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BRIDGE EA
Developed by Smart Forex Lab.
Moving Averages, Impulse Candle & Fibonacci Levels
BRIDGE EA MT4 >> https://www.mql5.com/en/market/product/46360/
BRIDGE EA MT5 >> https://www.mql5.com/en/market/product/48786
Bridge EA promo
Bridge EA at work
Copying & Monitoring
- MQL5: Bridge Signal https://www.mql5.com/en/signals/701591
- Web: https://www.smartforexlab.com/monitoring/
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17.08.2020
MT4/MT5 v410 update
New MT4/MT5 v410 set files (Bridge_v410.zip) *
* not compatible with previous version, 2012-2020 (99% quality) optimized & backtested for Forex Chief DirectFx
Files: