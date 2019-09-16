Новые майнинг-фермы от BitHarp: удобство, простота и многофункциональность

Всемирно известный производитель оборудования для криптовалютной отрасли BitHarp Group Limited представил две высокопроизводительных жидкостных майнинг-фермы с передовыми характеристиками и оптимизированными параметрами использования ресурсов. Агрегаты под названием Lyre Miner и Harp Miner предоставляют пользователям значительные преимущества, включая высокий хэшрейт и увеличенную прибыльность.

Хэшрейт Lyre Miner

Bitcoin 335 TH/s

Litecoin 55 GH/s

Ethereum 14 GH/s

Dash 9 TH/s

Lyre Miner - мощная майнинг-ферма с компактным дизайном для ограниченных пространств. Благодаря сенсорному экрану, управлять и контролировать работу устройства чрезвычайно просто. Энергопотребление фермы - 600 Вт.

Хэшрейт Harp Miner

Bitcoin 2000 TH/s

Litecoin 300 GH/s

Ethereum 75 GH/s

Dash 50 TH/s

Harp Miner - ферма с системой прямого жидкостного охлаждения (DLC), характеризующаяся максимальной безопасностью и устойчивостью к отказам. Harp Miner устраняет риски, связанные с жидкостным охлаждением, предоставляя безопасный, защищенный и достаточно бюджетный способ майнинга. Ферма потребляет всего 2 400 Вт электроэнергии.

Lyre Miner и Harp Miner ориентированы на среднестатистического инвестора и окупаются в течение одного месяца. "Продукты BitHarp совершают новую революцию на криптовалютном рынке, предоставляя любому инвестору возможность уже через месяц выйти на чистую прибыль", - прокомментировал технический директор BitHarp Дэниел Кокс (Daniel Cox).

Объединив удобство и простоту в эксплуатации с многофункциональностью, BitHarp создала идеальные майнинг-фермы для всех заинтересованных в криптовалютной сфере. По словам представителей BitHarp, все, что нужно, - лишь включить агрегат в сеть. Lyre Miner и Harp Miner можно приобрести с быстрой доставкой.



