Local Trade Copier EA MT4/5 设置/输入指南 - 第 2 部分

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提示：您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版：这里
提示：您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版：这里
将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT4/5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL4/5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。 免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT4/5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。
重要的 ！！！
- 您必须按照以下说明通过您的 MQL5 帐户为您要使用它的所有 MT4/5 终端安装您的 Local Trade Copier EA MT4/5。 ex4/5 文件的复制/粘贴不适用于 MQL5.com 市场购买。
- 从您经纪商的网站下载自定义 MT4/5 终端，并使用它登录您的交易账户。 不要使用其他经纪商的 MT4/5 终端登录您的交易账户，这会影响跟单！
- 当 Local Trade Copier EA MT4/5 正在工作时，不要在您的 MT4/5 终端上登录另一个交易账户，它将停止复制！
- 请勿使用投资者密码登录接收方账户，您将无法复制。
- 如果您的发送者或接收者账户在每个符号后有一个后缀（例如 EURUSD.r），请将其放在：发送者账户的后缀或接收者账户的后缀中，在接收者账户设置中设置（例如 .r） .
本地贸易复印机 EA MT4/5 故障排除指南: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
本地贸易复印机 EA MT4/5 快速设置视频：
如果您无法在 YouTube 上观看快速设置视频，可以点击此处下载、解压并观看。
重要的！ 在发送者帐户侧填写的唯一 2 个设置是下面屏幕截图中突出显示的这 2 个。 所有其他设置都填写在接收方帐户端。 更改发射器帐户中的任何其他设置都没有任何意义，这将毫无意义！
本地贸易复印机 EA MT4/5 设置/输入指南
有关设置/输入指南的第 1 部分，请单击此处：https://www.mql5.com/en/blogs/post/745810
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection: 启用或禁用在达到“Receiver Account Stop Loss Equity”或“Receiver Account Take Profit Equity”水平时，关闭所有接收端复制交易并停止复制的选项。如果触发了应急账户保护，并且您希望恢复复制，必须关闭附加了EA的图表，打开一个新图表，重新附加EA，并再次配置接收端设置。
- Receiver Account Stop Loss Equity: EA 将在其下启动上述紧急账户保护的接收账户的权益金额。
- Receiver Account Take Profit Equity: EA 将关闭所有未平仓交易并禁用复制的接收账户的权益金额。 这必须高于当前权益水平。
- Max Drawdown % from Balance High: 在此设置中，您可以设置您的账户可以接受的最大回撤百分比，当达到该百分比时，EA 将关闭所有接收方复制的交易并禁用复制。 最大提款百分比是根据您账户的最高余额水平计算的，因为 EA 已附加在其上。 即使上面的使用账户保护设置为假，此从余额高设置的最大回撤百分比仍然有效。
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. 此设置允许您选择是否根据账户余额或净值计算接收账户的每日最大提款水平。
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Maximum Daily Drawdown in %: 在此设置中，您指定接收方账户可接受的最大每日提款百分比。 一旦达到该百分比，EA 将自动关闭接收方账户上的所有跟单交易，并暂停跟单直至第二天。 该百分比是根据您前一天 23:59:59 的账户余额或净值计算的。 如果启用“复制当前交易”设置，则在复制恢复时，EA 还将复制所有保持未平仓且之前未复制到接收者账户的发送者交易。 请注意，即使上面的“使用帐户保护”设置设置为 false，此设置仍保持活动状态。 要覆盖此保护，请通过 MT4/5 → 工具 → 全局变量 → Ctrl + A → 删除，删除接收端终端的全局变量，然后重启发送端和接收端终端并重新设置复制。 重要提示：在有已复制的持仓交易时请勿执行此操作，否则这些交易将无法被管理。
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Maximum Daily Drawdown in Money: 此设置允许您指定您的接收方账户可接受的每日最大提款金额。 与百分比设置类似，当达到此提款金额时，EA 将自动关闭接收方账户上的所有跟单交易，并暂停跟单直至第二天。 提现金额根据您前一日23:59:59的账户余额或净值计算。 如果启用“复制当前交易”设置，则在复制恢复时，EA 还将复制所有保持未平仓且之前未复制到接收者账户的发送者交易。 请注意，即使上面的“使用帐户保护”设置设置为 false，此设置仍保持活动状态。 要覆盖此保护，请通过 MT4/5 → 工具 → 全局变量 → Ctrl + A → 删除，删除接收端终端的全局变量，然后重启发送端和接收端终端并重新设置复制。 重要提示：在有已复制的持仓交易时请勿执行此操作，否则这些交易将无法被管理。
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. 此设置允许您选择接收账户的每日最大利润水平是根据账户余额还是净值计算。
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Maximum Daily Profit in %: 在此设置中，您可以指定接收者账户所需的最大每日利润百分比。 一旦达到该百分比，EA 将自动关闭接收方账户上的所有跟单交易，并暂停跟单直至第二天。 该百分比是根据您前一天 23:59:59 的账户余额或净值计算的。 如果启用“复制当前交易”设置，则 EA 还将在复制恢复时复制所有保持未平仓且之前未复制到接收者账户的发送者交易。 请注意，即使上面的“使用帐户保护”设置设置为 false，此设置仍保持活动状态。 要覆盖此保护，请通过 MT4/5 → 工具 → 全局变量 → Ctrl + A → 删除，删除接收端终端的全局变量，然后重启发送端和接收端终端并重新设置复制。 重要提示：在有已复制的持仓交易时请勿执行此操作，否则这些交易将无法被管理。
- Maximum Daily Profit in Money: 此设置允许您指定您的接收者帐户可接受的最大期望每日利润金额。 与百分比设置类似，当达到此利润金额时，EA 将自动关闭接收账户上的所有跟单交易，并暂停跟单直至第二天。 盈利金额根据您前一日23:59:59的账户余额或净值计算。 如果启用“复制当前交易”设置，则 EA 还将在复制恢复时复制所有保持未平仓且之前未复制到接收者账户的发送者交易。 请注意，即使上面的“使用帐户保护”设置设置为 false，此设置仍保持活动状态。 要覆盖此保护，请通过 MT4/5 → 工具 → 全局变量 → Ctrl + A → 删除，删除接收端终端的全局变量，然后重启发送端和接收端终端并重新设置复制。 重要提示：在有已复制的持仓交易时请勿执行此操作，否则这些交易将无法被管理。
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: 如果发送者账户中的当前亏损超过指定水平，此设置允许您暂时停止将新交易复制到接收者账户。 一旦发送者账户中的亏损超过此设置中设置的值，复制将恢复。 例如，如果发送器回撤 %>=20 则不复制，如果发送器当前回撤超过 20%，EA 将停止将新交易复制到接收者账户。 当发射机的下降低于 20% 时，复制将恢复。 请务必注意，即使上述“使用帐户保护”设置为 false，“如果发送器回撤 % 则不进行复制”设置也将起作用。
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No Copying if Receiver Drawdown %>: 如果接收方账户中的当前提款超过指定水平，此设置允许您暂时停止将新交易复制到接收方账户。 一旦接收方帐户中的提款改善超出此设置中设置的值，复制将恢复。 例如，如果接收方回撤 %>=20 则不复制，如果接收方当前回撤超过 20%，EA 将停止将新交易复制到接收方账户。 当接收方的亏损低于 20% 时，跟单将恢复。 请务必注意，即使上述“使用帐户保护”设置为 false，“如果接收方提款 % 则不复制”设置也将起作用。
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: 此设置使用户仅当发送者帐户经历了特定的回撤水平时才能将原始交易从发送者帐户复制到接收者帐户。 例如，如果“仅在发送方回撤 %>=5 时复制”，则只有在发送方账户的回撤超过 5% 后，接收方账户才会开始复制发送方的交易。 一旦达到此阈值，所有发送器交易都将被复制。 如果发送器回撤随后降至 5% 以下，则新的发送器交易将不会被复制，直到发送器回撤再次升至 5% 以上。 请务必注意，即使上述“使用帐户保护”设置为 false，此“仅在发送器回撤 % 时复制”设置也将起作用。
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Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: 仅当特定符号的所有发送器交易的组合回撤超过指定阈值时，此设置才允许用户将每个符号的交易从发送器帐户复制到接收器帐户。 例如，如果“仅在每个交易品种的发送者回撤 %>=2 时复制”，则仅当发送者账户中该交易品种的所有交易的组合回撤超过 2% 时，接收者账户才会开始复制每个交易品种的发送者交易。 一旦满足此条件，该交易品种的所有发送器交易都将被复制。 如果发送器账户中这些品种交易的综合亏损随后降至 2% 以下，则该品种的新发送器交易将不会被复制，直到这些品种交易的综合亏损再次上升至 2% 以上。 请务必注意，即使上面的“使用帐户保护”设置为 false，此“仅在每个符号的发送器回撤 %”设置下才复制也将起作用。
Notification Settings
- Send Email Notification: 对于在交易账户中打开的每笔新交易，是否将通知发送到您的电子邮件地址的选项是否正确。 该通知将包括评论、日期和时间、代码、价格和任何应用的止盈和止损水平。 您必须设置 MT4/5 >> 工具 >> 选项终端窗口的电子邮件选项卡，此选项才能正常工作。 在 Local Trade Copier EA MT4/5 安装指南中查看更多信息。
- Send Push Notification: 对于在交易账户中开立的每笔新的原始或复制/乘数交易，接收推送通知到您的手机或平板电脑的选项的真/假。 此推送通知将包括评论、日期和时间、代码、价格和任何适用的止盈和止损水平。 您必须设置 MT4/5 >> 工具 >> 选项终端窗口的通知选项卡，此选项才能正常工作。 在 Local Trade Copier EA MT4/5 安装指南中查看更多信息。
- Send Daily Notification: 在下面的预定义时间接收包含您账户的基本详细信息（如日期和时间、余额、净值和保证金水平）的每日通知的选项是对还是错。 这将使您随时了解您的信号订阅或您正在与之交易的任何 EA、任何已开启的复制/乘数交易及其结果。
- Send Daily Notification Time: 00:00 格式的一天中的时间（时间格式如 0:00 00.00 0,00 或 0,00 将不起作用，时间必须是四位数字，格式 00:00 之间有冒号），您将收到 您的电子邮件和/或推送通知，其中包含上述帐户的基本详细信息。 多次可以在这个设置里，用逗号隔开，如果你想每天收到很多条通知，比如：00:00,12:00,20:00
- Send Emergency Notification: 当您的净值低于您设定的预定义水平时，是否可以选择接收紧急电子邮件和/或推送通知以及您账户的基本详细信息，例如日期和时间、余额、净值和保证金水平。
- Emergency Notification Equity: 以账户货币单位表示的净值水平（例如，如果您的账户货币为美元，则 1000 为 1000 美元），在此情况下，EA 将向您发送一封电子邮件或推送通知，其中包含您的账户详细信息，如上所述。 这个设置里可以放多个权益级别，用逗号隔开，例如：6000,8000
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: 如果发送方账户在所有常用工具/货币对前面有一个非点前缀，您应该将其放在这里，以便将交易复制到不使用该前缀的其他经纪商，没有任何问题。 例如，如果您的经纪商有一个 mEURUSD 符号，您应该在此字段中输入 m。 此设置应仅在接收方账户中填写。 如果发送者账户在每个符号前有一个点前缀，它将被自动映射和复制，无需任何特殊设置。 自动发送器前缀映射仅适用于主符号前带点的前缀，如 r.EURUSD，不适用于 ecnEURUSD 或 +EURUSD 等前缀。
- Suffix of the Transmitter Account: 如果发送者账户在所有常用工具/货币对的末尾都有非点后缀，您应该将其放在此处，以便将交易复制到不使用该后缀的其他经纪商，没有任何问题。 例如，如果您的经纪商有一个 EURUSDm 符号，您应该在此字段中输入 m。 此设置应仅在接收方账户中填写。 如果发送者账户在每个符号的末尾有一个点后缀，它将被自动映射和复制，不需要任何特殊设置。 自动变送器后缀映射仅适用于主符号后带有点的后缀，例如 EURUSD.r，不适用于 EURUSDecn 或 EURUSD+ 等后缀。
- Prefix of the Receiver Account: 如果接收方账户在所有常用工具/货币对前面都有一个前缀，您应该将其放在此处，以便从不使用该前缀的其他经纪商那里复制交易，而不会出现任何问题。 例如，如果您的经纪商有一个 mEURUSD 符号，您应该在此字段中输入 m。 此设置应仅在接收方账户中填写。
- Suffix of the Receiver Account: 如果接收方账户在所有常用工具/货币对的末尾都有一个后缀，您应该将其放在此处，以便从不使用该后缀的其他经纪商那里复制交易，而不会出现任何问题。 例如，如果您的经纪商有一个 EURUSD.r 符号，您应该在此字段中输入 .r。 此设置应仅在接收方账户中填写。
- Special Symbol 1-30: 例如，如果您的发送方账户对美国股市标准普尔指数使用 US500 代码，而您的接收方账户对同一指数使用 SPX500 代码，则您应该在此字段中输入 US500,SPX500，以便从发送方账户复制到接收方 没有任何问题。 请记住，您应该按照在 MT4/5 >> 查看 >> 市场观察窗口中所写的完全相同的方式编写发送器和接收器符号，小写字母或大写字母非常重要，例如，如果符号是 SPX500 而您写 spx500 它将 不行。 您可以按照上述相同的方式设置 30 个特殊符号。 此设置应仅在接收方账户中填写。
* 这些设置/选项计算为权益超过余额，收取掉期和佣金考虑到。
有关设置/输入指南的第 1 部分，请单击此处：https://www.mql5.com/en/blogs/post/745810
提示：您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT4 模拟版：这里
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