supres
Market News

supres

26 February 2016, 13:14
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
521

Support & Resistance-Update

Last updated: Feb 26, 2:40 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Short Position Back in Play
S11.0919SR31.1376S
S21.0777MR21.1201W
S31.0636MR11.1094M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Clear ST Resistance Thanks To Ichimoku
S1111.89WR3115.96S
S2110.95MR2113.40M
S3110.08SR1113.04W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: Brexit Prospects Bring Pain to the British Pound
S11.3877MR31.4234M
S21.3750SR21.4106M
S31.3697WR11.4016M
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: Is The Dollar Dominance Fading?
S112120WR312281S
S212048MR212197M
S312001SR112156W
Trend
Up
Volatility
100%