0
106
Support & Resistance
Indexes - Update
Last updated: Feb 24, 4:05 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
SPX500
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
|S1
|1905.15
|S
|R3
|2018.48
|S
|S2
|1875.02
|S
|R2
|1978.81
|S
|S3
|1843.10
|S
|R1
|1949.48
|S
Trend
Down
Volatility
100%
GER30
DAX 30: Will Markit U.S. Services PMI Save The Trend?
DAX 30: Will Markit U.S. Services PMI Save The Trend?
|S1
|9138
|M
|R3
|9589
|S
|S2
|9082
|S
|R2
|9447
|M
|S3
|9000
|W
|R1
|9320
|W
Trend
Down
Volatility
100%
UK100
FTSE 100 Under Pressure As Macro Data Disappoints
FTSE 100 Under Pressure As Macro Data Disappoints
|S1
|5864
|W
|R3
|6067
|S
|S2
|5804
|M
|R2
|5978
|M
|S3
|5769
|W
|R1
|5913
|W
Trend
Down
Volatility
100%
AUS200
AUS 200 Technical Analysis: Shy Away from Resistance
AUS 200 Technical Analysis: Shy Away from Resistance
|S1
|4754.00
|M
|R3
|5704.80
|S
|S2
|4598.00
|S
|R2
|5391.50
|S
|S3
|4310.00
|S
|R1
|5074.00
|M
Trend
Down
Volatility
100%