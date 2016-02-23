Support & Resistance Update on Indexes
Market News

Support & Resistance Update on Indexes

23 February 2016, 16:42
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
100

Support & Resistance Update on Indexes

Last updated: Feb 23, 3:24 pm +03:00

S - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     
SPX500
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
S11914.69SR32042.80S
S21895.18MR22018.48S
S31875.02SR11978.81M
Trend
Down
Volatility
100%
GER30
DAX 30 Trades Lower on a Soft IFO Index
S19460WR39797S
S29320MR29676M
S39250SR19623S
Trend
Down
Volatility
100%
UK100
FTSE 100 Remains Bullish
S15972WR36130S
S25913MR26085W
S35864MR16066M
Trend
Down
Volatility
100%
AUS200
AUS 200 Technical Analysis: Shy Away from Resistance
S14918.40WR35704.80S
S24754.00SR25391.50S
S34598.00SR15074.00W
Trend
Down
Volatility
100%