Economic Calendar - Week of 25/01 to 29/01/02016

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|Time
|Country
|Vol.
|Event
|Period
|Previous
|Consensus
|Actual
Monday, 25 January
|09:00
|Germany
|Ifo Business Climate
|Jan
|108.7
|108.5
Tuesday, 26 January
|10:00
|Great Britain
|BOE Governor Mark Carney Speaks
|Jan
|15:00
|USA
|CB Consumer Confidence
|Jan
|96.5
|96.6
Wednesday, 27 January
|00:30
|Australia
|Consumer Prices Index
|4Q
|0.5% q/q
1.5% y/y
|0.3% q/q
|19:00
|USA
|FOMC Rate Decision
|Jan
|<0.50%
|<0.50%
|19:00
|USA
|FOMC Statement
|Jan
|20:00
|New Zealand
|Official Cash Rate
|Jan
|2.50%
|2.50%
|20:00
|New Zealand
|RBNZ Rate Statement
|Jan
Thursday, 28 January
|09:30
|Great Britain
|Prelim GDP
|4Q
|0.4% q/q
2.1% y/y
|0.5% q/q
|13:30
|USA
|Durable Goods Orders
|Dec
|0.0% m/m
|-0.7% m/m
|13:30
|USA
|Core Durable Goods Orders
|Dec
|-0.1% m/m
|0.0% m/m
|13:30
|USA
|Unemployment Claims
|Jan
|293K
|281K
|23:30
|Japan
|National Consumer Price Index
|Dec
|0.3% y/y
Friday, 29 January
|03:00
|Japan
|Overnight Call Rate
|Jan
|<0.10%
|<0.10%
|03:00
|Japan
|Annual Rise in Monetary Base
|Jan
|¥80T
|¥80T
|03:00
|Japan
|Monetary Policy Statement
|Jan
|06:30
|Japan
|BOJ Press Conference
|Jan
|13:30
|Canada
|Gross Domestic Product
|Nov
|0.0% m/m
-0.2% y/y
|13:30
|USA
|Advance GDP
|4Q
|2.0% q/q
2.1% y/y
|0.8% q/q