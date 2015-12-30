Economic Calendar for Central Banks 2016

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Central Banks Calendar 2016
* the following details are only for interest rates not for all events...
|2016
|Jan
|Feb
|Mar
|Apr
|May
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Oct
|Nov
|Dec
|US Federal Reserve
(FOMC)
|27
|-
|16
|27
|-
|15
|27
|-
|21
|-
|2
|14
|European Central Bank
(ECB)
|21
|-
|10
|21
|-
|2
|21
|-
|8
|20
|-
|8
|Bank of England
(BOE)
|14
|4
|17
|14
|12
|16
|14
|4
|15
|13
|3
|15
|Swiss National Bank
(SNB)
|-
|-
|17
|-
|-
|16
|-
|-
|15
|-
|-
|15
|Bank of Canada
(BOC)
|20
|-
|9
|13
|25
|-
|13
|-
|7
|19
|-
|7
|Bank of Japan
(BOJ)
|29
|-
|15
|28
|-
|16
|29
|-
|21
|-
|1
|20
|Reserve Bank of Australia
(RBA)
|-
|2
|1
|5
|3
|7
|5
|2
|6
|4
|1
|6
|Reserve Bank of New Zealand
(RBNZ)
|28
|-
|10
|28
|-
|9
|-
|11
|22
|-
|10
|-
|Governor
(SEK)
|-
|11
|-
|21
|-
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|Norges Bank
(NOK)
|-
|-
|17
|-
|12
|23
|-
|-
|22
|27
|-
|15
HOPE THE 2016 WILL BE BETTER THAN 2015