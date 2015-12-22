Pepperstone Holiday Schedule

Hello traders,
Christmas and new year is knocking. Forex market will be closed during this holiday season. If you are a client of Pepperstone Forex Broker, you must know the trading schedule during this holiday. Here I am giving the details schedule chart for currency pairs and others trading / holiday schedule which is received from www.pepperstone.com.
Currency Pairs Trading Hours:
Market
23rd
24th
25th
30th
31st
1st
Jan
FX
Open
Open
Closed
Open
Open
Closed
Commodities Trading Hours:
Market
23rd
24th
25th
30th
31st
1st
Precious Metals & Energy
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
CFDs Trading Hours:
Market
23rd
24th
25th
30th
31st
1st
JPN225
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
AUS200
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
US50
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
NAS100
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
US30
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
US2000
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
EUSTX50
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
FRA40
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
GER30
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
SPA35
Open
Closed at15:00
Closed
Open
Closed
Closed
UK100
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
HK50
Open
Closed
Closed
Open
Closed
Closed
Kind regards,
The Pepperstone Team
Wish you happy trading. Thanks from
www.pip2pips.com