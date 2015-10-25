Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them), Part #2
Crude Oil

Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them), Part #2

25 October 2015, 09:11
Sergey Golubev
Sergey Golubev
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Please find the top companies and people who are controlling the oil/gas market. It was estimated according to the Barrels Of Oil Equivalent Per Day (boepd). This term is used in conjunction with the production or distribution of oil: one barrel of oil is generally deemed to have the same amount of energy content as 6,000 cubic feet of natural gas. This is part #2 of the list:

11. Chevron - 3.3 million boepd
CEO John Watson.
  • 2014: 3.3 million boepd
  • 2004: 3.1 million boepd
  • Percent liquids: 66% 
12. Abu Dhabi National Oil Co. - 3.1 million boepd
United Arab Emirates Energy Minister Suhail bin Mohamed al-Mazroui.
  • 2014: 3.1 million boepd
  • 2004: 2.0 million boepd
  • Percent liquids: 85%
13. Total - 2.5 million boepd New
CEO Patrick Pouyanne.
  • 2014: 2.5 million boepd
  • 2004: 2.6 million boepd
  • Percent liquids: 50%
14. Petrobras - 2.4 million boepd
Disgraced former CEO Maria das Gracas Silva Foster, who resigned in February.
  • 2014: 2.4 million boepd
  • 2004: 1.5 million boepd
  • Percent liquids: 85%
15. Qatar Petroleum - 2.4 million boepd
Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Minister of Energy and Industry.
  • 2014: 2.4 million boepd
  • 2004: 1.2 million boepd
  • Percent liquids: 31%
16. Lukoil - 2.3 million boepd
Lukoil's CEO Vagit Alekperov.
  • 2014: 2.3 million boepd
  • 2004: 1.9 million boepd
  • Percent liquids: 84%
17. Sonatrach - 2.2 million boepd
Algeria's Minister of Energy and Mines Youcef Yousfi.
  • 2014: 2.2 million boepd
  • 2004: 2.6 million boepd
  • Percent liquids: 50%
18. Iraq Ministry of Oil - 2 million boepd
Iraq's Minister of Oil Adil Abdul-Mahdi, near Kirkuk.
  • 2014: 2.1 million boepd
  • 2004: 2 million boepd
  • Percent liquids: 98%
19. PDVSA - 2 million boepd
Venezuelan president Nicolas Maduro.
  • 2014: 2 million boepd
  • 2004: 2 million boepd
  • Percent liquids: 94%
20. ConocoPhillips - 2 million boepd
CEO Ryan Lance.
  • 2014: 2 million boepd
  • 2004: 1.8 million boepd
  • Percent liquids: 58%
21. Statoil - 2 million boepd
Statoil's new CEO Eldar Saetre.
  • 2014: 2 million boepd
  • 2004: 1.7 million boepd
  • Percent liquids: 59% 
#crude oil, Chevron, Petrobras