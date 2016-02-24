Support & Resistance Updatge
Analytics & Forecasts

Support & Resistance Updatge

24 February 2016, 15:20
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
124

Support & Resistance Update

Last updated: Feb 24, 4:05 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     

EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Short Position Back in Play
S11.0919WR31.1376S
S21.0777MR21.1201W
S31.0636MR11.1094M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Sluggish In Bear Channel
S1111.76WR3115.96S
S2111.27MR2113.81M
S3110.95SR1113.07W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
S11.3982SR31.4234S
S21.3858MR21.4152M
S31.3697WR11.4056M
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: A No-Win Scenario For US Dollar?
S112082WR312197S
S212048MR212123M
S312001SR112120W
Trend
Up
Volatility
100%