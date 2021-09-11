Local Trade Copier EA MT4/5 设置/输入指南 - 第一部分

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提示：您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版：这里
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将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4/5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4/5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。 免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4/5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。
重要的 ！！！
- 您必须按照以下说明通过您的 MQL5 帐户为您要使用它的所有 MT4/5 终端安装您的 Local Trade Copier EA MT4/5。 ex4/5 文件的复制/粘贴不适用于 MQL5.com 市场购买。
- 从您经纪商的网站下载自定义 MT4/5 终端，并使用它登录您的交易账户。 不要使用其他经纪商的 MT4/5 终端登录您的交易账户，这会影响跟单！
- 当 Local Trade Copier EA MT4/5 正在工作时，不要在您的 MT4/5 终端上登录另一个交易账户，它将停止复制！
- 请勿使用投资者密码登录接收方账户，您将无法复制。
- 如果您的发送者或接收者账户在每个符号后有一个后缀（例如 EURUSD.r），请将其放在：发送者账户的后缀或接收者账户的后缀中，在接收者账户设置中设置（例如 .r） .
本地贸易复印机 EA MT4/5 故障排除指南: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
本地贸易复印机 EA MT4/5 快速设置视频：
如果您无法在 YouTube 上观看快速设置视频，可以点击此处下载、解压并观看。
重要的！ 在发送者帐户侧填写的唯一 2 个设置是下面屏幕截图中突出显示的这 2 个。 所有其他设置都填写在接收方帐户端。
本地贸易复印机 EA MT4/5 设置/输入指南
- Account Mode: 发射器/接收器/自助复印机。 选择发送器时，EA将使用此帐户作为发送器（主帐户），用于向其他帐户传输交易。 如果选择接收方，EA 将从一个或多个发送方账户接收/复制交易。 如果选择“自我复制”，EA 将复制/乘以任何专家顾问在同一交易账户上或手动输入打开的交易。
- Transmitter Account Number: 如果上面选择了Receiver，您应该在此处输入Transmitter 帐户的帐号。 如果 Transmitter 账号多个，输入账号之间用逗号隔开，例如：123456,654321（这个设置只对收款账号有意义，使用 Transmitter 的时候放什么无关紧要） 或上述帐户模式设置中的自助复印机选项）。
- Transmitter Comment: 此设置定义将在接收端账户的已复制交易中显示的评论，仅应在发送端进行配置。您可以将其留空以不添加评论，输入自定义文本，或使用特殊符号来包含特定的交易相关信息。使用 # 复制原始交易的评论，使用 @ 包含原始交易的订单号，使用 % 包含魔术号，使用 & 包含发送端的账户号码。这些符号也可以组合使用（ #,@,%,& ）以在接收端的交易评论中包含多项详细信息。
- Receiver Comment: 此设置控制接收端账户在每笔已复制交易上显示的评论。如果留空，接收端将显示来自上方 Transmitter Comment 设置的评论。如果填写此字段，则会完全覆盖发送端的评论。此设置仅应在接收端进行配置。
General Settings
- Magic Number: 出于管理目的，EA 应用于其所有未平仓交易的幻数。 不要在此设置中输入 0！
- Magic Numbers to Copy: 此设置指定 EA 将复制的发送器交易的幻数。 幻数应该用逗号分隔。 例如，输入 3245,0 将指示 EA 复制幻数 3245 的交易和手动交易（默认情况下幻数通常为 0）。 如果您将幻数括在括号内，例如 (14)，EA 将复制包含此部分的幻数的所有变体。 例如，输入 3245,(14),0 将复制幻数为 3245 的交易、幻数中包含“14”的任何交易（如 214 或 3146）以及手动交易。 此外，要复制一系列幻数，请使用“first-last”格式。 例如，3245,100-200,0 将复制幻数为 3245 的交易、幻数为 100 到 200 的交易以及手动交易。
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: 可以同时（同时）复制到接收方帐户的幻数的最大数量。
- Maximum Receiver Account Magic Numbers: 这代表接收者账户中可以存在的不同幻数的最大数量，包括其他 EA 发起的交易或手动交易。 当您在接收者账户中的不同图表上有多个接收者，每个接收者都有不同的幻数，但您只想同时复制指定数量的接收者时，此设置非常有用。
- Magic Numbers Not to Copy: 此设置指定 EA 不会复制的发送器交易的幻数。 幻数应该用逗号分隔。 例如，输入 3245,0 将指示 EA 不要复制幻数 3245 的交易和手动交易（默认情况下，幻数通常为 0）。 如果您将幻数括在括号内，例如 (14)，EA 将不会复制包含此部分的幻数的所有变体。 例如，输入 3245,(14),0 将不会复制幻数为 3245 的交易、幻数中包含“14”的任何交易（例如 214 或 3146）以及手动交易。 此外，要排除复制一系列幻数，请使用“first-last”格式。 例如，3245,100-200,0 不会复制幻数为 3245 的交易、幻数为 100 到 200 的交易以及手动交易。
- Symbols to Copy: 以逗号分隔的接收者符号，EA 只会将其复制到接收者账户。 例如，如果您放置 EURUSD,GBPUSD EA 将仅复制 EURUSD 和 GBPUSD 交易。如果接收账户符号具有后缀，例如“.r”，则这些后缀应包含在此设置中，如下所示：EURUSD.r,GBPUSD.r
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Maximum Number of Copied Symbols: 可以同时（同时）复制到接收者帐户的符号的最大数量。
-
Maximum Receiver Account Symbols: 这代表接收者账户中可以存在的不同交易品种的最大数量，包括由其他 EA 发起的交易或手动交易。 当您在接收者账户中的不同图表上有多个接收者，每个接收者复制不同的交易品种，但您只想同时复制指定数量的交易品种时，此设置非常有用。
- Symbols Not to Copy: 以逗号分隔的接收者符号，EA 不会将其复制到接收者帐户中。 例如，如果您放置 EURUSD,GBPUSD EA 将不会复制 EURUSD 和 GBPUSD 交易。如果接收账户符号具有后缀，例如“.r”，则这些后缀应包含在此设置中，如下所示：EURUSD.r,GBPUSD.r
- Comments to Copy: 此设置指定 EA 将复制到接收者账户的原始发送者交易的注释。 注释应该用逗号分隔。 例如，仅当注释为“专家 1”或“专家 2”时，输入“专家 1”、“专家 2”将指示 EA 复制原始传送器交易。如果您将注释括在括号内，例如（专家），则 EA 将复制以下的所有变体 包含这部分的评论。 例如，输入 Master,(Expert) 将复制带有注释 Master 的交易以及注释中包含“专家”部分的任何交易（例如专家 12、专家 20、专家 35 等）。
- Comments Not to Copy: 此设置指定 EA 不会复制到接收者账户的原始发送者交易的注释。 注释应该用逗号分隔。 例如，如果注释是“专家 1”或“专家 2”，输入“专家 1”、“专家 2”将指示 EA 不复制原始发送器交易。如果您将注释括在括号内，例如（专家），则 EA 将不会复制所有变体 包括这部分的评论。 例如，输入 Master,(Expert) 将不会复制带有注释 Master 的交易以及注释中包含“专家”部分的任何交易（例如专家 12、专家 20、专家 35 等）。
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: 默认复制时间设置为 00:00:00-23:59:59 将全天复制。 此设置允许您排除特定时间。 例如，如果您想在 15:30 之前 1 小时和之后 1 小时暂停复制，您可以将此设置设置为 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 并且 EA 将复制到 14:30，然后暂停复制直到 16:30，然后从 16:30 到午夜再次正常复制。 可以插入多个这样的时间字符串。如果您不想在特定日期复制，只需将该设置留空即可。如果您在下面设置 Copy Current Trades=false，则复制恢复时，在复制时间之外在发送方开立的交易将不会复制到接收方帐户。
- Transmitter Server Offset Hours: 当您的发送器和接收器经纪商具有不同的 Marketwatch 服务器时间，并且您希望在接收器中使用“复制当前交易”、“复制新交易”、“复制到期时间（秒）”和“复制延迟秒”设置时，请使用此设置 帐户。 此设置确定发送器的 MT4/5 >> 查看 >> Marketwatch 时间与接收器的 MT4/5 >> 查看 >> Marketwatch 服务器时间之间的时间差。 例如，如果发送方的 Marketwatch 服务器时间为 11:30:00，接收方的 Marketwatch 服务器时间为 14:30:00，则应在此设置中输入 -3。 相反，如果发送方的 Marketwatch 服务器时间为 14:30:00，而接收方的 Marketwatch 服务器时间为 11:30:00，则您应输入 +3。 请记住在接收方 EA 的设置中填写此设置。
- Copy Long Trades: 复制多头/买入发送器交易的真/假。
- Copy Short Trades: 复制卖空/卖出发送器交易的真/假。
- Copy Current Trades: 复制当前/已经打开的发送器交易的真/假。如果您不想在初始发送器到接收器设置期间将现有发送器交易/订单复制到接收器端，请记住将其设置为“false”。如果您在此设置中输入“false”并且您的发送器和接收器代理在不同时区运行，请相应地调整上面的“Transmitter Server Offset Hours”设置。
- Copy New Trades: 复制新发送器交易的真/假。 如果您在此设置中输入“false”并且您的发送器和接收器代理在不同时区运行，请相应地调整上面的“Transmitter Server Offset Hours”设置。
- Copy Take Profit: 将发射器交易的获利水平复制到接收器交易上的真/假。
- Take Profit Multiplier: 此设置允许您增加或减少发送者交易的复制 TP 水平。 为了复制原始 TP 水平，该乘数默认为 1，但如果用户输入例如获利乘数 = 1.5，则接收方复制的交易会将应用的获利水平提高 150%。 换句话说，100 点发射器 TP 将被复制为 150 点接收器 TP。
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Add/Subtract Points in TP Level: 使用此设置，您可以在复制的获利水平中添加或减去一定数量的点。 要使此设置生效，必须启用复制获利并且获利乘数=1。 例如，如果您在此设置中输入 20，则 100 点的发送方止盈将在接收方复制为 120 点。 如果您将 -30 设为 100 点的发射器获利水平，将在接收器端复制为 70 点。
- Copy Stop Loss: 将发送方交易的止损水平复制到接收方交易的 True/False。
- Stop Loss Multiplier: 此设置允许您增加或减少发送器交易的复制 SL 水平。 该乘数默认为 1，以便复制原始 SL 水平，但如果用户设置例如止损乘数=2，则接收者复制的交易会将应用的止损水平提高 200%。 换句话说，200 点发射器 SL 将被复制为 400 点接收器 SL。
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Add/Subtract Points in SL Level: 使用此设置，您可以在复制的止损位中添加或减去一定数量的点。 要使此设置起作用，必须启用复制止损并且止损乘数=1。 例如，如果您在此设置中输入 20，则 100 点的发送器止损将被复制为接收器端的 120 点。 如果您将 -30 设置为 100 点的发送器止损水平，将在接收器端复制为 70 点。
- Allow TP/SL Manual Change: 允许用户手动更改接收方复制交易的应用 TP/SL 水平的选项的真/假。 只要用户没有手动修改它们，EA 就会不断更新应用的 TP/SL 水平到接收者复制的交易。 在他/她这样做的那一刻，EA 将不再根据发送者的原始交易更新它们。 此设置也适用于挂单。
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Copy Market Trades: 复制市场交易的真/假。
- Copy Pending Orders: 复制挂单的真/假。 如果它是 false，EA 只会在它们被触发和打开时复制这些挂单。
- Maximum Spread in Points: 设置在接收端账户复制交易时允许的最大点差。您可以输入单个数值应用于所有品种，也可以为特定品种设置单独限制，例如： 10,XAUUSD30,BTCUSD1500 。本例中，只有当 XAUUSD 的点差不超过 30 点时才会复制交易， BTCUSD 不超过 1500 点时才会复制，其他所有品种则不超过 10 点时才会复制。
- Maximum Slippage in Points: 复制交易时接收方账户允许的最大滑点。
- Maximum Copying Difference in Points: 复制交易时发送方和接收方账户之间允许的最大价格差异。
- Use Copying Expiration in Seconds: True/false 选项以使用下面的“以秒为单位复制过期”设置。
- Copying Expiration in Seconds: 在发送方和接收方账户之间复制交易时允许的最大延迟秒数。 例如，如果您在该设置中输入 60，并且在发送方账户中开立的交易在 60 秒内没有被复制到接收方账户中（由于各种原因，没有流动性或工具可能在其交易时间之外，这很常见 与商品或指数）它根本不会被复制。如果您的发送器和接收器经纪人在不同时区运行，请相应地调整上面的“Transmitter Server Offset Hours”设置。
- Copying Delay in Seconds: 将每笔交易 / 订单从发送端复制到接收端时延迟指定的秒数。可以输入单一数值，如 5 ，或输入范围，如 5,20 ，以在 5 到 20 秒之间随机延迟。如果发送端和接收端经纪商处于不同时区，请相应调整上方的“ Transmitter Server Offset Hours” 设置。
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Retry Attempts in Seconds: 指定接收端在交易复制失败时（由于市场关闭、资金不足或其他原因）重试的间隔。默认值为 60 秒，以防在长时间失败期间生成过多日志记录。
- Better Price: 启用或禁用按更优价格、更差价格或相同价格将发送端的交易复制到接收端账户，具体取决于您在下方设置中的配置。警告：启用此选项可能会导致在市场快速向不利方向波动时完全错过复制发送端的交易。
- Better Price Difference in Points: 调整接收端账户中复制交易 / 订单的开仓价格。值为 0 表示买单按相同或更低价格复制，卖单按相同或更高价格复制。设置为 50 表示买单将在低 50 点的位置开仓，卖单将在高 50 点的位置开仓。负值表示当发送端交易达到该盈利水平时才开仓，例如 -50 表示买单高 50 点开仓，卖单低 50 点开仓。您还可以使用 10,GBPUSD-20,USDJPY30 这样的格式为不同的品种指定不同数值。如果接收端账户使用符号后缀（例如 .r ），请相应包含它们，如 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30 。
- Reverse Copying: 发送方交易的反向复制为真/假。 如果这是真的，EA 将在接收方账户上为每个多头/买入发送方账户开一个空头/卖出交易，反之亦然。
- Keep Original TP/SL Distances: true/false. 当设置为 false 时，EA 将在正常复制中复制发送器交易的原始 TP/SL 水平。 在反向跟单中，如果买入发送方交易以 100 点 TP 和 200 点 SL 开仓，则相反的接收方交易将被复制为 100 点 SL 和 200 点 TP，以确保两笔交易同时平仓。 当设置为 true 时，EA 将根据开盘价的差异调整 TP/SL 水平。 例如，如果发送方以 1.08700 的价格买入，目标价 1.08900，止损 1.08500，并以 1.08720 的价格复制到接收方，则 TP 将为 1.08920，SL 将为 1.08520。 此调整适用于正向复印和反向复印。
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: 此设置根据彼此的接近程度限制复制具有相同代码和方向的市场交易或挂单。 其目的是防止涉及相同代码和方向的大量且紧密间隔的交易/订单的重复。 例如，如果您设置“相同交易品种/方向交易/订单的最小点数距离：100”，则 EA 将仅复制相距至少 100 点的相同交易品种和方向的交易/订单。 例如，如果 EURUSD 的买入交易以 1.09500 的价格复制，并且 EURUSD 的挂单买入止损订单以 1.09570 的价格放置在发送方账户中，则该交易不会被复制到接收方。 这是因为挂单与已复制的 EURUSD 买入交易之间的距离为 70 点，小于此设置中指定的 100 点阈值。
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed Lot/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. 此设置仅对接收方帐户有意义。
如果选择“无”，EA 将不会复制任何发送器交易。
如果选择相同手数，EA 将以与原始发送器交易相同的手数复制接收器交易。
如果选择固定手数，EA 会将发送方交易复制到接收方账户，并按照以下固定手数设置固定手数大小。
如果选择乘数，EA 将使用以下乘数设置将发送方交易复制到接收方账户。
如果选择余额乘数，EA 将使用下面的余额乘数设置来计算将用于接收方复制交易的乘数，如下所示。 如果接收方账户余额为 10000 美元，且余额乘数设置为 1000，则用于接收方复制交易的乘数将为 10 (10000/1000)。
如果选择权益乘数，EA 将使用以下权益乘数设置来计算将用于接收方复制交易的乘数，如下所示。 如果接收方账户净值为 10000 美元，净值乘数设置为 1000，则用于接收方复制交易的乘数将为 10 (10000/1000)。
如果选择按余额比例，则 EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，手数仅与接收方账户余额成比例。 例如，如果发送方余额为 2000 美元，接收方余额为 4000 美元，则 0.10 手发送方交易将作为 0.20 手交易复制到接收方账户。
如果选择按权益比例，则 EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，手数仅与接收方账户的权益成比例。 例如，如果发送方净值是 2000 美元，接收方净值是 4000 美元，则 0.10 手发送方交易将作为 0.20 手交易复制到接收方账户。
如果选择“按可用保证金比例”，则 EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，其手数大小仅与接收方账户可用保证金成比例。 例如，如果发送方可用保证金为 2000 美元，接收方可用保证金为 4000 美元，则 0.10 手发送方交易将作为 0.20 手交易复制到接收方账户。
如果选择按余额比例乘数，EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，其手数与接收方账户余额成比例，并应用一个额外的乘数，称为按余额比例乘数，可以在下面进行调整。 默认情况下，此按余额比例乘数为 1，因此，例如，如果按余额比例乘数=1，则如果按余额比例乘数更改为 0.5，则接收方将在接收方账户端开立 0.20 手数的交易 手数将为 0.10 (0.20*0.5=0.10)，如果按余额比例乘数值更改为 3，接收手数将为 0.60 (0.20*3=0.60)。
如果选择按权益比例乘数，EA 会将发送方账户交易复制到接收方账户，其手数与接收方账户的权益成比例，并应用一个额外的乘数，称为按权益比例乘数，可以在下面进行调整。 默认情况下，此权益比例乘数为 1，因此如果默认的权益比例乘数=1，则如果权益比例乘数更改为 0.5，接收方将在接收方账户端开立 0.20 手数的交易 手数将为 0.10 (0.20*0.5=0.10)，如果按权益比例乘数值更改为 3，接收手数将为 0.60 (0.20*3=0.60)。
如果选择每笔交易的风险占余额的百分比，则每个接收方复制的交易将具有适当的手数，以便在达到 SL 时在下面的设置中损失用户定义的账户余额百分比。 此手数类型只能用于应用了止损的接收方复制交易。 注意：如果发送者原始交易的SL被修改，接收者复制的交易SL也将被修改，增加或减少接收者复制交易的初始风险，但如果发送者交易的SL被删除，接收者复制的交易 将被关闭。
如果选择每笔交易的风险占权益的百分比，则每个接收方复制的交易都将具有适当的手数，以便在达到 SL 时在下面的设置中损失用户定义的账户权益百分比。 此手数类型只能用于应用了止损的接收方复制交易。 注意：如果发送者原始交易的SL被修改，接收者复制的交易SL也将被修改，增加或减少接收者复制交易的初始风险，但如果发送者交易的SL被删除，接收者复制的交易 将被关闭。
如果选择每笔交易的风险以可用保证金的百分比计算，则每个接收者复制的交易将具有适当的手数大小，以便在达到止损时在以下设置中损失用户定义的账户可用保证金百分比。 此手数类型只能用于应用了止损的接收方跟单交易。 注意：如果发送方原始交易的止损被修改，接收方复制交易的止损也会被修改，从而增加或减少接收方跟单交易的初始风险，但如果发送方交易的止损被删除，接收方复制交易的初始风险也会被修改。 将被关闭。
如果选择了每笔交易的风险，则每个接收方复制的交易都将具有适当的手数，以便在达到 SL 时在下面的设置中损失用户定义的账户货币金额。 此手数类型只能用于应用了止损的接收方复制交易。 注意：如果发送者原始交易的SL被修改，接收者复制的交易SL也将被修改，增加或减少接收者复制交易的初始风险，但如果发送者交易的SL被删除，接收者复制的交易 将被关闭。
如果选择 Lot Size per 1000 of Balance，EA 将使用下面的 Lot Size per 1000 of Balance 设置，根据接收方账户的余额计算接收方复制交易的手数。 例如，如果插入每 1000 手余额=0.03 的手数并且接收方账户余额为 10000 美元，则所有接收方复制交易的手数将为 0.30 手。
如果选择每 1000 股本的手数，EA 将使用下面的每 1000 股的手数设置，根据接收者账户的净值计算接收者复制交易的手数。 例如，如果每 1000 股净值的手数 = 0.03 被插入且接收方账户净值是 10000 美元，则所有接收方复制交易的手数将为 0.30 手。
最后，如果选择了 Specific Lot Size Sequence ， Local Trade Copier EA MT4/5© 将对接收端所有复制的交易（包括市价单和挂单）应用该设置中预定义的手数。
- Add/Subtract to Same Lot Size: 当上方选择了 Same Lot Size 时，对发送端的手数进行调整。例如，如果输入 0.02 而发送端交易是 0.06 ，则接收端将复制为 0.08 ；如果输入 -0.02 ，则将复制为 0.04 。
- Fixed Lot Size: 复制交易到接收方账户的固定手数。
- Multiplier: EA 开启的乘数交易的次数将大于原始发送方交易的次数。 例如，如果乘数为 1.5，发送方交易为 0.10 手，则接收方复制交易将为 0.15 手。 如果乘数为 2.0 且发送方交易为 0.22 手，则接收方复制交易将为 0.44 手。
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Multiplier by Balance: 将用于上述余额乘数手数类型的金额。 例如，如果接收方账户余额为 10000 美元，且余额乘数设置为 1000，则用于接收方复制交易的乘数将为 10 (10000/1000)。
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Multiplier by Equity: 将用于上述权益乘数手数类型的金额。 例如，如果接收方账户净值为 10000 美元，且净值乘数设置为 1000，则用于接收方复制交易的乘数将为 10 (10000/1000)。
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Proportional Multiplier by Balance: 只有在上面的手数类型设置中选择了按余额比例乘数时，才会应用此设置。 默认情况下，按余额比例乘数值为 1，因此，例如，如果默认按余额比例乘数=1，则在接收方账户端开立 0.20 手的交易，如果按余额比例乘数更改为 0.5，则 接收方手数将为 0.10 (0.20*0.5=0.10)，如果按余额比例乘数值更改为 3，则接收方手数将为 0.60 (0.20*3=0.60)。
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Proportional Multiplier by Equity: 只有在上面的手数类型设置中选择了按权益比例乘数时，才会应用此设置。 默认情况下，权益比例乘数值为 1，因此，如果默认权益比例乘数=1，则在接收方账户端开立 0.20 手数的交易，如果权益比例乘数更改为 0.5，则 接收方手数将为 0.10 (0.20*0.5=0.10)，如果按权益比例乘数值更改为 3，则接收方手数将为 0.60 (0.20*3=0.60)。
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Risk per Trade in % of Balance: 如果 Lot Size Type=Risk per Trade in % of the Balance，则每个接收方复制交易的账户余额百分比。
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Risk per Trade in % of Equity: 如果 Lot Size Type=Risk per Trade in % of the Equity，则每笔接收方复制交易将承担风险的账户资产百分比。
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Risk per Trade in % of Free Margin: 如果手数大小类型=每笔交易的风险（以上述可用保证金的百分比表示），则每笔接收方复制交易将面临风险的账户可用保证金百分比。
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Risk per Trade in Money: 如果上面的手数类型 = 每笔交易的风险，则将在每个接收方复制交易中承担风险的账户货币资金。
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Lot Size per 1000 of Balance: 将用于计算每 1000 手平衡手数类型的手数的手数。 例如，如果在此设置中插入每 1000 手余额=0.03 且接收方账户余额为 10000 美元，则所有接收方复制交易的手数将为 0.30 手。
- Lot Size per 1000 of Equity: 将用于计算每 1000 份股权手数类型的手数的手数。 例如，如果在此设置中插入每 1000 股净值的手数=0.03，并且接收方账户净值是 10000 美元，则所有接收方复制交易的手数将为 0.30 手。
- Specific Lot Size Sequence: 定义用于所有复制交易（包括市价单和挂单）的手数序列（用逗号分隔）。例如： 0.01,0.03,0.06,0.09 会将第一笔交易复制为 0.01 ，第二笔为 0.03 ，依此类推，最后一个值会用于所有后续交易。末尾添加 ,0 （例如： 0.01,0.03,0.06,0.09,0 ）将在第四笔交易后停止复制。注意：一个手数槽一旦使用，即使该交易被关闭，也不会重复使用。当所有发送端交易关闭时，序列将重置。 如果您想在多个接收端应用不同的序列，请为每个接收端分配一个不同的魔术号码。
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Automatic Split of Copied Trades: 当要复制的手数超过特定交易品种/工具允许的最大交易量时，用于自动拆分接收者复制交易的真/假选项。 例如，如果接收方即将开仓 25 手 BTCUSD 交易，而接收方账户中 BTCUSD 的最大交易量为 10 手，则接收方 Local Trade Copier EA MT4/5© 会将其分成两个 10 手。 - 手数 BTCUSD 交易和一笔 5 手 BTCUSD 交易，以符合最大交易量限制。
- Split Copied Trades in Parts: 使用此设置，您可以复制接收方复制的交易，分为许多手数部分，从而克服经纪人在这方面的限制。 如果您的经纪商的最大手数限制较小或市场流动性较弱，您无法以原始手数开立大笔交易，您可以将接收方复制的交易分成较小的部分。 例如，如果 Split Copied Trades in Parts=3 一个 1 手发送器交易，在接收器端有一个 Multiplier=1 手数类型设置，将被复制为三个 0.33 0.33 和 0.34 交易。
- Split Copied Trades in Parts of: 此设置允许您将接收者复制的交易分成较小的部分，每个部分都低于指定的手数大小，符合您的经纪人施加的任何限制（通常适用于自营公司），有关最大手数大小 在您的接收账户中打开交易。 例如，如果您在此设置中输入 0.15，一笔 0.7 手交易将被复制到接收账户，则该交易将被复制为四笔 0.15 手交易和一笔 0.1 手交易。 在此设置中输入的任何非零值都将覆盖上面“拆分复制的交易零件”选项中的任何其他设置。
- Custom Symbol Fixed Lot Sizes: 此设置允许将不同的固定手数应用于各种符号，从而覆盖接收器设置中指定的通用固定手数。 例如，如果通用设置为 0.2 固定手数，并且您在此设置中输入 EURUSD0.15,GBPUSD0.3，则复制的 EURUSD 交易将使用 0.15 固定手数，而 GBPUSD 交易将使用 0.3 固定手数 。 所有其他交易品种交易都将使用通用 0.2 固定手数大小设置进行复制。 需要注意的是，只有在上面的“批量类型”设置中选择“固定批量”时，此设置才会生效。 此外，如果接收方帐户符号具有后缀，例如“.r”，则这些后缀应包含在此设置中，如下所示：EURUSD.r0.15、GBPUSD.r0.3
- Custom Symbol Multipliers: 此设置允许各种符号使用不同的乘数，覆盖接收器设置中应用的通用乘数。 例如，如果设置了 2 个乘数，并且在此设置中您输入：EURUSD3、GBPUSD4，则 EURUSD 接收方复制的交易将以 3 的乘数进行复制，而 GBPUSD 的交易将以 4 的乘数进行复制。 只有在上面的手数类型设置中选择了乘数或比例乘数时，此设置才有效。 另请注意，必须包括接收方帐户在其符号上的任何后缀。 例如，如果接收方账户的符号中有 .r 后缀，则此设置应设置为：EURUSD.r3,GBPUSD.r4
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Copying from Symbol Trade/Order Number: 此设置定义接收端从每个品种的第几笔交易 / 订单开始复制。例如输入 4 ，将跳过每个品种的前三笔交易 / 订单，从第四笔开始复制。每当发送端该品种的所有交易关闭时，计数会重置。您还可以为特定品种设置值，例如 2,GBPUSD3,USDJPY4 表示所有品种从第二笔开始复制， GBPUSD 从第三笔开始， USDJPY 从第四笔开始。如果接收端账户使用品种后缀（例如 .r ），请相应输入，如 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 。
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: 此设置定义接收端最多复制到每个品种的第几笔交易 / 订单。例如输入 4 ，将只复制每个品种的前四笔交易 / 订单，跳过之后的所有交易。每当发送端该品种的所有交易关闭时，计数会重置。您还可以为特定品种设置值，例如 2,GBPUSD3,USDJPY4 表示所有品种最多复制到第二笔， GBPUSD 到第三笔， USDJPY 到第四笔。如果接收端账户使用品种后缀（例如 .r ），请相应输入，如 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 。
- Total Symbol Copied Trades: 限制 receiver 账户中每个特定交易品种的持仓和挂单数量。例如设置为 4，则每个品种最多跟单 4 笔。当该品种的某个订单关闭释放出空间后，EA 将按顺序跟随 transmitter 端该品种的下一个订单。您还可以使用逗号分隔符为不同品种自定义限制，例如 2,GBPUSD3,USDJPY4。在此示例中，EA 对大多数品种限制为 2 笔，但将 GBPUSD 的限制增加到 3 笔，USDJPY 增加到 4 笔。如果您的 recei
- Total Account Copied Trades: 限制 receiver 账户中的总持仓量和挂单量。如果设置为 5，当 receiver 账户达到 5 个活动订单时，EA 将停止跟单。当某个订单关闭释放出空间后，EA 将按顺序跟随 transmitter 端的下一个订单。这可以确保您在不超过特定并发交易数量的同时，保持原始交易的先后顺序。
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Maximum Risk % per Symbol: 此设置使您能够对与同一交易品种复制的所有交易/订单相关的累积风险建立基于百分比的限制。 如果该交易品种的总风险达到此预定义限制，复制过程将暂时暂停。 例如，如果您在此设置中输入 2，EA 将复制每个交易品种的交易/订单，组合风险百分比高达 2%。 请注意，此设置仅适用于已应用止损的接收方跟单交易。 如果您在此设置中输入非零值，它将阻止任何没有应用止损的交易/订单复制到接收者账户。 您还可以自定义各个符号的设置。 例如，如果您输入 2,GBPUSD3,USDJPY4，EA 将复制每个交易品种的交易/订单，组合风险百分比高达 2%。 具体来说，它将复制综合风险百分比高达 3% 的英镑美元交易/订单和综合风险百分比高达 4% 的美元日元交易/订单。 此外，请确保考虑接收者帐户符号中存在的任何后缀。 例如，如果接收者帐户的符号具有 .r 后缀，请相应地调整设置。 例如：2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: 此设置使您能够对与相同货币复制的所有交易/订单相关的累积风险建立基于百分比的限制。 如果该货币的总风险达到此预定义限制，复制过程将暂时暂停。 例如，如果您在此设置中输入 2，EA 将复制每种货币的交易/订单，组合风险百分比高达 2%。 请注意，此设置仅适用于已应用止损的接收方跟单交易。 如果您在此设置中输入非零值，它将阻止任何没有应用止损的交易/订单复制到接收者账户。 您还可以自定义各个货币的设置。 例如，如果您输入 2、EUR3、GBP4，EA 将复制每种货币的交易/订单，组合风险百分比高达 2%。 具体来说，它将复制合并风险百分比高达 3% 的欧元交易/订单和合并风险百分比高达 4% 的英镑交易/订单。
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Maximum Account Risk %: 此设置允许您对所有接收者复制的交易/订单的总风险设置百分比限制。 如果达到此限制，复制将暂停。 请注意，此设置仅适用于已应用止损的接收者跟单交易。 如果您在此设置中输入非零值，它将阻止任何没有应用止损的交易/订单复制到接收者账户。
- Total Symbol Copied Volume: 定义接收端每个品种复制的总手数。例如，输入 4 表示每个品种最多复制四手交易 / 订单。每当该品种在发送端或接收端的交易关闭时，计数将重置。您还可以为特定品种设置不同的值，例如 2,GBPUSD3,USDJPY4 ，表示所有品种复制两手， GBPUSD 三手， USDJPY 四手。如果接收端账户使用品种后缀（例如 .r ），请相应地添加，如 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 。
- Total Account Copied Volume: 每次可以复制到接收方账户的所有交易的最大交易量。 例如，如果此设置为 2，接收方账户将仅复制一定数量的总手数为 2 手的交易。 因此，如果 1 手 EURUSD 交易和 1 手 GBPUSD 交易已复制到接收方账户，EA 将不会复制任何其他交易，因为复制的接收方交易的总手数超过 2 手限制。 此设置也适用于挂单（如果 Copy Pending Orders=true）并在任何接收方复制交易关闭时重置。
- Minimum Receiver Lot Size: 将复制到接收方账户的最小手数。 例如，如果接收方计算给出要复制的 0.05 手交易并且此设置为 0.10，则接收方交易将被复制为 0.10 而不是 0.05 手。 如果您的经纪商使用小于 0.01 的手数，例如 0.001 或 0.0001，您需要在此设置最小手数，以便能够复制小于 0.01 的交易。 这是二进制账户所需要的，特别是波动率指数的复制。
- Maximum Receiver Lot Size: 将复制到接收方账户的最大手数。 例如，如果接收方计算给出要复制的 7.25 手交易并且此设置为 5，则接收方交易将被复制为 5 而不是 7.25 手。
- Ignore Receiver Lot Size Below: 此设置允许控制将复制到接收方账户的最小手数。 例如，如果您有一个忽略复制手数低于=0.5 的设置并且接收方交易将以 0.2 手数复制，它将被忽略并且根本不会被复制。 如果您的经纪商使用小于 0.01 的手数，例如 0.001 或 0.0001，您需要设置最小手数，以便能够复制小于 0.01 的交易。 这是二进制账户所需要的，特别是波动率指数的复制。
- Ignore Receiver Lot Size Above: 此设置允许控制将复制到接收方帐户的最大手数。 例如，如果您有一个忽略复制手数大于 5 的设置，并且接收方交易将以 8.2 手大小复制，它将被忽略并且根本不会被复制。
- Ignore Transmitter Lot Size Below: 此设置允许控制将复制到接收方账户的原始发送方交易的最小手数。 例如，如果您将 Ignore Transmitter Lot Size Below=0.5 设为 0.2 手的发送器交易，它将被忽略并且根本不会被复制。 如果您的经纪商使用小于 0.01 的手数，例如 0.001 或 0.0001，您需要设置最小手数，以便能够复制小于 0.01 的交易。 这是二进制账户所需要的，特别是波动率指数的复制。
- Ignore Transmitter Lot Size Above: 此设置允许控制将复制到接收方账户的原始发送方交易的最大手数。 例如，如果您将 Ignore Transmitter Lot Size Above=5 设为 8.2 手的发送器交易，它将被忽略并且根本不会被复制。
- Minimum Volume Step: 默认值为 0.01，适合大多数外汇经纪商。 如果您的经纪商使用小于 0.01 的手数，例如 0.001 或 0.0001，您需要在此设置最小手数，以便能够复制小于 0.01 的交易。 这是二进制账户所需要的，特别是波动率指数的复制。
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. 此设置允许您确定如何在发送者和接收者账户之间处理交易和订单。 您有以下选项： True：在发送者账户上相应的原始交易/订单被关闭或删除后，立即自动关闭或删除接收者账户上复制的市场交易和挂单。 错误：即使相应的发送方交易/订单被关闭或删除，接收方交易/订单仍保持开放或待处理状态。 仅适用于市场交易：仅当相应的发送器头寸当时也是市场交易时，接收器市场交易才会被关闭。 仅适用于挂单：仅当相应的发送器仓位当时也是挂单时，接收器挂单才会被删除。 对于相同交易/订单类型适用：当发送者市场交易平仓时，如果也是市场交易，则接收者账户中的相应头寸将被平仓。 同样，当删除发送挂单时，如果该挂单也是挂单，则相应的接收持仓也会被删除。 但是，如果接收方位置不同（例如，市场交易与挂单），则不会受到影响。
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Closure Delay in Seconds: 延迟从发送端到接收端每笔交易的关闭时间，延迟秒数由您设置。您可以输入单个值（如 5 ），或输入范围（如 5,20 ）以在 5 到 20 秒之间随机延迟。如果发送端和接收端的经纪商位于不同时区，请相应调整上方的 “ Transmitter Server Offset Hours” 设置。
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Closure Better Price: 启用或禁用在接收端以与发送端相同、更好或更差的价格关闭交易的选项，具体取决于您在下面设置中的配置。警告：启用此选项可能会在市场快速反向波动时错过关闭，从而导致接收端交易保持打开且无人管理。
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Closure Better Price Difference in Points: 定义在接收端关闭复制交易前，价格必须比发送端好多少。值为 0 表示交易将在相同价格或更好价格关闭（买单更高，卖单更低）。值为 50 表示买单将在高 50 点时关闭，卖单将在低 50 点时关闭。负值表示当接收端交易达到该利润水平时关闭，例如 -50 将在买单低 50 点、卖单高 50 点时关闭。您也可以使用以下格式为不同品种指定不同的值： 10,GBPUSD-20,USDJPY30 。如果接收端账户使用品种后缀（例如 .r ），请相应包含： 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30 。
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Reopen Closed Copied Trades: 控制接收端已关闭的交易 / 订单是否以及如何重新打开（前提是对应的发送端交易 / 订单仍然开放）。设置为 False 时，不会重新打开。设置为 Instantly 时，接收端交易 / 订单将在关闭后立即重新打开。设置为 At Open Price or Better 时，交易仅在当前市场价格达到或优于发送端的开仓价时重新打开，并遵循 Better Price 设置。设置为 At a Specific Time 时，交易将在下面指定的时间重新打开（前提是发送端交易仍然开放）。
- Reopen Closed Copied Trades Time: 定义确切的时间（ HH:MM 格式），在该时间重新打开接收端已关闭的交易 / 订单（前提是对应的发送端交易 / 订单仍然开放）。
- Apply Partial Closure: True/false. 如果此设置为真，部分平仓将正常应用于接收方复制的交易，如果为假则不会。
- Close Transmitter if Receiver is Closed: 启用或禁用在接收端交易 / 订单关闭时关闭发送端原始交易 / 订单的选项。 重要提示：此设置必须在 Local Trade Copier EA 的发送端配置
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: 对所有复制的接收方订单/交易使用虚拟/隐藏止盈、止损水平、收支平衡和追踪止损水平的选项的真/假。 当您使用虚拟级别时，这些对您的经纪人和市场是不可见的。
- Show Virtual Levels on Chart: 在图表上显示虚拟止盈和止损水平的选项的真/假。 当它为真时，虚拟止盈位将在图表上以浅绿色线显示，虚拟止损位将在图表上以橙红色线显示。 两条虚拟水平线也将显示鼠标悬停时交易的利润/损失值。 注意：虚拟级别将仅显示在 EA 附加到的图表上，因为 EA 不能在附加到该 EA 的另一张图表上画线。
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. 如果选择点数，则 EA 将在接收方复制的点数交易上应用 TP/SL/BE 和尾随 SL 设置。 如果选择货币，EA 将在接收者复制的货币交易上应用 TP/SL/BE 和尾随 SL 设置。
- Take Profit in Points: 以点为单位的获利水平，应用于 EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易。 此设置仅在上述 Copy Take Profit=false 时应用。
- Stop Loss in Points: 以点为单位的止损水平，应用于 EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易。 此设置仅在上面的 Copy Stop Loss=false 时应用。
- Break Even Profit in Points: 以点为单位的利润水平，对于 EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易，其中 EA 将止损水平移动到收支平衡。 此设置仅在 Copy Take Profit=false 和 Copy Stop Loss=false 时适用。
- Trailing Start in Points: EA 将开始追踪 EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易的止损水平（以点为单位）。 此设置仅在 Copy Take Profit=false 和 Copy Stop Loss=false 时适用。
- Trailing Stop in Points: EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易的追踪止损距离（以点为单位）。 此设置仅在 Copy Take Profit=false 和 Copy Stop Loss=false 时适用。
- Trailing Step in Points: EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易的追踪止损点数。 此设置仅在 Copy Take Profit=false 和 Copy Stop Loss=false 时适用。
- Take Profit in Money: EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易中应用的止盈水平。 此设置仅在上述 Copy Take Profit=false 时应用。
- Stop Loss in Money: EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易所应用的货币止损水平。 此设置仅在上面的 Copy Stop Loss=false 时应用。
- Break Even Profit in Money: EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易的货币利润水平，其中 EA 将止损水平移动到收支平衡。 此设置仅在 Copy Take Profit=false 和 Copy Stop Loss=false 时适用。
- Trailing Start in Money: EA 将开始追踪 EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易的止损的金额水平。 此设置仅在 Copy Take Profit=false 和 Copy Stop Loss=false 时适用。
- Trailing Stop in Money: EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易的货币距离追踪止损。 此设置仅在 Copy Take Profit=false 和 Copy Stop Loss=false 时适用。
- Trailing Step in Money: EA 在接收方账户上开立的每笔复制交易的追踪止损金额。 此设置仅在 Copy Take Profit=false 和 Copy Stop Loss=false 时适用。
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: 根据交易的风险/回报率，止盈可以应用于接收者复制的交易。 要使此设置生效，必须禁用复制获利，并且必须将点数和货币获利设置为 0。例如，如果风险/回报率设置为 2 并且接收者复制交易的止损为 100 点，应用的接收方获利水平将为 200 点。 如果风险/回报率设置为 0.5，则 100 点止损将导致 50 点接收止盈水平。
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Partial Closure Take Profit % 1: EA 将部分关闭所有接收方复制交易的止盈距离的百分比。 例如，如果止盈点为 100 点并且在此设置中插入 30，则当达到 30 点止盈水平时，EA 将部分关闭交易。
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Partial Closure TP Lot Size % 1: 当达到上述部分平仓止盈 %1 水平时，EA 将部分平仓的交易初始手数的百分比。 例如，如果有 1 手初始未平仓交易并在此设置中插入 30，则 EA 将部分关闭其中的 30%，因此为 0.30 手。 剩余的 0.70 手交易将继续进行。
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Partial Closure Take Profit % 2: EA 将部分关闭所有接收方复制交易的止盈距离的百分比。 例如，如果获利点为 100 点并且在此设置中插入 50，则 EA 将在达到 50 点获利水平时部分关闭交易。
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Partial Closure TP Lot Size % 2: 当达到上述部分平仓获利 %2 水平时，EA 将部分平仓的交易初始手数的百分比。 例如，如果有 1 手初始未平仓交易并在此设置中插入 30，则 EA 将部分关闭其中的 30%，因此另外 0.30 手。 剩余的 0.40 手交易将继续进行。
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Partial Closure Take Profit % 3: EA 将部分关闭所有接收方复制交易的止盈距离的百分比。 例如，如果止盈点为 100 点并且在此设置中插入 70，则 EA 将在达到 70 点止盈水平时部分关闭交易。
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Partial Closure TP Lot Size % 3: 当达到上述部分平仓获利 %3 水平时，将由 EA 部分平仓的交易初始手数的百分比。 例如，如果有 1 手初始未平仓交易并在此设置中插入 30，则 EA 将部分关闭其中的 30%，因此额外关闭 0.30 手。 剩余的 0.10 手交易将继续进行。
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Partial Closure Stop Loss % 1: EA 将部分关闭所有接收方复制交易的止损距离的百分比。 例如，如果止损为 100 点并且在此设置中插入 30，则 EA 将在达到 30 点止损水平时部分关闭交易。
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Partial Closure SL Lot Size % 1: 当达到上述部分关闭止损 % 1 水平时，将由 EA 部分关闭的交易初始手数的百分比。 例如，如果有 1 手初始未平仓交易并在此设置中插入 30，则 EA 将部分关闭其中的 30%，因此为 0.30 手。 剩余的 0.70 手交易将继续进行。
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Partial Closure Stop Loss % 2: EA 将部分关闭所有接收方复制交易的止损距离的百分比。 例如，如果止损为 100 点并且在此设置中插入 50，则 EA 将在达到 50 点止损水平时部分关闭交易。
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Partial Closure SL Lot Size % 2: 当达到上述部分关闭止损 % 2 水平时，将由 EA 部分关闭的交易初始手数的百分比。 例如，如果有 1 手初始未平仓交易并在此设置中插入 30，则 EA 将部分关闭其中的 30%，因此另外 0.30 手。 剩余的 0.40 手交易将继续进行。
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Partial Closure Stop Loss % 3: EA 将部分关闭所有接收方复制交易的止损距离的百分比。 例如，如果止损为 100 点并且在此设置中插入 70，则 EA 将在达到 70 点止损水平时部分关闭交易。
- Partial Closure SL Lot Size % 3: 当达到上述部分关闭止损 % 3 水平时，将由 EA 部分关闭的交易初始手数的百分比。 例如，如果有 1 手初始未平仓交易并在此设置中插入 30，则 EA 将部分关闭其中的 30%，因此额外关闭 0.30 手。 剩余的 0.10 手交易将继续进行。
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Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. 此设置允许用户指定复制到接收者帐户的所有市场交易将自动关闭的日期。 如果选择“每天”，所有复制的市场交易将在每天的指定时间关闭。
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. 此设置决定一天中接收方账户中所有复制的市场交易将被关闭的时间。 时间应以 00:00 格式指定，表示小时和分钟（例如，09:30 表示上午 9:30，18:30 表示下午 6:30）。 请注意，时间应根据接收方服务器时区输入（MT4/5 >> 查看 >> Marketwatch 时间）。
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. 此设置允许用户指定自动删除复制到接收者帐户的所有挂单的日期。 如果选择“每天”，所有复制的挂单将在每天的指定时间删除。
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. 此设置确定一天中何时删除接收方帐户中所有复制的挂单。 时间应以 00:00 格式指定，表示小时和分钟（例如，09:30 表示上午 9:30，18:30 表示下午 6:30）。 请注意，时间应根据接收方服务器时区输入（MT4/5 >> 查看 >> Marketwatch 时间）。
- Close Copied Trades in Minutes: 在此设置中，您可以指定分钟数，在该分钟数之后，接收者将自动关闭每个复制的市场交易。 例如，如果您在此设置中输入120，则每笔复制的市场交易将在复制后2小时关闭。 请注意，此设置不适用于复制的挂单。
- Use Basket Take Profit %: 篮子获利百分比选项的真/假。
- Basket Take Profit %: EA 在接收账户上开立的所有复制交易的止盈水平（以余额百分比表示）（小数可用），EA 将在其中平仓这些头寸。 *
- Use Basket Stop Loss %: 篮子止损百分比选项的真/假。
- Basket Stop Loss %: EA 在接收方账户上开立的所有复制交易的止损水平（以余额百分比表示）（小数可用），EA 将在其中平仓这些头寸。 *
- Use Basket Break Even %: 篮子盈亏平衡百分比选项的真/假。
- Basket Break Even %: EA 在接收方账户上开立的所有复制交易的利润水平（以余额百分比表示）（可使用小数），其中 EA 将止损水平移动至收支平衡。 *
- Use Basket Trailing Stop Loss %: 篮子追踪止损百分比选项的真/假。
- Basket Trailing Start %: EA 在接收方账户上开立的所有复制交易的利润水平（以余额百分比表示）（小数可用），其中 EA 将开始向上追踪止损水平。
- Basket Trailing Stop %: EA 在接收账户上开立的所有复制交易的余额百分比（小数可用）的追踪止损水平，如果达到，EA 将关闭这些头寸。 *
- Basket Trailing Step %: 以余额百分比表示的尾随步长级别（可以使用小数），用于 EA 在接收方账户上开立的所有复制交易的组合，其中 EA 将移动止损级别。
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Use Basket Take Profit in Money: 货币篮子获利选项的真/假。
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Basket Take Profit in Money: EA 在接收方账户上开立的所有复制交易的账户货币止盈水平（可使用小数），EA 将在其中平仓这些头寸。 *
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Use Basket Stop Loss in Money: 货币选项中篮子止损的真/假。
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Basket Stop Loss in Money: EA 在接收方账户上开设的所有复制交易的账户货币止损水平（小数可用），EA 将在其中关闭这些头寸。 *
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Use Basket Break Even in Money: 货币篮子收支平衡选项的真/假。
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Basket Break Even in Money: EA 在接收方账户上开立的所有复制交易的账户货币利润水平（小数可用），其中 EA 将止损水平移动到盈亏平衡。 *
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: 货币选项中篮子追踪止损的真/假。
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Basket Trailing Start in Money: EA 在接收方账户上开立的所有复制交易的账户货币利润水平（小数可用），其中 EA 将开始向上追踪止损水平。
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Basket Trailing Stop in Money: 账户货币的追踪止损水平（小数可用），如果达到该水平，EA 将关闭这些头寸。*
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Basket Trailing Step in Money: 以账户货币（小数可用）表示的追踪步长水平，EA 将在其中移动止损水平。
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) 启用或禁用“按平均点数的篮子止盈”功能。设置为 true 时，当所有交易的平均利润达到指定点数时，接收端将关闭所有已复制的交易 / 订单。
- Basket Take Profit in Average Points: 定义所有已复制交易的目标平均利润（允许小数）。当所有未平仓交易的平均结果达到此值时，接收端将关闭所有复制的持仓。示例：如果三笔交易分别为 +40 、 +70 和 -20 点，则平均值为 (40+70-20)/3=30 。当“按平均点数的篮子止盈”设为 30 时，接收端将关闭所有交易。
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) 启用或禁用“按平均点数的篮子止损”功能。设置为 true 时，当所有交易的平均亏损达到指定点数时，接收端将关闭所有已复制的交易 / 订单。
- Basket Stop Loss in Average Points: 定义所有已复制交易的最大允许平均亏损（允许小数）。示例：如果三笔交易分别为 -40 、 -70 和 +20 点，则平均值为 (40+70-20)/3=30 。当“按平均点数的篮子止损”设为 30 时，接收端将关闭所有交易。
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) 启用或禁用“按平均点数的篮子保本”功能。设置为 true 时，当达到指定利润水平时，接收端将把篮子止损移动到保本位置。
- Basket Break Even in Average Points: 定义达到指定利润水平（允许小数）后，将篮子止损移动到保本位置的平均点数。
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) 启用或禁用“按平均点数的篮子跟踪止损”功能。设置为 true 时，当达到指定利润水平后，接收端将开始跟踪篮子止损。
- Basket Trailing Start in Average Points: 指定接收端开始跟踪篮子止损的利润阈值（允许小数）。
- Basket Trailing Stop in Average Points: 定义篮子跟踪止损的水平（允许小数）。如果在跟踪过程中平均点数下降到此水平，接收端将关闭所有已复制的交易 / 订单。示例：如果三笔交易分别为 -40 、 -70 和 +20 点，则平均值为 (40+70-20)/3=30 。如果“篮子跟踪止损”设为 30 ，接收端将关闭所有交易。
- Basket Trailing Step in Average Points: 指定接收端在平均利润增加时，向上移动跟踪止损的步长（允许小数）。
有关设置/输入指南的第 2 部分，请单击此处：https://www.mql5.com/en/blogs/post/763893
提示：您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版：这里
提示：您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版：这里
将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4/5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4/5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。 免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4/5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。
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