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경고: 모든 기호의 모든 거래를 복사/곱하기 위해 1개의 차트, 모든 차트에 신호 승수 EA MT4/5만 첨부하면 됩니다. 복사하기 위해 모든 기호에 Signal Multiplier EA MT4/5를 부착할 필요는 없습니다. 그렇게 하면 복사/곱한 모든 거래가 열린 후 즉시 닫힙니다!
신호 배율기 EA MT4/5 설정/입력 가이드
General Settings
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Magic Number: Signal Multiplier EA MT4/5가 관리 목적으로 모든 자체 열린 거래에 적용하는 마법의 숫자입니다.
- Magic Numbers to Copy: 신호 승수 EA MT4/5만 복사할 수 있는 쉼표로 구분된 마법의 숫자입니다. 예를 들어 3245,0을 입력하면 EA는 3245 매직 넘버와 수동 거래만 복사합니다(수동 거래는 기본적으로 0 매직 넘버를 가집니다).
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Magic Numbers not to Copy: Signal Multiplier EA MT4/5가 복사/증식하지 않는 쉼표로 구분된 마법의 숫자입니다. 예를 들어 3245,0을 입력하면 EA는 3245 매직 넘버와 수동 거래를 복사하지 않습니다(수동 거래는 기본적으로 0 매직 넘버를 가집니다).
- Symbols to Copy: 신호 승수 EA MT4/5만 복사할 수 있는 쉼표로 구분된 기호입니다. 예를 들어 EURUSD,GBPUSD를 넣으면 EA는 EURUSD와 GBPUSD 거래만 복사/곱합니다.
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Symbols not to Copy: Signal Multiplier EA MT4/5가 복사/곱하지 않는 쉼표로 구분된 기호. 예를 들어 EURUSD,GBPUSD를 입력하면 EA는 EURUSD 및 GBPUSD 거래를 복사/곱하지 않습니다.
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EA Comment: Signal Multiplier EA MT4/5가 열리는 모든 곱셈 거래에 주석이 인쇄됩니다. 이 설정에서 @ 기호를 입력하면 EA는 복사/곱한 거래에 대한 주석으로 원래 거래의 거래 ID를 복사합니다.
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday: 기본 복사 시간 설정인 00:00:00-23:59:59는 월요일 하루 종일 복사합니다. 이 설정을 사용하면 특정 시간을 제외할 수 있습니다. 예를 들어 15:30 이전 1시간과 이후 1시간에 복사를 일시 중지하려면 이 설정을 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59로 입력하면 됩니다. Signal Multiplier EA MT4/5는 14:30까지 복사한 다음 16:30까지 복사를 일시 중지하고 16:30부터 자정까지 다시 정상적으로 복사합니다. 이러한 시간 문자열을 여러 개 삽입할 수 있습니다.
- Copy on Tuesday: 기본 복사 시간 설정인 00:00:00-23:59:59는 화요일 하루 종일 복사합니다. 이 설정을 사용하면 특정 시간을 제외할 수 있습니다. 예를 들어 15:30 이전 1시간과 이후 1시간에 복사를 일시 중지하려면 이 설정을 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59로 입력하면 됩니다. Signal Multiplier EA MT4/5는 14:30까지 복사한 다음 16:30까지 복사를 일시 중지하고 16:30부터 자정까지 다시 정상적으로 복사합니다. 이러한 시간 문자열을 여러 개 삽입할 수 있습니다.
- Copy on Wednesday: 기본 복사 시간 설정인 00:00:00-23:59:59는 수요일 하루 종일 복사합니다. 이 설정을 사용하면 특정 시간을 제외할 수 있습니다. 예를 들어 15:30 이전 1시간과 이후 1시간에 복사를 일시 중지하려면 이 설정을 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59로 입력하면 됩니다. Signal Multiplier EA MT4/5는 14:30까지 복사한 다음 16:30까지 복사를 일시 중지하고 16:30부터 자정까지 다시 정상적으로 복사합니다. 이러한 시간 문자열을 여러 개 삽입할 수 있습니다.
- Copy on Thursday: 기본 복사 시간 설정인 00:00:00-23:59:59는 목요일 하루 종일 복사됩니다. 이 설정을 사용하면 특정 시간을 제외할 수 있습니다. 예를 들어 15:30 이전 1시간과 이후 1시간에 복사를 일시 중지하려면 이 설정을 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59로 입력하면 됩니다. Signal Multiplier EA MT4/5는 14:30까지 복사한 다음 16:30까지 복사를 일시 중지하고 16:30부터 자정까지 다시 정상적으로 복사합니다. 이러한 시간 문자열을 여러 개 삽입할 수 있습니다.
- Copy on Friday: 기본 복사 시간 설정인 00:00:00-23:59:59는 금요일 하루 종일 복사합니다. 이 설정을 사용하면 특정 시간을 제외할 수 있습니다. 예를 들어 15:30 이전 1시간과 이후 1시간에 복사를 일시 중지하려면 이 설정을 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59로 입력하면 됩니다. Signal Multiplier EA MT4/5는 14:30까지 복사한 다음 16:30까지 복사를 일시 중지하고 16:30부터 자정까지 다시 정상적으로 복사합니다. 이러한 시간 문자열을 여러 개 삽입할 수 있습니다.
- Copy on Saturday: 기본 복사 시간 설정인 00:00:00-23:59:59는 토요일 하루 종일 복사합니다. 이 설정을 사용하면 특정 시간을 제외할 수 있습니다. 예를 들어 15:30 이전 1시간과 이후 1시간에 복사를 일시 중지하려면 이 설정을 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59로 입력하면 됩니다. Signal Multiplier EA MT4/5는 14:30까지 복사한 다음 16:30까지 복사를 일시 중지하고 16:30부터 자정까지 다시 정상적으로 복사합니다. 이러한 시간 문자열을 여러 개 삽입할 수 있습니다.
- Copy on Sunday: 기본 복사 시간 설정인 00:00:00-23:59:59는 일요일 하루 종일 복사합니다. 이 설정을 사용하면 특정 시간을 제외할 수 있습니다. 예를 들어 15:30 이전 1시간과 이후 1시간에 복사를 일시 중지하려면 이 설정을 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59로 입력하면 됩니다. Signal Multiplier EA MT4/5는 14:30까지 복사한 다음 16:30까지 복사를 일시 중지하고 16:30부터 자정까지 다시 정상적으로 복사합니다. 이러한 시간 문자열을 여러 개 삽입할 수 있습니다.
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Copying Long Trades: 롱/구매 원본 거래만 복사/곱하기의 경우 참/거짓입니다.
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Copying Short Trades: 숏/매도 원본 거래만 복사/곱하는 경우 참/거짓입니다.
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Copying Current Trades: 현재/이미 열려 있는 원본 거래만 복사/곱하는 경우 참/거짓입니다.
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Copying New Trades: 새로운 원본 거래만 복사/곱하는 경우 참/거짓입니다.
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Copying Take Profit: 원래 거래의 이익실현 수준을 곱한 거래에 복사하는 경우 참/거짓입니다.
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Copying Stop Loss: 원래 거래의 손절매 수준을 곱한 거래에 복사하는 경우 참/거짓입니다.
- Allow TP/SL Manual Change: 사용자가 복사/곱한 거래의 적용된 TP/SL 수준을 수동으로 변경할 수 있도록 하는 옵션의 참/거짓입니다. EA는 사용자가 수동으로 수정하지 않는 한 복사/곱한 거래의 적용된 TP/SL 수준을 계속 업데이트합니다. 그/그녀가 그렇게 하는 순간, EA는 더 이상 원래 거래에 따라 업데이트하지 않을 것입니다. 이 설정은 보류 중인 주문에도 적용됩니다.
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Copying Pending Orders: 보류 중인 원본 주문을 복사하는 경우 참/거짓입니다. 거짓인 경우 신호 승수 EA MT4/5는 이러한 보류 주문이 트리거되고 열릴 때만 복사/증가합니다.
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Maximum Spread in Points: 거래를 복사/곱할 때 허용되는 최대 스프레드.
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Maximum Slippage in Points: 거래를 복사/곱할 때 허용되는 최대 슬리피지.
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Better Price: 더 나은 가격으로만 원본 거래를 복사/곱하는 경우 참/거짓입니다. 경고: 이 옵션이 사실이면 시장이 빠르게 움직이면 원래 거래를 완전히 복사/곱하는 것을 놓칠 수 있습니다.
- Better Price Difference in Points: 이 설정을 사용하면 개시 가격에서 특정 포인트 개선으로 원본 거래를 복사/곱할 수 있습니다. 예를 들어 원래 매수 시가가 1.08800이고 이 설정이 50이면 복사/배율 매수 거래가 1.08750에서 열립니다.
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Opposite Logic: 원래 거래의 역 복사/곱셈에 대한 참/거짓. 이것이 사실이라면 Signal Multiplier EA MT4/5는 매수/매수에 대해 매도/매도 곱셈 거래를 열거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
Lot Size Management
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Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. None인 경우 신호 승수 EA MT4/5는 원래 거래를 복사/곱하지 않습니다. 고정된 경우 신호 승수 EA MT4/5는 아래 설정에 따라 고정된 로트 크기로 원래 거래를 복사/곱합니다. 승수인 경우 신호 승수 EA MT4/5는 원본 거래를 복사/곱하기 위해 아래 승수 설정을 사용합니다.
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Fixed Lot Size: 복사/증가 거래의 고정 로트 크기.
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Multiplier: Signal Multiplier EA MT4/5에 의해 열린 곱셈 거래의 시간은 원래 신호(또는 다른 소스) 거래보다 큽니다. 예를 들어 승수가 1.5이고 원래 거래가 0.10랏이면 곱한 거래는 0.15랏이 됩니다. 승수가 2.0이고 원래 거래가 0.22랏이면 곱한 거래는 0.44랏이 됩니다.
- Custom Symbol Multipliers: 이 설정은 설정에 적용된 범용 승수보다 우선하여 다양한 기호에 대해 다른 승수를 허용합니다. 예를 들어 2 승수가 설정되어 있고 이 설정에서 EURUSD3,GBPUSD4를 입력하면 EURUSD 복사/배율 거래는 3 승수로 복사되고 GBPUSD는 4 승수로 거래됩니다. 이 설정은 위의 로트 크기 유형 설정에서 승수가 선택된 경우에만 작동합니다. 또한 수취인 계정의 기호에 있는 모든 접미사를 포함해야 합니다. 예를 들어 수신자 계정의 기호에 .r 접미사가 있는 경우 이 설정은 EURUSD.r3,GBPUSD.r4로 설정해야 합니다.
- Total Symbol Copied Volume: 매번 복사/곱할 수 있는 쉼표로 구분된 기호당 최대 볼륨입니다. 예를 들어 이 설정이 EURUSD1,GBPUSD2인 경우 EA는 매번 총 1랏 EURUSD 거래와 2랏 GBPUSD 거래만 복사/곱합니다. 예를 들어 총 1랏의 EURUSD 거래와 2랏의 GBPUSD 거래가 이미 복사/증가된 경우 이러한 기호의 거래는 더 이상 복사/증가되지 않습니다. 이 설정은 보류 중인 주문에도 적용되며(Copy Pending Orders=true인 경우) 모든 복사/증가 거래가 마감되면 재설정됩니다.
- Total Account Copied Volume: 매번 복사/곱할 수 있는 모든 거래의 최대 거래량입니다. 예를 들어 이 설정이 2이면 EA는 총 로트 크기가 2로트인 특정 수의 거래만 복사합니다. 따라서 1랏 EURUSD 거래와 1랏 GBPUSD 거래가 복사/증식된 경우 복사된 수신자 거래의 총 로트 크기가 2랏 제한을 초과하기 때문에 EA는 다른 거래를 복사하지 않습니다. 이 설정은 보류 중인 주문에도 적용되며(Copy Pending Orders=true인 경우) 모든 복사/증가 거래가 마감되면 재설정됩니다.
- Minimum Copying Lot Size: 복사/증식할 최소 로트 크기입니다. 예를 들어 복사/곱하기 계산이 복사/곱할 0.25 로트 거래를 제공하고 이 설정이 0.10이면 거래는 0.25 로트가 아니라 0.10으로 복사됩니다. 중개인이 0.01보다 작은 로트 크기(예: 0.001 또는 0.0001)를 사용하는 경우 0.01보다 작은 거래를 복사/곱할 수 있도록 여기에 이 최소 로트 크기 설정을 입력해야 합니다. 이것은 바이너리 계정과 특히 변동성 지수 복사에 필요합니다.
- Maximum Copying Lot Size: 복사/증식할 최대 로트 크기입니다. 예를 들어 복사/곱하기 계산이 복사할 7.25랏 거래를 제공하고 이 설정이 5이면 거래는 7.25랏이 아니라 5로 복사됩니다.
- Ignore Copying Lot Size Below: 이 설정을 사용하면 복사/증식할 최소 로트 크기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 복사 로트 크기 무시 설정이 0.5이고 거래가 0.2 로트 크기로 복사되려는 경우 무시되고 전혀 복사되지 않습니다.
- Ignore Copying Lot Size Above: 이 설정을 사용하면 복사/증식할 최대 로트 크기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 복사 로트 크기 무시 설정이 5이고 거래가 8.2 로트 크기로 복사되려는 경우 무시되고 전혀 복사되지 않습니다.
- Minimum Volume Step: 기본값은 0.01이며 대부분의 외환 브로커에 맞습니다. 중개인이 0.01보다 작은 로트 크기(예: 0.001 또는 0.0001)를 사용하는 경우 0.01보다 작은 거래를 복사할 수 있으려면 여기에 이 최소 로트 크기 설정을 입력해야 합니다. 이것은 바이너리 계정과 특히 변동성 지수 복사에 필요합니다.
Trade Management
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Synchronized Trade Closure: 원래 거래가 마감된 직후 Signal Multiplier EA MT4/5에 의해 열린 모든 복사/증가 거래를 닫는 옵션의 참/거짓.
- Apply Partial Closure: True/false. 이 설정이 true이면 복사된 수신자 거래에 대해 부분 폐쇄가 정상적으로 적용되고 false이면 적용되지 않습니다.
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Take Profit in Points: Signal Multiplier EA MT4/5에 의해 열린 모든 복사/증가 거래에 대한 이익실현 수준(원래 거래에는 영향을 미치지 않음). 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false인 경우에만 적용됩니다.
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Stop Loss in Points: Signal Multiplier EA MT4/5에 의해 열린 모든 복사/증가 거래에 대한 손절매 수준(원래 거래에는 영향을 미치지 않음). 이 설정은 위의 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
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Break Even Profit in Points: Signal Multiplier EA MT4/5(원래 거래에는 영향을 미치지 않음)에 의해 열린 모든 복사/곱한 거래의 이익 수준. 여기서 EA는 손절매 수준을 손익분기점으로 이동합니다. 이 설정은 위의 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
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Trailing Start in Points: EA가 신호 승수 EA MT4/5에 의해 열린 모든 복사/증가 거래에 대해 손절매 추적을 시작할 수준입니다(원래 거래에는 영향을 미치지 않음). 이 설정은 위의 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
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Trailing Stop in Points: Signal Multiplier EA MT4/5에 의해 열린 모든 복사/증가 거래에 대한 후행 손절매 거리(원래 거래에는 영향을 미치지 않음). 이 설정은 위의 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
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Trailing Step in Points: Signal Multiplier EA MT4/5에 의해 열린 모든 복사/증가 거래에 대한 후행 손절매 단계(원래 거래에는 영향을 미치지 않음). 이 설정은 위의 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
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Basket Take Profit %: Signal Multiplier EA MT4/5 결합(원래 거래에는 영향을 미치지 않음)에 의해 개설된 모든 복사/증가 포지션에 대한 균형 %(소수점 사용 가능)의 이익 실현 수준. 여기서 EA는 해당 포지션을 마감합니다. *
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Use Basket Stop Loss: 바스켓 손절매 옵션의 참/거짓.
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Basket Stop Loss %: Signal Multiplier EA MT4/5 결합(원래 거래에는 영향을 미치지 않음)에 의해 개설된 모든 복사/증가 포지션에 대한 잔액 비율(소수점 사용 가능)의 손절매 수준. 여기서 EA는 해당 포지션을 청산합니다. *
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Use Basket Break Even: 바구니 손익분기점 % 옵션의 참/거짓.
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Basket Break Even %: EA가 손절매 수준을 손익분기점으로 이동하는 Signal Multiplier EA MT4/5 결합(원래 거래에는 영향을 미치지 않음)에 의해 개설된 모든 복사/증가 포지션에 대한 잔액 비율(소수점 사용 가능)의 이익 수준. *
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Use Basket Trailing Stop Loss: 바구니 추적 손절매 옵션의 참/거짓.
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Basket Trailing Start %: Signal Multiplier EA MT4/5 결합(원래 거래에는 영향을 미치지 않음)에 의해 개설된 모든 복사/증가 포지션에 대한 잔액 비율(소수점 사용 가능)의 이익 수준. 여기서 EA는 손절매 수준을 위로 추적하기 시작합니다.
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Basket Trailing Stop %: 신호 승수 EA MT4/5 결합(원래 거래에는 영향을 미치지 않음)에 의해 개설된 모든 복사/증가 포지션에 대한 잔액 비율(소수점 사용 가능)의 추적 손절매 수준. 도달하면 EA가 해당 포지션을 청산합니다. . *
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Basket Trailing Step %: 신호 승수 EA MT4/5가 결합된(원래 거래에 영향을 미치지 않음) 열린 모든 복사/증가 포지션에 대한 잔액의 %(소수점 사용 가능)의 후행 단계 수준, 여기서 EA는 손절매 수준을 이동합니다.
Emergency Trade Management
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Use Emergency Trade Management: 모든 원본 및 복사/증가 공개 거래를 닫고 모든 새로운 신호(또는 다른 출처, 전문 고문 또는 수동) 거래를 헤징하기 시작하여 사용자에게 신호 구독 또는 EA를 비활성화/중지할 시간을 주는 옵션의 참/거짓, 추가 손실로부터 계정을 저장합니다. 비상 헤징에는 일부 스프레드 및/또는 커미션을 고려해야 하지만 전반적으로 전체 계정을 새로운 최저치 또는 전체 파괴에 노출시키는 것보다 훨씬 낫습니다.
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Emergency Trade Management Equity: 신호 승수 EA MT4/5가 위에서 설명한 비상 거래 관리/헤지를 시작하는 자본 금액.
Notification Settings
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Send Email Notification: 거래 계정에서 개설된 모든 새로운 원본 또는 복사/증가 거래에 대해 이메일 주소로 알림을 수신하는 옵션의 참/거짓. 이 알림에는 설명, 날짜 및 시간, 기호, 가격 및 적용된 TP 및 SL 수준이 포함됩니다. 이 옵션이 제대로 작동하려면 MT4/5 >> 도구 >> 옵션 터미널 창의 이메일 탭을 설정해야 합니다. Signal Multiplier EA MT4/5 설치 가이드에서 자세한 내용을 참조하십시오.
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Send Push Notification: 거래 계좌에서 개설된 모든 새로운 원본 또는 복사/증가 거래에 대해 휴대폰 또는 태블릿으로 푸시 알림을 수신하는 옵션의 참/거짓. 이 푸시 알림에는 설명, 날짜 및 시간, 기호, 가격 및 적용된 TP 및 SL 수준이 포함됩니다. 이 옵션이 제대로 작동하려면 MT4/5 >> 도구 >> 옵션 터미널 창의 알림 탭을 설정해야 합니다. Signal Multiplier EA MT4/5 설치 가이드에서 자세한 내용을 참조하십시오.
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Send Daily Notification: 날짜 및 시간, 잔액, 자본 및 마진 수준과 같은 계정의 기본 세부 정보와 함께 아래 미리 정의된 시간에 매일 알림을 수신하는 옵션의 참/거짓입니다. 이렇게 하면 신호 구독 또는 거래 중인 모든 EA, 열려 있는 복사/증가 거래 및 그 결과를 계속 확인할 수 있습니다.
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Send Daily Notification Time: 00:00 형식의 시간(0:00 00.00 0,00 또는 0,00과 같은 시간 형식은 작동하지 않으며 시간은 00:00 형식 사이에 콜론이 있는 4자리 숫자여야 함) 위에 설명된 대로 계정의 기본 세부정보가 포함된 이메일 및/또는 푸시 알림. 많은 일일 알림을 수신하려면 쉼표로 구분하여 이 설정에 여러 번 입력할 수 있습니다(예: 00:00,12:00,20:00).
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Send Emergency Notification: 귀하의 자산이 아래에 설정된 사전 정의된 수준 아래로 떨어질 때 날짜 및 시간, 잔액, 자산 및 마진 수준과 같은 계정의 기본 세부 정보가 포함된 긴급 이메일 및/또는 푸시 알림을 수신하는 옵션의 참/거짓.
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Emergency Notification Equity: 계정 통화 단위의 자산 수준(예: 계정 통화가 $인 경우 1000은 $1000임)에 따라 Signal Multiplier EA MT4/5가 위에 설명된 대로 계정 세부 정보가 포함된 이메일 또는 푸시 알림을 보내드립니다. 이 설정에 여러 자산 수준을 쉼표로 구분하여 입력할 수 있습니다(예: 6000,8000).
* 이러한 설정/옵션은 스왑 및 커미션을 고려하여 잔액보다 자본으로 계산됩니다.
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