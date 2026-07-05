[XAUUSD]: Weekly Liquidity Activation Points (LAP), July 6 - July 10, 2026
Analytics & Forecasts

[XAUUSD]: Weekly Liquidity Activation Points (LAP), July 6 - July 10, 2026

5 July 2026, 16:55
Vadym Zhukovskyi
Vadym Zhukovskyi
0
107

Weekly Liquidity Activation Points (LAP),  July 6 - July 10, 2026

!Market conditions may change — always follow proper risk management.


VISTmany - The system projects time, direction, and expected movement through Liquidity Activation Points (timings).

Timing-Based Market Forecasting System

iVISTscalp5 — Research the Market Through Time

TLV - Time Language VISTmany

Foundation Market = Time × Price

t(p) — Time

p(p) — Price

Key Formula: Impulse = t(p) × p(p)

---------------------------------------------------------------------------------------

iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 7min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: 02:50(251p),​04:32(349p),​04:33(480p),​06:46(253p),​12:13(302p),​13:02(222p),​13:03(297p),​13:04(366p),​13:20(195p),​16:29(431p),​21:16(212p),​21:17(175p),​23:51(198p)
🏓Sell: 01:20(672p),​04:43(370p),​12:18(341p),​12:19(347p),​12:21(456p),​12:22(395p),​12:24(461p),​15:12(499p),​16:52(415p),​16:53(501p),​18:57(226p),​21:25(289p),​21:26(249p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 04:18(259p),​04:21(399p),​04:22(376p),​05:21(283p),​06:39(305p),​06:40(331p),​06:41(325p),​08:58(320p),​09:42(314p),​10:02(287p),​12:02(196p),​12:03(228p),​12:31(255p),​12:49(254p)
🏓Sell: 04:37(441p),​05:00(498p),​05:01(447p),​06:16(327p),​12:22(370p),​14:31(214p),​18:16(422p),​18:17(396p),​18:58(199p),​19:50(295p),​21:34(303p),​21:35(319p),​22:09(358p),​22:10(322p),​22:11(320p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 01:04(115p),​08:41(297p),​08:42(330p),​13:25(339p),​13:26(430p),​15:39(316p),​16:43(660p),​17:04(550p),​23:17(242p)
🏓Sell: 01:12(172p),​09:27(207p),​10:22(391p),​10:26(290p),​11:42(284p),​14:51(378p),​14:52(539p),​14:54(456p),​15:00(439p),​15:01(412p),​15:05(408p),​15:06(377p),​17:12(453p),​17:35(883p),​17:37(751p),​18:03(497p),​18:04(397p),​19:35(372p),​19:36(507p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 03:44(576p),​03:45(651p),​03:46(677p),​03:55(884p),​03:56(905p),​03:57(719p),​03:58(778p),​03:59(715p),​06:50(474p),​06:51(307p),​10:58(338p),​10:59(324p),​16:29(746p),​21:04(387p),​21:05(387p)
🏓Sell: 03:33(411p),​06:06(473p),​12:04(325p),​12:05(292p),​12:52(250p),​12:56(327p),​12:57(248p),​13:02(145p),​14:30(358p),​14:31(412p),​16:18(293p),​16:50(653p),​16:51(757p),​16:52(680p),​16:53(738p),​16:54(566p),​17:07(605p),​17:41(441p),​23:09(135p)
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 09:03(281p),​09:43(429p),​11:13(435p),​11:14(466p),​15:03(249p),​15:04(314p),​17:45(531p),​17:46(678p),​17:47(767p),​17:48(713p)
🏓Sell: 02:30(307p),​02:33(269p),​04:31(434p),​05:12(343p),​05:13(307p),​08:14(229p),​12:26(233p),​15:17(350p),​15:34(350p),​16:24(382p),​16:26(425p),​16:27(460p),​16:28(414p),​17:27(461p),​17:28(327p)

----------------------------------------------

iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 33min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: 01:32(510p),​01:33(488p),​01:34(579p),​13:03(559p)
🏓Sell: 05:33(477p),​16:47(913p),​16:48(945p),​16:49(933p),​16:50(874p),​16:51(845p),​21:49(415p),​21:50(435p),​21:51(429p),​21:52(425p),​21:53(359p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 06:24(738p),​06:35(472p),​06:36(434p),​12:28(595p),​12:29(722p),​12:44(751p),​12:45(655p),​12:46(647p),​12:47(583p)
🏓Sell: 04:29(962p),​04:31(930p),​04:32(1087p),​04:33(1100p),​04:34(1086p),​04:35(1039p),​04:36(1032p),​04:37(1014p),​04:38(1012p),​04:39(872p),​04:40(789p),​21:14(408p),​22:05(585p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 16:34(2505p),​16:35(2298p),​16:37(1880p),​16:38(1653p),​16:39(1378p),​16:40(1158p),​16:41(940p)
🏓Sell: 02:07(1279p),​02:08(1195p),​02:09(1102p),​02:11(1000p),​02:12(1070p),​02:13(898p),​02:14(790p),​02:15(733p),​02:16(742p),​06:48(404p),​09:56(516p),​09:58(547p),​09:59(611p),​10:00(618p),​14:32(508p),​14:35(756p),​14:36(719p),​14:38(693p),​14:39(780p),​14:40(821p),​14:41(858p),​14:43(827p),​14:44(665p),​14:45(576p),​14:46(623p),​17:39(1738p),​17:40(1644p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 03:29(1297p),​03:30(1417p),​03:31(1226p),​03:32(1144p),​03:33(987p),​03:34(871p),​03:35(975p),​03:36(1244p),​03:39(1732p),​03:40(1738p),​03:41(1601p),​03:44(1595p),​03:45(1575p),​03:46(1540p),​03:47(1685p),​03:48(1720p),​03:49(1450p),​03:50(1318p),​03:51(1288p),​03:52(1322p)
🏓Sell: 12:49(402p),​12:50(371p),​16:36(1436p),​16:37(1656p),​16:38(1450p),​16:39(1564p),​16:40(1376p),​16:51(1199p),​23:19(329p),​23:20(424p),​23:21(376p)
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 09:26(694p),​09:27(690p),​09:34(889p),​09:37(939p),​09:40(865p),​10:49(1423p),​10:50(1406p),​10:56(1274p),​10:57(1259p),​10:58(1309p),​10:59(1168p),​11:00(1034p),​11:01(1017p),​17:37(951p),​17:38(905p),​17:41(881p)
🏓Sell: 04:22(432p),​04:23(400p),​15:07(994p),​15:08(1011p),​15:09(1097p),​15:10(1203p),​15:11(1153p),​15:12(1104p),​15:13(1051p),​15:14(1119p)

-----------------------------------------------------------------

iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 48min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: -
🏓Sell: 16:45(858p),​16:46(896p),​16:48(872p),​16:49(1037p),​16:50(955p),​16:51(817p),​21:44(393p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 06:24(777p),​12:29(873p),​12:30(798p)
🏓Sell: 04:29(1187p),​04:31(992p),​04:32(994p),​04:33(919p),​04:34(831p),​04:35(677p),​04:36(580p),​17:11(1016p),​22:03(648p),​22:06(740p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 13:02(653p),​16:23(3213p),​16:24(2987p),​16:25(2852p),​16:26(2810p),​16:27(2559p),​16:28(2652p),​16:29(2505p)
🏓Sell: 02:02(1066p),​02:03(1044p),​14:25(778p),​17:29(1660p),​17:31(1693p),​17:32(1542p),​17:33(1411p),​17:34(1644p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 02:24(933p),​02:25(870p),​02:29(809p),​02:30(783p),​02:31(652p),​03:32(1562p),​03:33(1540p),​03:34(1553p),​03:35(1659p),​03:36(1775p),​03:37(2054p),​03:38(2045p),​03:39(1994p),​03:40(1943p),​03:41(1763p),​03:42(1766p),​03:43(1894p),​03:44(1844p),​03:45(1629p),​03:47(1534p),​06:26(1047p),​06:27(995p),​06:28(834p),​15:27(2351p),​15:28(2384p),​15:29(2339p),​15:30(1193p),​15:48(1070p),​15:49(1102p)
🏓Sell: 12:51(379p)
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 09:40(1104p),​09:49(759p),​09:52(720p),​09:55(760p),​09:56(677p),​10:43(1313p),​10:44(1306p),​17:38(1166p),​17:39(1139p),​17:44(1074p)
🏓Sell: 14:59(904p),​15:00(931p)

---------------------------------------------------------------------

iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 54min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: -
🏓Sell: 16:39(1073p),​16:40(1008p),​16:43(1191p),​16:46(950p),​16:47(907p),​16:48(945p),​16:49(835p),​16:50(726p),​21:45(455p),​21:46(485p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 12:31(784p),​12:32(834p)
🏓Sell: 02:24(683p),​02:25(622p),​02:26(559p),​04:32(849p),​04:33(717p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 16:28(2659p),​16:35(2459p)
🏓Sell: 01:57(1074p),​01:58(1000p),​01:59(923p),​02:00(904p),​02:01(879p),​02:02(884p),​06:42(661p),​06:43(628p),​06:44(615p),​06:45(719p),​06:47(750p),​17:28(1425p),​17:30(1614p),​17:32(1577p),​17:33(1456p),​17:34(1609p),​17:35(1710p),​20:15(1998p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 02:16(1074p),​02:17(1186p),​02:18(1309p),​02:19(1170p),​02:20(924p),​02:21(872p),​02:22(927p),​02:23(1126p),​02:24(1196p),​02:25(1009p),​02:26(773p),​02:27(761p),​03:31(1752p),​03:32(1717p),​03:33(1572p),​03:34(1601p),​03:35(1600p),​03:36(1739p),​03:37(1957p),​03:38(1919p),​03:39(1758p),​03:47(1632p),​03:48(1621p),​06:21(912p),​15:09(2296p),​15:30(1017p),​15:56(1123p),​15:57(1264p),​15:58(1104p),​20:30(1111p),​20:31(1067p)
🏓Sell: -
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 08:59(891p),​09:43(1150p),​09:46(940p),​09:47(851p),​09:48(776p),​09:49(792p),​09:50(756p),​09:52(689p)
🏓Sell: -

-----------------------------------------------------------------

iVISTscalp5: Weekly Timings
Symbol: XAUUSD 60min//5weeks
⏱️Timezone:UTC+3
06.07.2026-10.07.2026
💡p=points
——————————————
Monday(06.07.2026):
🪀Buy: -
🏓Sell: 21:42(583p),​21:43(564p),​21:44(587p),​21:50(568p),​21:51(594p),​21:52(599p),​21:53(551p),​21:54(545p)
Tuesday(07.07.2026):
🪀Buy: 06:04(677p),​11:55(487p),​12:44(665p),​12:45(609p),​12:46(609p)
🏓Sell: 04:40(504p),​04:41(547p),​15:39(736p),​19:08(530p)
Wednesday(08.07.2026):
🪀Buy: 16:29(2876p),​16:35(2793p)
🏓Sell: 01:55(882p),​01:56(877p),​01:57(939p),​01:58(908p),​01:59(867p),​02:00(793p),​06:42(707p),​06:43(658p),​06:44(695p),​06:45(755p),​06:46(797p),​17:28(1389p),​17:29(1377p),​17:30(1584p),​17:31(1568p),​17:32(1535p),​20:01(1265p),​20:02(1518p),​20:18(1653p)
Thursday(09.07.2026):
🪀Buy: 02:13(1368p),​02:14(1273p),​02:15(1185p),​02:16(1328p),​02:17(1572p),​02:18(1573p),​02:19(1308p),​02:20(1086p),​02:21(1108p),​03:32(1592p),​03:39(1981p),​03:47(1640p),​03:48(1639p),​03:49(1449p),​15:09(2293p),​15:10(2318p),​15:11(2486p),​15:12(2486p),​15:27(2071p),​15:28(2134p),​15:29(2157p),​15:30(1242p),​15:31(1105p),​15:32(1233p),​15:33(1336p),​15:34(1281p),​15:35(1453p),​15:36(1488p),​15:45(900p),​15:50(990p)
🏓Sell: 12:54(549p),​16:37(1451p),​19:10(792p),​19:11(903p),​19:12(874p)
Friday(10.07.2026):
🪀Buy: 09:01(1172p),​09:40(1128p),​09:41(1135p),​09:42(1107p),​09:43(1182p),​09:44(1123p),​09:45(1062p),​09:46(910p),​09:47(810p),​09:56(633p),​10:21(1460p),​10:22(1538p)
🏓Sell: 14:47(1032p),​14:48(1061p),​14:49(1059p)

----------------------------------------------------------


https://www.youtube.com/watch?v=LiO8z83gl-Y VISTmany Project | Time Language VISTmany (TLV) | iVISTscalp5



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