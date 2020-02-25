BRIDGE EA
Trading Systems

BRIDGE EA

25 February 2020, 00:35
Smart Forex Lab.
Aleksei Ostroborodov
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BRIDGE EA

Developed by Smart Forex Lab.


Moving Averages, Impulse Candle & Fibonacci Levels


BRIDGE EA MT4 >> https://www.mql5.com/en/market/product/46360/

BRIDGE EA MT5 >> https://www.mql5.com/en/market/product/48786


Bridge EA promo



Bridge EA at work



Copying & Monitoring


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17.08.2020

MT4/MT5 v410 update

New MT4/MT5 v410 set files (Bridge_v410.zip) *


* not compatible with previous version, 2012-2020 (99% quality) optimized & backtested for Forex Chief DirectFx


#Bridge