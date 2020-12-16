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16 December 2020, 16:54
AIRAT SAFIN
AIRAT SAFIN
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/*******                      ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                       *******/
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AIS CODE GUIDE => www.mql5.com/en/blogs/post/741915

AIS CODE BASE  => www.mql5.com/en/blogs/post/741598



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/*******                   AIS AIRAT SAFIN  (C) 2022                    *******/
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