen TP/SL-Ebenen des Senderhandels beim normalen Kopieren. Wenn beim umgekehrten Kopieren ein Buy-Sender-Trade mit einem 100-Punkte-TP und einem 200-Punkte-SL eröffnet wird, wird der entgegengesetzte Receiver-Trade mit einem 100-Punkte-SL und einem 200-Punkte-TP kopiert, um sicherzustellen, dass beide Trades gleichzeitig geschlossen werden. Wenn dieser Wert auf „true“ gesetzt ist, passt der EA die TP/SL-Niveaus basierend auf den Unterschieden im Eröffnungspreis an. Wenn beispielsweise ein Kaufsender bei 1.08700 mit einem TP von 1.08900 und einem SL von 1.08500 auf die Empfängerseite bei 1.08720 kopiert wird, beträgt der TP 1.08920 und der SL 1.08520. Diese Anpassung gilt sowohl für normales als auch für umgekehrtes Kopieren.
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: Diese Einstellung schränkt das Kopieren von Marktgeschäften oder ausstehenden Aufträgen mit demselben Symbol und derselben Richtung basierend auf ihrer Nähe zueinander ein. Sein Zweck besteht darin, die Duplizierung zahlreicher und eng beieinander liegender Trades/Orders mit demselben Symbol und derselben Richtung zu verhindern. Wenn Sie beispielsweise „Mindestabstand in Punkten für Trades/Orders mit gleichem Symbol/Richtung: 100“ festlegen, kopiert der EA nur Trades/Orders mit demselben Symbol und derselben Richtung, wenn sie mindestens 100 Punkte voneinander entfernt sind. Wenn beispielsweise ein Kaufgeschäft für EURUSD bei 1.09500 kopiert wird und eine ausstehende Kaufstopporder für EURUSD bei 1.09570 im Senderkonto platziert wird, wird diese nicht auf die Empfängerseite kopiert. Dies liegt daran, dass der Abstand zwischen der Pending-Order und dem bereits kopierten EURUSD-Kaufgeschäft 70 Punkte beträgt, was weniger als der in dieser Einstellung angegebene Schwellenwert von 100 Punkten ist.
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed Lot/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. Diese Einstellung hat nur für die Empfängerkonten Bedeutung.
Wenn None ausgewählt ist, kopiert der EA keine Transmitter-Trades.
Wenn „Gleiche Losgröße“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Empfängergeschäfte mit derselben Losgröße wie die ursprünglichen Sendergeschäfte.
Wenn „Festes Los“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Sendergeschäfte auf das/die Empfängerkonto(s) mit einer festen Losgröße gemäß der Einstellung „Feste Losgröße“ unten.
Wenn Multiplikator ausgewählt ist, verwendet der EA die unten stehende Multiplikator-Einstellung zum Kopieren von Sender-Trades auf das/die Empfängerkonto(s).
Wenn „Multiplikator nach Guthaben“ ausgewählt ist, verwendet der EA die unten stehende Einstellung „Multiplikator nach Guthaben“ zur Berechnung des Multiplikators, der für die vom Empfänger kopierten Trades wie folgt verwendet wird. Wenn der Saldo des Empfängerkontos 10.000 $ beträgt und die Einstellung „Multiplikator nach Saldo“ 1.000 ist, beträgt der Multiplikator, der für die vom Empfänger kopierten Trades verwendet wird, 10 (10.000/1.000).
Wenn „Multiplikator nach Eigenkapital“ ausgewählt ist, verwendet der EA die unten stehende Einstellung „Multiplikator nach Eigenkapital“ zur Berechnung des Multiplikators, der für die vom Empfänger kopierten Trades wie folgt verwendet wird. Wenn das Eigenkapital des Empfängerkontos 10.000 $ beträgt und die Einstellung „Multiplikator nach Eigenkapital“ 1.000 ist, beträgt der Multiplikator, der für die vom Empfänger kopierten Trades verwendet wird, 10 (10.000/1.000).
Wenn Proportional by Balance ausgewählt ist, kopiert der EA die Transaktionen des Senderkontos auf das/die Empfängerkonto(s) mit einer Losgröße, die nur proportional zum Saldo des Empfängerkontos/der Empfängerkonten ist. Wenn zum Beispiel das Senderguthaben 2000$ und das Empfängerguthaben 4000$ beträgt, wird ein 0.10-Lot-Sender-Trade als 0.20-Lot-Trade auf das Empfängerkonto kopiert.
Wenn „Proportional by Equity“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Trades des Senderkontos auf das/die Empfängerkonto(s) mit einer Losgröße, die nur proportional zum Eigenkapital des/der Empfängerkonto(s) ist. Wenn beispielsweise das Eigenkapital des Senders 2.000$ und das Eigenkapital des Empfängers 4.000$ beträgt, wird ein 0.10-Lot-Trade des Senders als ein 0.20-Lot-Trade auf das Empfängerkonto kopiert.
Wenn „Proportional durch freie Marge“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Trades des Senderkontos auf das/die Empfängerkonto(s), wobei die Losgröße nur proportional zur freien Marge des/der Empfängerkonto(s) ist. Wenn beispielsweise die freie Marge des Senders 2.000$ und die freie Marge des Empfängers 4.000$ beträgt, wird ein Senderhandel mit 0.10 Lots als Trade mit 0.20 Lots auf das Empfängerkonto kopiert.
Wenn „Proportionaler Multiplikator nach Kontostand“ ausgewählt ist, kopiert der EA die Trades des Senderkontos auf das/die Empfängerkonto(s) mit einer Losgröße, die proportional zum Kontostand des Empfängerkontos ist, wobei ein zusätzlicher Multiplikator angewendet wird, der als „Proportionaler Multiplikator nach Kontostand“ bezeichnet wird und unten angepasst werden kann. Dieser proportionale Multiplikator nach Kontostand ist standardmäßig 1, wenn also zum Beispiel der standardmäßige proportionale Multiplikator nach Kontostand=1 einen Handel mit einer Losgröße von 0.20 ergibt, der auf der Seite des Empfängerkontos eröffnet werden soll, wenn der Wert des proportionalen Multiplikator nach Kontostand auf 0.5 geändert wird, wird der Empfänger Die Losgröße beträgt 0.10 (0.20*0.5=0.10) und wenn der Proportional Multiplier by Balance-Wert auf 3 geändert wird, beträgt die Losgröße des Empfängers 0.60 (0.20*3=0.60).
Wenn Proportional Multiplier by Equity ausgewählt ist, kopiert der EA die Trades des Senderkontos auf die Empfängerkonten mit einer Losgröße, die proportional zum Eigenkapital des Empfängerkontos ist, wobei ein zusätzlicher Multiplikator angewendet wird, der als Proportionaler Multiplikator nach Eigenkapital bezeichnet wird und unten angepasst werden kann. Dieser proportionale Multiplikator nach Eigenkapital ist standardmäßig 1, wenn also zum Beispiel der standardmäßige proportionale Multiplikator nach Eigenkapital=1 einen Handel mit einer Losgröße von 0,20 ergibt, der auf der Seite des Empfängerkontos eröffnet werden soll, wenn der Wert des proportionalen Multiplikators nach Eigenkapital auf 0.5 des Empfängers geändert wird Die Losgröße beträgt 0.10 (0.20*0.5=0.10) und wenn der Proportional Multiplier by Equity-Wert auf 3 geändert wird, beträgt die Losgröße des Empfängers 0.60 (0.20*3=0.60).
Wenn Risiko pro Trade in % des Saldos ausgewählt ist, hat jeder vom Empfänger kopierte Trade die entsprechende Losgröße, um den benutzerdefinierten Prozentsatz des Kontoguthabens in der Einstellung unten zu verlieren, wenn SL getroffen wird. Dieser Lotgrößentyp kann nur für vom Empfänger kopierte Trades verwendet werden, bei denen ein Stop-Loss angewendet wird. Hinweis: Wenn die SL eines ursprünglichen Trades des Senders geändert wird, wird die SL des kopierten Trades des Empfängers ebenfalls geändert, wodurch das anfängliche Risiko des kopierten Trades des Empfängers erhöht oder verringert wird, aber wenn die SL des Trades des Senders entfernt wird, wird der Trade des Empfängers kopiert wird geschlossen.
Wenn Risiko pro Trade in % des Eigenkapitals ausgewählt ist, hat jeder vom Empfänger kopierte Trade die entsprechende Losgröße, um den benutzerdefinierten Prozentsatz des Kontokapitals in der Einstellung unten zu verlieren, wenn SL getroffen wird. Dieser Lotgrößentyp kann nur für vom Empfänger kopierte Trades verwendet werden, bei denen ein Stop-Loss angewendet wird. Hinweis: Wenn die SL eines ursprünglichen Trades des Senders geändert wird, wird die SL des kopierten Trades des Empfängers ebenfalls geändert, wodurch das anfängliche Risiko des kopierten Trades des Empfängers erhöht oder verringert wird, aber wenn die SL des Trades des Senders entfernt wird, wird der Trade des Empfängers kopiert wird geschlossen.
Wenn „Risiko pro Trade in % der freien Marge“ ausgewählt ist, hat jeder kopierte Empfänger-Trade die entsprechende Losgröße, um den benutzerdefinierten Prozentsatz der freien Marge des Kontos in der Einstellung unten zu verlieren, wenn SL erreicht wird. Dieser Lotgrößentyp kann nur für vom Empfänger kopierte Geschäfte verwendet werden, bei denen ein Stop-Loss angewendet wird. Hinweis: Wenn die SL eines Sender-Originalgeschäfts geändert wird, wird auch die SL des Empfänger-Kopierungsgeschäfts geändert, wodurch sich das anfängliche Risiko des Empfänger-Kopierungsgeschäfts erhöht oder verringert. Wenn jedoch die SL des Sender-Geschäfts entfernt wird, wird das Empfänger-Kopierungsgeschäft geändert wird geschlossen.
Wenn Risiko pro Geldhandel ausgewählt ist, hat jeder vom Empfänger kopierte Handel die entsprechende Losgröße, um den benutzerdefinierten Betrag in Kontowährung in der unten stehenden Einstellung zu verlieren, wenn SL getroffen wird. Dieser Lotgrößentyp kann nur für vom Empfänger kopierte Trades verwendet werden, bei denen ein Stop-Loss angewendet wird. Hinweis: Wenn die SL eines ursprünglichen Trades des Senders geändert wird, wird die SL des kopierten Trades des Empfängers ebenfalls geändert, wodurch das anfängliche Risiko des kopierten Trades des Empfängers erhöht oder verringert wird, aber wenn die SL des Trades des Senders entfernt wird, wird der Trade des Empfängers kopiert wird geschlossen.
Wenn Lotgröße pro 1000 des Guthabens ausgewählt ist, verwendet der EA die unten stehende Einstellung „Lotgröße pro 1000 des Guthabens“, um die Lotgröße der vom Empfänger kopierten Trades basierend auf dem Kontostand des Empfängers zu berechnen. Wenn zum Beispiel Lotgröße pro 1000 von Saldo=0.03 eingefügt wird und der Saldo des Empfängerkontos 10000$ beträgt, beträgt die Lotgröße aller vom Empfänger kopierten Trades 0.30 Lots.
Wenn schließlich Losgröße pro 1000 Eigenkapital ausgewählt ist, verwendet der EA die unten stehende Einstellung für Losgröße pro 1000 Eigenkapital, um die Losgröße der vom Empfänger kopierten Trades basierend auf dem Eigenkapital des Empfängerkontos zu berechnen. Wenn beispielsweise Lotgröße pro 1000 Eigenkapital=0.03 eingefügt wird und das Eigenkapital des Empfängerkontos 10000$ beträgt, beträgt die Lotgröße aller vom Empfänger kopierten Trades 0.30 Lots.
Wenn Specific Lot Size Sequence ausgewählt ist, wendet der Local Trade Copier EA MT4/5© die in dieser Einstellung vordefinierten Lotgrößen auf alle kopierten Trades im Empfängerkonto an, einschließlich Markt- und Pending Orders.
- Add/Subtract to Same Lot Size: Nimmt eine Anpassung an der Lotgröße des Senders vor, wenn oben die Option Same Lot Size ausgewählt ist. Wenn Sie beispielsweise 0.02 eingeben und der Trade des Senders 0.06 beträgt, wird dieser im Empfängerkonto als 0.08 kopiert. Geben Sie -0.02 ein, wird er als 0.04 kopiert.
- Fixed Lot Size: Die feste Losgröße der kopierten Trades auf das/die Empfängerkonto(s).
- Multiplier: Die Zeiten, in denen der vom EA eröffnete multiplizierte Trade größer ist als der ursprüngliche Transmitter-Trade. Wenn der Multiplikator beispielsweise 1.5 beträgt und der Trade des Senders 0.10 Lots beträgt, beträgt der kopierte Trade des Empfängers 0.15 Lots. Wenn der Multiplikator 2.0 beträgt und der Trade des Senders 0.22 Lots beträgt, beträgt der kopierte Trade des Empfängers 0.44 Lots.
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Multiplier by Balance: Der Betrag, der oben für den Losgrößentyp „Multiplikator nach Saldo“ verwendet wird. Wenn der Saldo des Empfängerkontos beispielsweise 10.000 $ beträgt und die Einstellung „Multiplikator nach Saldo“ 1.000 ist, beträgt der Multiplikator, der für die vom Empfänger kopierten Trades verwendet wird, 10 (10.000/1.000).
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Multiplier by Equity: Der Betrag, der oben für den Losgrößentyp „Multiplikator nach Eigenkapital“ verwendet wird. Wenn das Eigenkapital des Empfängerkontos beispielsweise 10.000 US-Dollar beträgt und die Einstellung „Multiplikator nach Eigenkapital“ 1.000 beträgt, beträgt der Multiplikator, der für die vom Empfänger kopierten Geschäfte verwendet wird, 10 (10.000/1.000).
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Proportional Multiplier by Balance: Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Proportionaler Multiplikator nach Saldo in der obigen Einstellung Lot Size Type ausgewählt ist. Der Proportional Multiplier by Balance-Wert ist standardmäßig 1. Wenn also beispielsweise der Proportional Multiplier by Balance-Standardwert=1 einen Handel mit einer Losgröße von 0,20 ergibt, der auf der Seite des Empfängerkontos eröffnet werden soll, wenn der Proportional Multiplier by Balance-Wert auf 0,5 geändert wird Die Losgröße des Empfängers beträgt 0.10 (0.20*0.5=0.10), und wenn der Proportional Multiplier by Balance-Wert auf 3 geändert wird, beträgt die Losgröße des Empfängers 0.60 (0.20*3=0.60).
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Proportional Multiplier by Equity: Diese Einstellung wird nur angewendet, wenn Proportionaler Multiplikator nach Eigenkapital in der Einstellung Losgrößentyp oben ausgewählt ist. Der proportionale Multiplikator nach Eigenkapital ist standardmäßig 1, wenn also zum Beispiel der standardmäßige proportionale Multiplikator nach Eigenkapital=1 einen Handel mit einer Losgröße von 0.20 ergibt, der auf der Seite des Empfängerkontos eröffnet werden soll, wenn der proportionale Multiplikator nach Eigenkapital auf 0.5 geändert wird Die Losgröße des Empfängers beträgt 0.10 (0.20*0.5=0.10) und wenn der Proportional Multiplier by Equity-Wert auf 3 geändert wird, beträgt die Losgröße des Empfängers 0.60 (0.20*3=0.60).
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Risk per Trade in % of Balance: Der Prozentsatz des Kontostands, der bei jedem vom Empfänger kopierten Trade riskiert wird, wenn Lot Size Type=Risiko pro Trade in % des Saldos oben.
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Risk per Trade in % of Equity: Der Prozentsatz des Kontokapitals, der bei jedem vom Empfänger kopierten Trade riskiert wird, wenn Lot Size Type=Risiko pro Trade in % des Eigenkapitals oben.
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Risk per Trade in % of Free Margin: Der Prozentsatz der freien Marge des Kontos, der bei jedem kopierten Empfänger-Trade riskiert wird, wenn Losgrößentyp = Risiko pro Trade in % der oben genannten freien Marge.
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Risk per Trade in Money: Die Geld-in-Konto-Währung, die bei jedem vom Empfänger kopierten Trade riskiert wird, wenn Lot Size Type=Risiko pro Trade in Money oben.
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Lot Size per 1000 of Balance: Die Losgröße, die für die Berechnung der Losgröße pro 1000 des Saldo-Lotgrößentyps verwendet wird. Wenn beispielsweise Lot Size per 1000 of Balance=0.03 in diese Einstellung eingefügt wird und der Kontostand des Empfängers 10.000 $ beträgt, beträgt die Lot-Größe aller vom Empfänger kopierten Trades 0.30 Lots.
- Lot Size per 1000 of Equity: Die Lotgröße, die für die Berechnung der Lotgröße pro 1000 des Typs „Equity Lot Size“ verwendet wird. Wenn beispielsweise Lotgröße pro 1000 Eigenkapital=0.03 in diese Einstellung eingefügt wird und das Eigenkapital des Empfängerkontos 10000$ beträgt, beträgt die Lotgröße aller vom Empfänger kopierten Trades 0.30 Lots.
- Specific Lot Size Sequence: Definiert die Reihenfolge der Lotgrößen (durch Kommas getrennt), die auf alle kopierten Trades aller Symbole angewendet werden, einschließlich Markt- und Pending Orders. Zum Beispiel: 0.01,0.03,0.06,0.09 kopiert den ersten Trade mit 0.01, den zweiten mit 0.03 usw.; der letzte Wert wird für alle folgenden Trades wiederverwendet. Durch Hinzufügen von ,0 am Ende (z. B.: 0.01,0.03,0.06,0.09,0) wird das Kopieren nach dem vierten Trade gestoppt. Hinweis: Ein einmal verwendeter Slot wird nicht erneut verwendet, selbst wenn der Trade geschlossen wird. Die Sequenz wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn alle Trades des Senders geschlossen sind. Wenn Sie eine separate Sequenz auf mehreren Empfängern anwenden möchten, weisen Sie jedem einen anderen Magic Number zu.
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Automatic Split of Copied Trades: Wahr/Falsch-Option zum automatischen Aufteilen von vom Empfänger kopierten Geschäften, wenn die zu kopierende Losgröße das maximal zulässige Volumen für das spezifische Symbol/Instrument überschreitet. Wenn beispielsweise ein 25-Lot-BTCUSD-Handel auf der Empfängerseite eröffnet werden soll und das maximale Volumen für BTCUSD auf dem Empfängerkonto 10 Lots beträgt, teilt der Empfänger-EA ihn in zwei 10-Lot-BTCUSD-Geschäfte und einen 5-Lot-Handel auf -Lot BTCUSD-Handel, um die maximale Volumenbeschränkung einzuhalten.
- Split Copied Trades in Parts: Mit dieser Einstellung können Sie die vom Empfänger kopierten Trades in vielen Teilen der Losgröße kopieren und die Beschränkungen der Broker in diesem Bereich überwinden. Wenn Ihr Broker eine kleine maximale Losgröße hat oder die Marktliquidität gering ist und Sie keine großen Trades mit ihrer ursprünglichen Losgröße eröffnen können, können Sie Ihre vom Empfänger kopierten Trades in kleinere Teile aufteilen. Wenn zum Beispiel Split Copied Trades in Parts=3 ein 1-Lot-Transmitter-Trade mit einer Multiplikator=1-Lot-Größentypeinstellung auf der Empfängerseite ist, wird er als drei 0.33-, 0.33- und 0.34-Trades kopiert.
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Split Copied Trades in Parts of: Mit dieser Einstellung können Sie Ihre vom Empfänger kopierten Geschäfte in kleinere Teile aufteilen, die jeweils unter einer bestimmten Losgröße liegen, und zwar in Übereinstimmung mit den von Ihrem Broker auferlegten Einschränkungen, die normalerweise für Prop-Firmen gelten, hinsichtlich der maximalen Losgröße für geöffnete Geschäfte in Ihrem Empfängerkonto. Wenn Sie beispielsweise 0.15 in diese Einstellung eingeben und ein 0.7-Lot-Trade auf das Empfängerkonto kopiert werden soll, wird er als vier 0.15-Lot-Trades und ein 0.1-Lot-Trade kopiert. Jeder in dieser Einstellung eingegebene Wert ungleich Null überschreibt alle anderen Einstellungen in der Option „Kopierte Trades in Teile aufteilen“ oben.
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Custom Symbol Fixed Lot Sizes: Mit dieser Einstellung können unterschiedliche feste Losgrößen auf verschiedene Symbole angewendet werden, wodurch die in den Empfängereinstellungen angegebene universelle feste Losgröße außer Kraft gesetzt wird. Wenn beispielsweise eine feste Lotgröße von 0.2 allgemein eingestellt ist und Sie in dieser Einstellung EURUSD0.15,GBPUSD0.3 eingeben, verwenden die kopierten Trades für EURUSD eine feste Lotgröße von 0.15, während GBPUSD-Trades eine feste Lotgröße von 0.3 verwenden . Alle anderen Symbolgeschäfte werden mit der universellen festen Lotgrößeneinstellung von 0.2 kopiert. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Einstellung nur dann wirksam wird, wenn in der Einstellung „Losgrößentyp“ oben „Festes Los“ ausgewählt ist. Wenn die Empfängerkontosymbole außerdem Suffixe wie „.r“ haben, sollten diese Suffixe in diese Einstellung einbezogen werden, etwa so: EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3
- Custom Symbol Multipliers: Diese Einstellung ermöglicht unterschiedliche Multiplikatoren für verschiedene Symbole und überschreibt den universellen Multiplikator, der in den Empfängereinstellungen angewendet wird. Wenn beispielsweise ein Multiplikator von 2 festgelegt wurde und Sie in dieser Einstellung Folgendes eingeben: EURUSD3,GBPUSD4, werden die vom Empfänger kopierten EURUSD-Trades mit einem Multiplikator von 3 und die Trades von GBPUSD mit einem Multiplikator von 4 kopiert. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn Multiplikator oder Proportionaler Multiplikator in der Einstellung Losgrößentyp oben ausgewählt wurde. Beachten Sie auch, dass alle Suffixe, die das Empfängerkonto auf seinen Symbolen hat, enthalten sein müssen. Wenn beispielsweise das Empfängerkonto ein .r-Suffix in seinen Symbolen hat, sollte diese Einstellung wie folgt festgelegt werden: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
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Copying from Symbol Trade/Order Number: Diese Einstellung legt fest, ab welcher Handels-/Ordernummer der Empfänger für jedes Symbol mit dem Kopieren beginnen soll. Wenn Sie beispielsweise 4 eingeben, werden die ersten drei Trades/Orders jedes Symbols übersprungen und ab dem vierten kopiert. Die Zählung wird zurückgesetzt, sobald alle Trades des Senders für ein Symbol geschlossen wurden. Sie können auch spezifische Werte pro Symbol festlegen, z. B. 2,GBPUSD3,USDJPY4, was bedeutet, dass alle Symbole ab dem zweiten Trade kopiert werden, GBPUSD ab dem dritten und USDJPY ab dem vierten. Falls Ihr Empfängerkonto Symbol-Suffixe verwendet (z. B. .r), fügen Sie diese entsprechend hinzu, wie 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: Diese Einstellung legt fest, bis zu welcher Handels-/Ordernummer der Empfänger für jedes Symbol kopieren soll. Wenn Sie beispielsweise 4 eingeben, werden nur die ersten vier Trades/Orders jedes Symbols kopiert, alle weiteren werden übersprungen. Die Zählung wird zurückgesetzt, sobald alle Trades des Senders für ein Symbol geschlossen wurden. Sie können auch spezifische Werte pro Symbol festlegen, z. B. 2,GBPUSD3,USDJPY4, was bedeutet, dass alle Symbole bis zum zweiten Trade kopiert werden, GBPUSD bis zum dritten und USDJPY bis zum vierten. Falls Ihr Empfängerkonto Symbol-Suffixe verwendet (z. B. .r), fügen Sie diese entsprechend hinzu, wie 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Symbol Copied Trades: Begrenzt die Anzahl der offenen Positionen und schwebenden Aufträge auf dem receiver-Konto pro Symbol. Wenn Sie diesen Wert beispielsweise auf 4 setzen, sind bis zu vier aktive Trades pro Symbol zulässig. Sobald ein Trade für dieses Symbol geschlossen wird, wird ein Platz frei, um den nächsten anstehenden transmitter-Trade für dieses Paar zu kopieren. Sie können die Limits für verschiedene Symbole auch mit einer kommagetrennten Liste anpassen, wie 2,GBPUSD3,USDJPY4. In diesem Beispiel erlaubt der EA ein allgemeines Limit von 2 Trades für die meisten Symbole, erhöht das Limit jedoch auf 3 für GBPUSD und auf 4 für USDJPY. Wenn Ihr receiver-Konto Suffixe verwendet (wie .r), stellen Sie sicher, dass diese in der Zeichenfolge enthalten sind, z. B. 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Trades: Begrenzt die Gesamtzahl der offenen Positionen und schwebenden Aufträge auf dem receiver-Konto. Wenn der Wert auf 5 eingestellt ist, stoppt der EA das Kopieren, sobald der receiver 5 aktive Trades hat. Sobald ein Trade geschlossen wird und ein Platz frei wird, kopiert der EA den nächsten anstehenden transmitter-Trade. Dies stellt sicher, dass Sie eine bestimmte Anzahl gleichzeitig laufender Trades niemals überschreiten und gleichzeitig die ursprüngliche Reihenfolge beibehalten.
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Maximum Risk % per Symbol: Mit dieser Einstellung können Sie ein prozentuales Limit für das kumulative Risiko festlegen, das mit allen für dasselbe Symbol kopierten Trades/Orders verbunden ist. Wenn das Gesamtrisiko für dieses Symbol diesen vordefinierten Grenzwert erreicht, wird der Kopiervorgang vorübergehend unterbrochen. Wenn Sie beispielsweise 2 in diese Einstellung eingeben, kopiert der ΕΑ Trades/Orders für jedes Symbol mit einem kombinierten Risikoprozentsatz von bis zu 2 %. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur für vom Empfänger kopierte Trades mit angewendetem Stop-Loss gilt. Wenn Sie in dieser Einstellung einen Wert ungleich Null eingeben, wird verhindert, dass Trades/Aufträge ohne angewendete SL auf das Empfängerkonto kopiert werden. Sie können die Einstellungen auch für einzelne Symbole anpassen. Wenn Sie beispielsweise 2,GBPUSD3,USDJPY4 eingeben, kopiert das ΕΑ Trades/Orders für jedes Symbol mit einem kombinierten Risikoprozentsatz von bis zu 2 %. Insbesondere werden GBPUSD-Trades/-Orders mit einem kombinierten Risikoprozentsatz von bis zu 3 % und USDJPY-Trades/-Orders mit einem kombinierten Risikoprozentsatz von bis zu 4 % kopiert. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle in den Symbolen des Empfängerkontos vorhandenen Suffixe berücksichtigt werden. Wenn die Symbole des Empfängerkontos beispielsweise das Suffix .r haben, passen Sie die Einstellung entsprechend an. Zum Beispiel: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: Mit dieser Einstellung können Sie ein prozentuales Limit für das kumulative Risiko festlegen, das mit allen für dieselbe Währung kopierten Trades/Aufträgen verbunden ist. Wenn das Gesamtrisiko für diese Währung dieses vordefinierte Limit erreicht, wird der Kopiervorgang vorübergehend unterbrochen. Wenn Sie beispielsweise 2 in diese Einstellung eingeben, kopiert die ΕΑ Geschäfte/Aufträge für jede Währung mit einem kombinierten Risikoprozentsatz von bis zu 2 %. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur für vom Empfänger kopierte Trades mit angewendetem Stop-Loss gilt. Wenn Sie in dieser Einstellung einen Wert ungleich Null eingeben, wird verhindert, dass Trades/Aufträge ohne angewendete SL auf das Empfängerkonto kopiert werden. Sie können die Einstellungen auch für einzelne Währungen anpassen. Wenn Sie beispielsweise 2,EUR3,GBP4 eingeben, kopiert die EΑ Geschäfte/Aufträge für jede Währung mit einem kombinierten Risikoprozentsatz von bis zu 2 %. Insbesondere werden EUR-Trades/-Orders mit einem kombinierten Risikoprozentsatz von bis zu 3 % und GBP-Trades/-Orders mit einem kombinierten Risikoprozentsatz von bis zu 4 % kopiert.
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Maximum Account Risk %: Mit dieser Einstellung können Sie ein prozentuales Limit für das Gesamtrisiko aller vom Empfänger kopierten Trades/Orders festlegen. Der Kopiervorgang wird angehalten, wenn dieses Limit erreicht ist. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nur für vom Empfänger kopierte Trades mit angewendetem Stop-Loss gilt. Wenn Sie in dieser Einstellung einen Wert ungleich Null eingeben, wird verhindert, dass Trades/Aufträge ohne angewendete SL auf das Empfängerkonto kopiert werden.
Für Teil 2 des Leitfadens zu Einstellungen/Eingaben klicken Sie bitte hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/752575
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Fügen Sie die heruntergeladene kostenlose Demodatei in Ihren Ordner MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts ein und starten Sie Ihr Terminal neu. Die kostenlose Demoversion ist jeweils für einen Zeitraum von 4 Stunden voll funktionsfähig, nur auf Demokonten. Um den Testzeitraum zurückzusetzen, gehen Sie zu MT4/5 >> Tools >> Globale Variablen >> Strg + A >> Löschen. Bitte führen Sie diese Aktion nur auf einem unkritischen Demokonto durch und unterlassen Sie dies bei einem Challenge-Prop-Firmenkonto.