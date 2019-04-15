OKEx планирует стать пионером в массовом внедрении цифровых активов

Ведущая мировая биржа цифровых активов OKEx со штаб-квартирой на Мальте сообщила о начале транзакций с использованием евро (EUR), турецкой лиры (TRY) и российского рубля (RUB) на своей фиатно-криптовалютной торговой платформе C2C. Принимая во внимание обширный спрос на сервисы биржевой торговли цифровыми активами по всему миру, OKEx намеревается стать истинным пионером в продвижении массового внедрения цифровых активов. Отныне европейские инвесторы получают дополнительные варианты торговли цифровыми активами с использованием фиатных валют. Платформа OKEx предоставляет им комплексный спектр трейдинговых сервисов, включая С2С, сделки на условиях спота, маржевую торговлю, деривативы. Подобный комплексный подход обеспечивает трейдерам максимальное удобство и безопасность.

«Мы стремимся создавать устойчивую криптовалютную экосистему. Именно по этой причине мы будем постоянно наращивать свои масштабы и продвигать внедрение цифровых валют. Мы рады сообщить о новом расширении возможностей нашей платформы С2С, обеспечивающей комфортную покупку-продажу цифровых активов по всей Европе. А теперь и с обновленным перечнем валют, - отметил директор по вопросам операционной деятельности OKEx Энди Чанг (Andy Cheung). - Для нас это большой шаг вперед. Недавний рост цен на биткойн посылает мощный сигнал всему криптовалютному рынку. Этот «бычий» тренд вселяет в нас уверенность в дальнейшем развитии блокчейн-технологий».

Платформа C2C-торговли пополнилась новыми валютами - евро, турецкой лирой и российским рублем

Евро (EUR), турецкая лира (TRY) и российский рубль (RUB) теперь доступны пользователям С2С-платформы OKEx. Отныне трейдеры могут размещать заказы на покупку или продажу виртуальных финансовых активов за фиатную валюту, самостоятельно выбирая обменные курсы и платежные методы. Эта возможность открывает доступ к неволатильным рынкам с нулевой комиссией*. Сервис С2С-трейдинга от OKEx входит в число самых популярных среди участников криптовалютного сообщества. Сервис предоставляет децентрализованную платформу для покупки или продажи Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). Для начала работы с С2С-платформой пользователям необходимо выполнить несколько простых шагов, включая верификацию KYC 1-го уровня, а также привязку аккаунта к действующему банковскому счету и номеру мобильного телефона.

Чтобы обеспечить своим пользователям дополнительное удобство, разработчики OKEx позаботились и о сервисной поддержке на десяти языках - английском, турецком, немецком, традиционном китайском, испанском, французском, русском, тайском, вьетнамском и индонезийском, - на веб-сайте платформы.

Международный набор авторизованных торговцев C2C

Для новичков в сфере цифровых активов C2C-трейдинг является идеальной платформой, позволяющей с успехом сделать первые шаги на этом рынке. Для профессиональных пользователей разработана специальная программа авторизованных торговцев С2С. В число ее преимуществ входят: уклон трафика: направление трафика с торговых платформ OKEx и других официальных каналов; персональная клиентская поддержка: эксклюзивный сервис клиентской поддержки для торговцев; премиум-уровень: эксклюзивный ярлык «V» на имени пользователя, указывающий на высокий рейтинг торговца; разнообразные привилегии: поддержка широкого спектра гибких трейдинговых сервисов и возможности для рекламы; приоритетное отображение в журналах заказов; возможность гибкой установки фильтров для контрагентов.



