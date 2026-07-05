[XAUUSD]: Weekly Liquidity Activation Points (LAP), July 6 - July 10, 2026

Weekly Liquidity Activation Points (LAP), July 6 - July 10, 2026!Market conditions may change — always follow proper risk management.
VISTmany - The system projects time, direction, and expected movement through Liquidity Activation Points (timings).
Timing-Based Market Forecasting System
iVISTscalp5 — Research the Market Through Time
TLV - Time Language VISTmany
Foundation Market = Time × Price
t(p) — Time
p(p) — Price
Key Formula: Impulse = t(p) × p(p)
---------------------------------------------------------------------------------------iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 7min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: 02:50(251p),04:32(349p),04:33(480p),06:46(253p),12:13(302p),13:02(222p),13:03(297p),13:04(366p),13:20(195p),16:29(431p),21:16(212p),21:17(175p),23:51(198p)
🏓Sell: 01:20(672p),04:43(370p),12:18(341p),12:19(347p),12:21(456p),12:22(395p),12:24(461p),15:12(499p),16:52(415p),16:53(501p),18:57(226p),21:25(289p),21:26(249p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 04:18(259p),04:21(399p),04:22(376p),05:21(283p),06:39(305p),06:40(331p),06:41(325p),08:58(320p),09:42(314p),10:02(287p),12:02(196p),12:03(228p),12:31(255p),12:49(254p)
🏓Sell: 04:37(441p),05:00(498p),05:01(447p),06:16(327p),12:22(370p),14:31(214p),18:16(422p),18:17(396p),18:58(199p),19:50(295p),21:34(303p),21:35(319p),22:09(358p),22:10(322p),22:11(320p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 01:04(115p),08:41(297p),08:42(330p),13:25(339p),13:26(430p),15:39(316p),16:43(660p),17:04(550p),23:17(242p)
🏓Sell: 01:12(172p),09:27(207p),10:22(391p),10:26(290p),11:42(284p),14:51(378p),14:52(539p),14:54(456p),15:00(439p),15:01(412p),15:05(408p),15:06(377p),17:12(453p),17:35(883p),17:37(751p),18:03(497p),18:04(397p),19:35(372p),19:36(507p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 03:44(576p),03:45(651p),03:46(677p),03:55(884p),03:56(905p),03:57(719p),03:58(778p),03:59(715p),06:50(474p),06:51(307p),10:58(338p),10:59(324p),16:29(746p),21:04(387p),21:05(387p)
🏓Sell: 03:33(411p),06:06(473p),12:04(325p),12:05(292p),12:52(250p),12:56(327p),12:57(248p),13:02(145p),14:30(358p),14:31(412p),16:18(293p),16:50(653p),16:51(757p),16:52(680p),16:53(738p),16:54(566p),17:07(605p),17:41(441p),23:09(135p)
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 09:03(281p),09:43(429p),11:13(435p),11:14(466p),15:03(249p),15:04(314p),17:45(531p),17:46(678p),17:47(767p),17:48(713p)
🏓Sell: 02:30(307p),02:33(269p),04:31(434p),05:12(343p),05:13(307p),08:14(229p),12:26(233p),15:17(350p),15:34(350p),16:24(382p),16:26(425p),16:27(460p),16:28(414p),17:27(461p),17:28(327p)
----------------------------------------------
iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 33min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: 01:32(510p),01:33(488p),01:34(579p),13:03(559p)
🏓Sell: 05:33(477p),16:47(913p),16:48(945p),16:49(933p),16:50(874p),16:51(845p),21:49(415p),21:50(435p),21:51(429p),21:52(425p),21:53(359p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 06:24(738p),06:35(472p),06:36(434p),12:28(595p),12:29(722p),12:44(751p),12:45(655p),12:46(647p),12:47(583p)
🏓Sell: 04:29(962p),04:31(930p),04:32(1087p),04:33(1100p),04:34(1086p),04:35(1039p),04:36(1032p),04:37(1014p),04:38(1012p),04:39(872p),04:40(789p),21:14(408p),22:05(585p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 16:34(2505p),16:35(2298p),16:37(1880p),16:38(1653p),16:39(1378p),16:40(1158p),16:41(940p)
🏓Sell: 02:07(1279p),02:08(1195p),02:09(1102p),02:11(1000p),02:12(1070p),02:13(898p),02:14(790p),02:15(733p),02:16(742p),06:48(404p),09:56(516p),09:58(547p),09:59(611p),10:00(618p),14:32(508p),14:35(756p),14:36(719p),14:38(693p),14:39(780p),14:40(821p),14:41(858p),14:43(827p),14:44(665p),14:45(576p),14:46(623p),17:39(1738p),17:40(1644p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 03:29(1297p),03:30(1417p),03:31(1226p),03:32(1144p),03:33(987p),03:34(871p),03:35(975p),03:36(1244p),03:39(1732p),03:40(1738p),03:41(1601p),03:44(1595p),03:45(1575p),03:46(1540p),03:47(1685p),03:48(1720p),03:49(1450p),03:50(1318p),03:51(1288p),03:52(1322p)
🏓Sell: 12:49(402p),12:50(371p),16:36(1436p),16:37(1656p),16:38(1450p),16:39(1564p),16:40(1376p),16:51(1199p),23:19(329p),23:20(424p),23:21(376p)
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 09:26(694p),09:27(690p),09:34(889p),09:37(939p),09:40(865p),10:49(1423p),10:50(1406p),10:56(1274p),10:57(1259p),10:58(1309p),10:59(1168p),11:00(1034p),11:01(1017p),17:37(951p),17:38(905p),17:41(881p)
🏓Sell: 04:22(432p),04:23(400p),15:07(994p),15:08(1011p),15:09(1097p),15:10(1203p),15:11(1153p),15:12(1104p),15:13(1051p),15:14(1119p)
-----------------------------------------------------------------
iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 48min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: -
🏓Sell: 16:45(858p),16:46(896p),16:48(872p),16:49(1037p),16:50(955p),16:51(817p),21:44(393p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 06:24(777p),12:29(873p),12:30(798p)
🏓Sell: 04:29(1187p),04:31(992p),04:32(994p),04:33(919p),04:34(831p),04:35(677p),04:36(580p),17:11(1016p),22:03(648p),22:06(740p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 13:02(653p),16:23(3213p),16:24(2987p),16:25(2852p),16:26(2810p),16:27(2559p),16:28(2652p),16:29(2505p)
🏓Sell: 02:02(1066p),02:03(1044p),14:25(778p),17:29(1660p),17:31(1693p),17:32(1542p),17:33(1411p),17:34(1644p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 02:24(933p),02:25(870p),02:29(809p),02:30(783p),02:31(652p),03:32(1562p),03:33(1540p),03:34(1553p),03:35(1659p),03:36(1775p),03:37(2054p),03:38(2045p),03:39(1994p),03:40(1943p),03:41(1763p),03:42(1766p),03:43(1894p),03:44(1844p),03:45(1629p),03:47(1534p),06:26(1047p),06:27(995p),06:28(834p),15:27(2351p),15:28(2384p),15:29(2339p),15:30(1193p),15:48(1070p),15:49(1102p)
🏓Sell: 12:51(379p)
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 09:40(1104p),09:49(759p),09:52(720p),09:55(760p),09:56(677p),10:43(1313p),10:44(1306p),17:38(1166p),17:39(1139p),17:44(1074p)
🏓Sell: 14:59(904p),15:00(931p)
---------------------------------------------------------------------
iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 54min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: -
🏓Sell: 16:39(1073p),16:40(1008p),16:43(1191p),16:46(950p),16:47(907p),16:48(945p),16:49(835p),16:50(726p),21:45(455p),21:46(485p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 12:31(784p),12:32(834p)
🏓Sell: 02:24(683p),02:25(622p),02:26(559p),04:32(849p),04:33(717p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 16:28(2659p),16:35(2459p)
🏓Sell: 01:57(1074p),01:58(1000p),01:59(923p),02:00(904p),02:01(879p),02:02(884p),06:42(661p),06:43(628p),06:44(615p),06:45(719p),06:47(750p),17:28(1425p),17:30(1614p),17:32(1577p),17:33(1456p),17:34(1609p),17:35(1710p),20:15(1998p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 02:16(1074p),02:17(1186p),02:18(1309p),02:19(1170p),02:20(924p),02:21(872p),02:22(927p),02:23(1126p),02:24(1196p),02:25(1009p),02:26(773p),02:27(761p),03:31(1752p),03:32(1717p),03:33(1572p),03:34(1601p),03:35(1600p),03:36(1739p),03:37(1957p),03:38(1919p),03:39(1758p),03:47(1632p),03:48(1621p),06:21(912p),15:09(2296p),15:30(1017p),15:56(1123p),15:57(1264p),15:58(1104p),20:30(1111p),20:31(1067p)
🏓Sell: -
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 08:59(891p),09:43(1150p),09:46(940p),09:47(851p),09:48(776p),09:49(792p),09:50(756p),09:52(689p)
🏓Sell: -
-----------------------------------------------------------------
iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 60min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: -
🏓Sell: 21:42(583p),21:43(564p),21:44(587p),21:50(568p),21:51(594p),21:52(599p),21:53(551p),21:54(545p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 06:04(677p),11:55(487p),12:44(665p),12:45(609p),12:46(609p)
🏓Sell: 04:40(504p),04:41(547p),15:39(736p),19:08(530p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 16:29(2876p),16:35(2793p)
🏓Sell: 01:55(882p),01:56(877p),01:57(939p),01:58(908p),01:59(867p),02:00(793p),06:42(707p),06:43(658p),06:44(695p),06:45(755p),06:46(797p),17:28(1389p),17:29(1377p),17:30(1584p),17:31(1568p),17:32(1535p),20:01(1265p),20:02(1518p),20:18(1653p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 02:13(1368p),02:14(1273p),02:15(1185p),02:16(1328p),02:17(1572p),02:18(1573p),02:19(1308p),02:20(1086p),02:21(1108p),03:32(1592p),03:39(1981p),03:47(1640p),03:48(1639p),03:49(1449p),15:09(2293p),15:10(2318p),15:11(2486p),15:12(2486p),15:27(2071p),15:28(2134p),15:29(2157p),15:30(1242p),15:31(1105p),15:32(1233p),15:33(1336p),15:34(1281p),15:35(1453p),15:36(1488p),15:45(900p),15:50(990p)
🏓Sell: 12:54(549p),16:37(1451p),19:10(792p),19:11(903p),19:12(874p)
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 09:01(1172p),09:40(1128p),09:41(1135p),09:42(1107p),09:43(1182p),09:44(1123p),09:45(1062p),09:46(910p),09:47(810p),09:56(633p),10:21(1460p),10:22(1538p)
🏓Sell: 14:47(1032p),14:48(1061p),14:49(1059p)
----------------------------------------------------------
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