All Blogs / Analytics & Forecasts All Blogs Analytics & ForecastsWeekly TrendsForecastsTrading SystemsMy TradingChartsTrading StrategiesStatisticsTrading IdeasScalpingNeural NetworksWave CountMarket NewsCurrencyMetalsCrude OilCompany NewsEventsBanksBrokersLaw/RegulationsOther Rules Analytics & Forecasts (21 December 2020)USD/CHF Rebound. 21 December 2020, 09:10 Jiming Huang 0 676 (By Swissquote TRADING CENTRAL) #usd/chf To add comments, please log in or register Speculator's diary, entry №7 (20.10.2023). Analytics & Forecasts 407 0 (30 December 2020)USD/CHF The downside prevails. Analytics & Forecasts 343 0 1 (29 December 2020)USD/CHF The downside prevails. Analytics & Forecasts 295 0 1 (23 December 2020)USD/CHF The downside prevails. Analytics & Forecasts 317 0 1 (22 December 2020)USD/CHF Rebound expected Analytics & Forecasts 261 0 1 (21 December 2020)USD/CHF Rebound. Analytics & Forecasts 676 0 1 (18 December 2020)USD/CHF Further upside. Analytics & Forecasts 320 0 1 (17 December 2020)USD/CHF Under pressure. Analytics & Forecasts 279 0 1 (16 December 2020)USD/CHF Watch 0.8830. Analytics & Forecasts 313 0 1 (15 December 2020)USD/CHF Bullish bias above 0.8850. Analytics & Forecasts 384 0 1 MT5 Trade Copier Real-Time SL/TP Synchronization: Keeping Every Receiver in Sync Other 14 0 Analysis of margin levels for August 25, 2026 XAUUSD Analytics & Forecasts 20 0 Testing in visual mode Other 18 0 1 Indicator Overview & What It Does Trading Systems 21 0 The Data Pipeline Behind Reliable MT5 AI Models Trading Ideas 23 0 Stock Market News - Bond Market - Currencies Markets: The Execution Logic Blind Spot Market News 20 0 Trading Day: Tech, tariffs & Treasuries: The Execution Logic Blind Spot Weekly Trends 19 0 European stocks flat as markets weigh Iran tensions, await: What Breaks First in Your MT5 Strategy? Analytics & Forecasts 26 0 695 Smart Gold Hunter Ultimate Edition 94 Grid Scalper Pro MT5: An Adaptive Grid Architecture for MetaTrader 5 39 Thank You to the MQL5 Community MoonDog EA forex technical analysis eurusd EUR/USD gbpusd gold usdjpy GBP/USD usd/jpy usd Trading AUD/USD usd/chf S&P 500 forecast usd/cad Fed bitcoin Fxwirepro dax fundamental analysis VistaBrokers Gold spot ($) Silver spot ($) Crude Oil (WTI) USD/TRY audusd EUR forex news ECB