신호 배율기 EA MT4/5 설정/입력 가이드

Use Emergency Trade Management: 모든 원본 및 복사/증가 공개 거래를 닫고 모든 새로운 신호(또는 다른 출처, 전문 고문 또는 수동) 거래를 헤징하기 시작하여 사용자에게 신호 구독 또는 EA를 비활성화/중지할 시간을 주는 옵션의 참/거짓, 추가 손실로부터 계정을 저장합니다. 비상 헤징에는 일부 스프레드 및/또는 커미션을 고려해야 하지만 전반적으로 전체 계정을 새로운 최저치 또는 전체 파괴에 노출시키는 것보다 훨씬 낫습니다.