0
100
Support & Resistance Update on Indexes
Last updated: Feb 23, 3:24 pm +03:00
S - Strong
|
M - Moderate
|
W - Weak
SPX500
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
SPX500: A Story That Can Only be Told with Charts
|S1
|1914.69
|S
|R3
|2042.80
|S
|S2
|1895.18
|M
|R2
|2018.48
|S
|S3
|1875.02
|S
|R1
|1978.81
|M
Trend
Down
Volatility
100%
GER30
DAX 30 Trades Lower on a Soft IFO Index
DAX 30 Trades Lower on a Soft IFO Index
|S1
|9460
|W
|R3
|9797
|S
|S2
|9320
|M
|R2
|9676
|M
|S3
|9250
|S
|R1
|9623
|S
Trend
Down
Volatility
100%
UK100
FTSE 100 Remains Bullish
FTSE 100 Remains Bullish
|S1
|5972
|W
|R3
|6130
|S
|S2
|5913
|M
|R2
|6085
|W
|S3
|5864
|M
|R1
|6066
|M
Trend
Down
Volatility
100%
AUS200
AUS 200 Technical Analysis: Shy Away from Resistance
AUS 200 Technical Analysis: Shy Away from Resistance
|S1
|4918.40
|W
|R3
|5704.80
|S
|S2
|4754.00
|S
|R2
|5391.50
|S
|S3
|4598.00
|S
|R1
|5074.00
|W
Trend
Down
Volatility
100%