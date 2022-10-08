Stong Level Trader
Trading Strategies

Stong Level Trader

8 October 2022, 10:38
Taofeek Bello
Taofeek Bello
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Strong Level Trader's Trade recommendations for August,10 2022

EURUSD

sell position A 

  • Entry - 0.98860
  • sl -       0.99160
  • tp-       0.97860

sell position B

  • Entry - 1.02030
  • sl -       1.02333
  • tp-       1.01333

My other trade strategy

GBPUSD

Sell position A 

  • Entry - 1.1105
  • sl -       1.1126
  • tp-       1.1030

sell position B

  • Entry - 1.1147
  • sl -       1.1168
  • tp-       1.1033

sell position C

  • Entry - 1.1310-20
  • sl -       1.1342
  • tp-       1.1030



Strong Level Trader's Trade recommendations for August,17 2022

My other trade strategy

GBPUSD

Buy position A 

  • Entry - 1.1074
  • sl -       1.1020
  • tp-       1.2100