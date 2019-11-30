О проведении IEO на бирже ProBit 28 ноября 2019 года сообщила платформа Torex

Многофункциональная блокчейн-платформа Torex, специализирующаяся на торговле криптовалютами, предлагает своим пользователям расширенные опции трейдинга, включая Arbitrage Tool (инструмент для арбитража), Price Notification (уведомления об изменениях цен), Price Checker (средство проверки цен), HODL Tool (инструмент для долгосрочного хранения криптоактивов), а также Traders' Ideas (инициативы трейдеров), Copy Trading (копи-трейдинг), Crypto Betting (крипто-пари). Первый раунд публичного предложения собственных монет платформы TOR (Torex) по цене 1 долл. США/TOR стартует 28 ноября этого года на бирже ProBit.

Максимально возможный размер бонуса для этого раунда составляет 45%. Этот бонус распространяется на все TOR, приобретенные с использованием PROB (токена биржи ProBit). Размер бонуса при покупке TOR за PROB на 10 % больше по сравнению с приобретением токена за другие криптовалюты.

В ходе последующих раундов покупатели TOR c оплатой за PROB получат бонус в следующем размере:2-й раунд - 35%; 3-й раунд - 25%.

Приобрести TOR также можно за BTC, ETH, XRР и USDT. Для этих криптовалют предусмотрен бонус в следующем размере:1-й раунд - 35%; 2-й раунд - 25%; 3-й раунд - 15%.

Количество монет TOR, доступных для приобретения в ходе каждого раунда, будет ограниченным:1-й раунд: 100 000 TOR; 2-й раунд: 200 000 TOR; 3-й раунд: 500 000 TOR.

На сегодняшний день трейдинговая платформа Torex интегрирована с 6 крупными криптовалютными биржами (трейдинговые операции API осуществляются через Binance, KuCoin, Bitfinex, Huobi, Bittrex и Poloniex). К 2020 году число поддерживаемых биржевых площадок планируется увеличить до 23, что позволит трейдерам мониторить валютные курсы на различных биржах и осуществлять соответствующие операции покупки/продажи. Платформа предоставляет сервис Price Notification – через чат-бот Telegram пользователи получают оперативные уведомления об изменениях цен, первыми узнавая о достижении заданных ценовых ориентиров.

Система включает алгоритм, известный среди трейдеров под названием "Trailing Stop" и используемый для определения лимита ордера вместе с ценой. Эта функция позволяет устанавливать максимальный процент для "стоп-лосса". Трейдер может приобретать монеты и выставлять их на продажу, и в случае, если котировки на рынке начинают быстро расти, не достигая, однако, заданного максимума, платформа Torex смещает "стоп-лосс", обеспечивая пользователю прибыль.

Еще одна полезная функция Torex - Arbitrage Tool. Высокая волатильность котировок на криптовалюты создает уникальные возможности для межбиржевого арбитража. Инструмент будет функционировать в двух режимах: автоматическом и ручном. В ручном режиме ассистент выполняет функцию поиска и отображения арбитражных окон на биржевых площадках, предоставляя доступ к текущим котировкам. Трейдер также может задавать другие параметры, сужая пределы поиска: биржи к открытыми арбитражными окнами; анализируемые валютные пары; минимальный объем торгов; минимальный процент предполагаемой прибыли.

В автоматическом режиме ассистент будет осуществлять поиск арбитражных окон, выполнять соответствующие торговые операции и перенаправлять средства между биржевыми площадками. Пользователю необходимо будет лишь внести базовые корректировки.

Основные функции трейдинговой платформы Torex предоставляются пользователям абсолютно бесплатно. Все желающие могут открыть бесплатный аккаунт. После IЕO токены TOR обеспечат криптовалютным трейдерам доступ к расширенным платным функциям платформы, включая Traders' Ideas (подписку на сервис рекомендаций других трейдеров), Copy Trading (копи-трейдинг) и Crypto Betting (крипто-пари на базе смарт-контрактов).

Универсальная в использовании платформа Torex с удобной мобильной версией намеревается удовлетворить самые разнообразные потребности криптовалютных трейдеров в любой точке земного шара, где есть доступ к интернету. Первый раунд IEO на ProBit Exchange предоставляет всем желающим возможность стать частью этой инициативы.



