Представитель OKEx Ленникс Лай выступил на саммите Blockchain Economy-2020

Представители крупнейшей в мире биржи криптовалютных спотов и деривативов OKEx (www.okex.com) приняли участие в центральном событии блокчейн-отрасли БВСА и Евразии - саммите Blockchain Economy, проходившем на прошлой неделе в Стамбуле. В ходе пятничного мероприятия (21 февраля) директор по вопросам финансовых рынков OKEx Ленникс Лай (Lennix Lai) поделился своей точкой зрения относительно пассивного дохода на криптовалютном рынке.

"Блочейновые и цифровые активы постепенно меняют способы получения нами процентного дохода. Основные тенденции в данной сфере определяют общественный капитал с точки зрения моделей распределения процентных ставок, а также превращают банки в центральных информационных и кредитных посредников, - отметил г-н Лай. - В дальнейшем, технологии PoS, DPoS, а также децентрализованного финансового кредитования будут создавать стимулы для потенциального формирования новых продуктов, позволяющих получать регулярный процентный доход. Подобная модель будет выгодна традиционной финансовой системе, что, в свою очередь, позволит миллиардам пользователей воспользоваться преимуществами пассивного дохода".

Участники традиционной финансовой системы давно признали существование проблемы, связанной с высокими операционными издержками. Эпоха низких процентных ставок принесла миру реальной экономики весьма нежелательные побочные эффекты, и наиболее пострадавшей стороной в результате оказались банки, вынужденные нести дополнительные расходы на накопление и хранение избыточных резервов без возможности устанавливать отрицательные ставки для вкладчиков.

Блокчейн, а, следовательно, и криптовалюты со смарт-контрактами на базе блокчейна, создают модель финансового трейдинга с сокращенными операционными издержками. Инклюзивный финансовые инструменты устраняют 99% барьеров, стоящих на пути формирования и выпуска персонализируемых торгуемых контрактов, открывающих возможности хеджирования, трейдинга и, в конечном итоге, получения прибыли для всех желающих. На сегодняшний день OKExPool поддерживает стекинг 8 наиболее распространенных токенов, включая EOS, ATOM, DAI, VSYS и т.д., с процентными ставками до 15%.

Создатели OKEx придерживаются концепции создания слаженной системы децентрализованной экономики. Одним из первых шагов, предпринятых биржей на этом пути, стал недавний запуск OKChain - коммерческого публичного блокчейна, поддерживающего создание и выпуск децентрализованных финансовых приложений пользователями. Одновременно с этим OKEx представила OKEx DEX - собственную децентрализованную трейдинговую площадку с применением OKChain, деятельность которой направлена на повышение эффективности и ликвидности трейдинговых операций.



