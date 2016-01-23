Economic Calendar - Week of 25/01 to 29/01/02016
Market News

Economic Calendar - Week of 25/01 to 29/01/02016

23 January 2016, 08:20
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
1
180
TimeCountryVol.EventPeriodPreviousConsensusActual

Monday, 25 January

09:00GermanyIfo Business ClimateJan108.7
108.5

Tuesday, 26 January

10:00Great BritainBOE Governor Mark Carney SpeaksJan


15:00USACB Consumer ConfidenceJan96.5
96.6

Wednesday, 27 January

00:30AustraliaConsumer Prices Index4Q0.5% q/q
1.5% y/y		0.3% q/q

19:00USAFOMC Rate DecisionJan<0.50%
<0.50%

19:00USAFOMC StatementJan


20:00New ZealandOfficial Cash RateJan2.50%
2.50%

20:00New ZealandRBNZ Rate StatementJan


Thursday, 28 January

09:30Great BritainPrelim GDP4Q0.4% q/q
2.1% y/y		0.5% q/q

13:30USADurable Goods OrdersDec0.0% m/m
-0.7% m/m

13:30USACore Durable Goods OrdersDec-0.1% m/m
0.0% m/m

13:30USAUnemployment ClaimsJan293K
281K

23:30JapanNational Consumer Price IndexDec0.3% y/y


Friday, 29 January

03:00JapanOvernight Call RateJan<0.10%
<0.10%

03:00JapanAnnual Rise in Monetary BaseJan¥80T
¥80T

03:00JapanMonetary Policy StatementJan


06:30JapanBOJ Press ConferenceJan


13:30CanadaGross Domestic ProductNov0.0% m/m
-0.2% y/y

13:30USAAdvance GDP4Q2.0% q/q
2.1% y/y		0.8% q/q