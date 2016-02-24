Support & Resistance Indexes - Update
Market News

Support & Resistance Indexes - Update

24 February 2016, 15:24
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
106

Support & Resistance

Indexes - Update
Last updated: Feb 24, 4:05 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
     
SPX500
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
S11905.15SR32018.48S
S21875.02SR21978.81S
S31843.10SR11949.48S
Trend
Down
Volatility
100%
GER30
DAX 30: Will Markit U.S. Services PMI Save The Trend?
S19138MR39589S
S29082SR29447M
S39000WR19320W
Trend
Down
Volatility
100%
UK100
FTSE 100 Under Pressure As Macro Data Disappoints
S15864WR36067S
S25804MR25978M
S35769WR15913W
Trend
Down
Volatility
100%
AUS200
AUS 200 Technical Analysis: Shy Away from Resistance
S14754.00MR35704.80S
S24598.00SR25391.50S
S34310.00SR15074.00M
Trend
Down
Volatility
100%