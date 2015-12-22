Pepperstone Holiday Schedule
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Pepperstone Holiday Schedule

22 December 2015, 20:19
Pankaj D Costa
Pankaj D Costa
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Hello traders,

Christmas and new year is knocking. Forex market will be closed during this holiday season. If you are a client of Pepperstone Forex Broker, you must know the trading schedule during this holiday. Here I am giving the details schedule chart for currency pairs and others trading / holiday schedule which is received from www.pepperstone.com.

 

Currency Pairs Trading Hours:

Market
 

23rd
Dec

24th
Dec

25th
Dec

30th
Dec

31st
Dec

1st

Jan

FX

Open

Open

Closed

Open

Open

Closed

Commodities Trading Hours:

Market
 

23rd
Dec

24th
Dec

25th
Dec

30th
Dec

31st
Dec

1st
Jan

Precious Metals & Energy

Open

 

Closed
at 20:30
 

Closed

 

Open

 

Closed
at 20:30
 

Closed

 

CFDs Trading Hours:

Market
 

23rd
Dec

24th
Dec

25th
Dec

30th
Dec

31st
Dec

1st
Jan

JPN225
 

Open
 

Closed
at 21:00

Closed
 

Open
 

Closed
at 24:00

Closed
 

AUS200
 

Open
 

Closed
at 05:30

Closed
 

Open
 

Closed
at 05:30

Closed
 

US50
 

Open
 

Closed
at 20:15

Closed
 

Open
 

Closed
at 24:00

Closed
 

NAS100
 

Open
 

Closed
at 20:15

Closed
 

Open
 

Closed
at 24:00

Closed
 

US30
 

Open
 

Closed
at 20:15

Closed
 

Open
 

Closed
at 24:00

Closed
 

US2000
 

Open
 

Closed
at 20:15

Closed
 

Open
 

Closed
at 24:00

Closed
 

EUSTX50
 

Closed
at 23:00

Closed
 

Closed
 

Closed
at 23:00

Closed
 

Closed
 

FRA40
 

Open
 

Closed
at 15:05

Closed
 

Open
 

Closed
at 15:05

Closed
 

GER30
 

Closed
at 23:00

Closed
 

Closed
 

Closed
at 23:00

Closed
 

Closed
 

SPA35
 

Open
 

Closed at15:00

Closed
 

Open
 

Closed
at 15:00

Closed
 

UK100
 

Open
 

Closed
at 14:30

Closed
 

Open
 

Closed
at 14:30

Closed
 

HK50
 

Open
 

Closed
at 06:00

Closed
 

Open
 

Closed
at 06:00

Closed
 

Pepperstone will continue to provide exceptional support and standard funding hours. Please don't hesitate to contact us if you have any questions.

Kind regards,

The Pepperstone Team

Wish you happy trading. Thanks from

www.pip2pips.com 

 

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