Algomarkets - rules

La directive européenne MIFID II entrée en vigueur pour l’année 2018 a pour objectif une meilleure protection des investisseurs privés sur les marchés financiers.

Les acteurs financiers, tels que les brokers ou intermédiaires financiers, sont directement impactés par ces nouvelles mesures. Nous concernant, le site intervient en tant que prestataire de services informatiques en fournissant à ses clients un outil de trading prêt à l’emploi sur la plateforme MT4 du broker en ligne c'est à dire votre robot trading forex.

Les nouvelles restrictions imposent au client d’être en mesure de comprendre parfaitement le mécanisme de son algorithme et ainsi trader en toute connaissance de cause.

De plus, le client doit avoir son propre hébergeur (VPS) à son nom. Le fait d'utiliser notre hébergeur central pour faire tourner le robot trading nous donne le statut de gérant de fonds, chose que nous ne sommes pas, puisque nous sommes prestataire de services informatiques uniquement.

Enfin le client doit conserver ses mots de passe de la plateforme MT4 et du VPS et ne les divulguer à personne. Seul le mot de passe (en lecture seule) de la plateforme MT4 pourra nous être communiqué afin de consulter les performances de l’algorithme.