Support & Resistance Update
Market News

Support & Resistance Update

23 February 2016, 16:39
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
0
102

Support & Resistance Update

Last updated: Feb 23, 3:24 pm +03:00
S

 - Strong

   |    

M - Moderate

   |    

W - Weak

     

     
EUR/USD
EUR/USD Technical Analysis: Short Position Back in Play
S11.0919WR31.1376S
S21.0777MR21.1201W
S31.0636MR11.1094M
Trend
Up
Volatility
73%
USD/JPY
USD/JPY Technical Analysis: Sluggish In Bear Channel
S1112.41WR3115.96S
S2111.27MR2113.60M
S3110.95SR1113.40W
Trend
Down
Volatility
100%
GBP/USD
GBP/USD Technical Analysis: The Cable Breaks the Flag
S11.4114WR31.4371S
S21.4056SR21.4312W
S31.3982SR11.4234M
Trend
Down
Volatility
100%
USDOLLAR
US DOLLAR Technical Analysis: A No-Win Scenario For US Dollar?
S112074WR312197S
S212048MR212108M
S312001SR112133W
Trend
Up
Volatility
100%