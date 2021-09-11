Local Trade Copier EA MT4/5 设置/输入指南 - 第一部分

General Settings

Maximum Receiver Account Symbols: 这代表接收者账户中可以存在的不同交易品种的最大数量，包括由其他 EA 发起的交易或手动交易。 当您在接收者账户中的不同图表上有多个接收者，每个接收者复制不同的交易品种，但您只想同时复制指定数量的交易品种时，此设置非常有用。

这代表接收者账户中可以存在的不同幻数的最大数量，包括其他 EA 发起的交易或手动交易。 当您在接收者账户中的不同图表上有多个接收者，每个接收者都有不同的幻数，但您只想同时复制指定数量的接收者时，此设置非常有用。

Copying / Multiplying Options

如果您不想在初始发送器到接收器设置期间将现有发送器交易/订单复制到接收器端，请记住将其设置为“false”。

Add/Subtract Points in TP Level: 使用此设置，您可以在复制的获利水平中添加或减去一定数量的点。 要使此设置生效，必须启用复制获利并且获利乘数=1。 例如，如果您在此设置中输入 20，则 100 点的发送方止盈将在接收方复制为 120 点。 如果您将 -30 设为 100 点的发射器获利水平，将在接收器端复制为 70 点。

如果您在此设置中输入“false”并且您的发送器和接收器代理在不同时区运行，请相应地调整上面的“

Add/Subtract Points in SL Level: 使用此设置，您可以在复制的止损位中添加或减去一定数量的点。 要使此设置起作用，必须启用复制止损并且止损乘数=1。 例如，如果您在此设置中输入 20，则 100 点的发送器止损将被复制为接收器端的 120 点。 如果您将 -30 设置为 100 点的发送器止损水平，将在接收器端复制为 70 点。

Retry Attempts in Seconds: 指定接收端在交易复制失败时（由于市场关闭、资金不足或其他原因）重试的间隔。默认值为 60 秒，以防在长时间失败期间生成过多日志记录。

Lot Size Management

如果选择“无”，EA 将不会复制任何发送器交易。 如果选择相同手数，EA 将以与原始发送器交易相同的手数复制接收器交易。 如果选择固定手数，EA 会将发送方交易复制到接收方账户，并按照以下固定手数设置固定手数大小。 如果选择乘数，EA 将使用以下乘数设置将发送方交易复制到接收方账户。 如果选择余额乘数，EA 将使用下面的余额乘数设置来计算将用于接收方复制交易的乘数，如下所示。 如果接收方账户余额为 10000 美元，且余额乘数设置为 1000，则用于接收方复制交易的乘数将为 10 (10000/1000)。 如果选择权益乘数，EA 将使用以下权益乘数设置来计算将用于接收方复制交易的乘数，如下所示。 如果接收方账户净值为 10000 美元，净值乘数设置为 1000，则用于接收方复制交易的乘数将为 10 (10000/1000)。

如果选择按余额比例，则 EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，手数仅与接收方账户余额成比例。 例如，如果发送方余额为 2000 美元，接收方余额为 4000 美元，则 0.10 手发送方交易将作为 0.20 手交易复制到接收方账户。

如果选择按权益比例，则 EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，手数仅与接收方账户的权益成比例。 例如，如果发送方净值是 2000 美元，接收方净值是 4000 美元，则 0.10 手发送方交易将作为 0.20 手交易复制到接收方账户。 如果选择“按可用保证金比例”，则 EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，其手数大小仅与接收方账户可用保证金成比例。 例如，如果发送方可用保证金为 2000 美元，接收方可用保证金为 4000 美元，则 0.10 手发送方交易将作为 0.20 手交易复制到接收方账户。

如果选择按余额比例乘数，EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，其手数与接收方账户余额成比例，并应用一个额外的乘数，称为按余额比例乘数，可以在下面进行调整。 默认情况下，此按余额比例乘数为 1，因此，例如，如果按余额比例乘数=1，则如果按余额比例乘数更改为 0.5，则接收方将在接收方账户端开立 0.20 手数的交易 手数将为 0.10 (0.20*0.5=0.10)，如果按余额比例乘数值更改为 3，接收手数将为 0.60 (0.20*3=0.60)。

如果选择按权益比例乘数，EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，其手数与接收方账户的权益成比例，并应用一个额外的乘数，称为按权益比例乘数，可以在下面进行调整。 默认情况下，此权益比例乘数为 1，因此如果默认的权益比例乘数=1，则如果权益比例乘数更改为 0.5，接收方将在接收方账户端开立 0.20 手数的交易 手数将为 0.10 (0.20*0.5=0.10)，如果按权益比例乘数值更改为 3，接收手数将为 0.60 (0.20*3=0.60)。

如果选择每笔交易的风险占余额的百分比，则每个接收方复制的交易将具有适当的手数，以便在达到 SL 时在下面的设置中损失用户定义的账户余额百分比。 此手数类型只能用于应用了止损的接收方复制交易。 注意：如果发送者原始交易的SL被修改，接收者复制的交易SL也将被修改，增加或减少接收者复制交易的初始风险，但如果发送者交易的SL被删除，接收者复制的交易 将被关闭。

如果选择每笔交易的风险占权益的百分比，则每个接收方复制的交易都将具有适当的手数，以便在达到 SL 时在下面的设置中损失用户定义的账户权益百分比。 此手数类型只能用于应用了止损的接收方复制交易。 注意：如果发送者原始交易的SL被修改，接收者复制的交易SL也将被修改，增加或减少接收者复制交易的初始风险，但如果发送者交易的SL被删除，接收者复制的交易 将被关闭。 如果选择每笔交易的风险以可用保证金的百分比计算，则每个接收者复制的交易将具有适当的手数大小，以便在达到止损时在以下设置中损失用户定义的账户可用保证金百分比。 此手数类型只能用于应用了止损的接收方跟单交易。 注意：如果发送方原始交易的止损被修改，接收方复制交易的止损也会被修改，从而增加或减少接收方跟单交易的初始风险，但如果发送方交易的止损被删除，接收方复制交易的初始风险也会被修改。 将被关闭。

如果选择了每笔交易的风险，则每个接收方复制的交易都将具有适当的手数，以便在达到 SL 时在下面的设置中损失用户定义的账户货币金额。 此手数类型只能用于应用了止损的接收方复制交易。 注意：如果发送者原始交易的SL被修改，接收者复制的交易SL也将被修改，增加或减少接收者复制交易的初始风险，但如果发送者交易的SL被删除，接收者复制的交易 将被关闭。

如果选择 Lot Size per 1000 of Balance，EA 将使用下面的 Lot Size per 1000 of Balance 设置，根据接收方账户的余额计算接收方复制交易的手数。 例如，如果插入每 1000 手余额=0.03 的手数并且接收方账户余额为 10000 美元，则所有接收方复制交易的手数将为 0.30 手。