Local Trade Copier EA MT4/5 设置/输入指南 - 第 2 部分

Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. 此设置允许您选择是否根据账户余额或净值计算接收账户的每日最大提款水平。

Maximum Daily Drawdown in %: 在此设置中，您指定接收方账户可接受的最大每日提款百分比。 一旦达到该百分比，EA 将自动关闭接收方账户上的所有跟单交易，并暂停跟单直至第二天。 该百分比是根据您前一天 23:59:59 的账户余额或净值计算的。 如果启用“复制当前交易”设置，则在复制恢复时，EA 还将复制所有保持未平仓且之前未复制到接收者账户的发送者交易。 请注意，即使上面的“使用帐户保护”设置设置为 false，此设置仍保持活动状态。 要覆盖此保护，请通过 MT4/5 → 工具 → 全局变量 → Ctrl + A → 删除，删除接收端终端的全局变量，然后重启发送端和接收端终端并重新设置复制。 重要提示：在有已复制的持仓交易时请勿执行此操作，否则这些交易将无法被管理。

Maximum Daily Drawdown in Money: 此设置允许您指定您的接收方账户可接受的每日最大提款金额。 与百分比设置类似，当达到此提款金额时，EA 将自动关闭接收方账户上的所有跟单交易，并暂停跟单直至第二天。 提现金额根据您前一日23:59:59的账户余额或净值计算。 如果启用“复制当前交易”设置，则在复制恢复时，EA 还将复制所有保持未平仓且之前未复制到接收者账户的发送者交易。 请注意，即使上面的“使用帐户保护”设置设置为 false，此设置仍保持活动状态。 要覆盖此保护，请通过 MT4/5 → 工具 → 全局变量 → Ctrl + A → 删除，删除接收端终端的全局变量，然后重启发送端和接收端终端并重新设置复制。 重要提示：在有已复制的持仓交易时请勿执行此操作，否则这些交易将无法被管理。

Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. 此设置允许您选择接收账户的每日最大利润水平是根据账户余额还是净值计算。

Maximum Daily Profit in %: 在此设置中，您可以指定接收者账户所需的最大每日利润百分比。 一旦达到该百分比，EA 将自动关闭接收方账户上的所有跟单交易，并暂停跟单直至第二天。 该百分比是根据您前一天 23:59:59 的账户余额或净值计算的。 如果启用“复制当前交易”设置，则 EA 还将在复制恢复时复制所有保持未平仓且之前未复制到接收者账户的发送者交易。 请注意，即使上面的“使用帐户保护”设置设置为 false，此设置仍保持活动状态。 要覆盖此保护，请通过 MT4/5 → 工具 → 全局变量 → Ctrl + A → 删除，删除接收端终端的全局变量，然后重启发送端和接收端终端并重新设置复制。 重要提示：在有已复制的持仓交易时请勿执行此操作，否则这些交易将无法被管理。