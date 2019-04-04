Показатели своей деятельности в 2018 году обнародовала компания Suning.com

Компания Suning.com (002024.SZ), крупнейший китайский смарт-ритейлер в формате «онлайн-офлайн» (O2O), обнародовала показатели своей деятельности в завершившемся году: операционная выручка достигла 244,96 млрд юаней (36,479 млрд долл. США), что на 30,35% выше по сравнению с прошлогодним результатом; объем продаж компании составил 336 млрд юаней (50,16 млрд долл. США) или на 38,39% больше, чем в прошлом году, а чистая прибыль, относимая на счет акционеров компании, составила 13,328 млрд юаней (1,984 млрд долл. США).

Уверенный рост в онлайн- и офлайн-направлениях

В 2018 году компания Suning представила свою стратегию развития смарт-ритейла, ориентированную на ускоренную бизнес-экспансию в онлайн- и офлайн-сегментах. Финансовые показатели не только свидетельствуют о высочайших достижениях китайской компании в прошлом году, но и демонстрируют эффективность ее стратегии смарт-ритейла.

Компания располагает 11 064 физических магазинов на материковой части Китая, в Гонконге и Японии, охватывая самые разнообразные потребительские сценари, в число которых входят франшизные филиалы Suning Retail Cloud, SuFresh (супермаркеты свежих продуктов питания), минимаркеты Suning, а также Redbaby (сеть магазинов изделий для матери и ребенка).

Бизнес-показатели онлайн-магазинов Suning.com продолжают расти. В 2018 году рост поступлений от продаж составил 64,45%, что намного превышает среднеотраслевой показатель, а объем продаж достиг 208,354 млрд юаней. Число зарегистрировавшихся покупателей достигло 407 млн человек.

В прошлом году, благодаря стратегическому партнерству с RT-Mart, Lotus Market и Auchan, возможности Suning в сфере организации специализированного снабжения продолжили процесс укрепления на фоне повышения эффективности цепочки поставок. По состоянию на конец 2018 года сеть Suning заняла первое место на внутреннем рынке Китая по объемам продаж бытовой техники - на долю группы пришлось 22,1% всего рынка.

Оптимизированная логистика, финансовые сервисы и технологический потенциал

Компания Suning осуществляет стабильные инвестиции в создание розничной инфраструктуры, включая логистику, финансы и технологии, с целью оптимизации сервисов и продуктов, а также для повышения своей рыночной конкурентоспособности.

На сегодняшний день, Suning Logistics и Tian Tian Express располагает общей площадью складских комплексов на уровне 9,5 млн кв.м, что на 38,48% по сравнению с прошлогодним показателем; логистическая сеть компании охватывает 351 префектур, а также 2 858 районов и уездов.

Рост объемов транзакций в сегменте финансовых сервисов Suning составил 55% по сравнению с предшествующим годом, а общие активы Suning Bank увеличились на 116% в сравнении с началом года. В декабре 2018-го подразделение Suning Financial Services инициировало этап С привлечения капитала и дополнительной эмиссии акций. Постинвестиционная оценка стоимости активов банка составила 56 млрд юаней (около 8.34 млрд долл. США).

В 2018 году расходы группы Suning.com на деятельность в сфере НИОКР возросли на 80,81% в годовом исчислении, а численность инженеров-технологов в штате компании увеличилось на 52,57%. В начале 2019 года предприятие учредило Suning Technology Group. Основная цель данной инициативы - нарастить масштабы технологических исследований и разработок для максимально эффективной реализации стратегии смарт-ретейла.



