Stong Level Trader

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Strong Level Trader's Trade recommendations for August,10 2022
EURUSD
sell position A
- Entry - 0.98860
- sl - 0.99160
- tp- 0.97860
sell position B
- Entry - 1.02030
- sl - 1.02333
- tp- 1.01333
GBPUSD
Sell position A
- Entry - 1.1105
- sl - 1.1126
- tp- 1.1030
sell position B
- Entry - 1.1147
- sl - 1.1168
- tp- 1.1033
sell position C
- Entry - 1.1310-20
- sl - 1.1342
- tp- 1.1030
Strong Level Trader's Trade recommendations for August,17 2022
GBPUSD
Buy position A
- Entry - 1.1074
- sl - 1.1020
- tp- 1.2100