Biggest Oil And Gas Companies (and people who control them), Part #2

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Please find the top companies and people who are controlling
the oil/gas market. It was estimated according to the Barrels Of Oil
Equivalent Per Day (boepd). This term is used in conjunction with the
production or distribution of oil: one barrel of oil is generally deemed
to have the same amount of energy content as 6,000 cubic feet of
natural gas. This is part #2 of the list:
CEO John Watson.
- 2014: 3.3 million boepd
- 2004: 3.1 million boepd
- Percent liquids: 66%
United Arab Emirates Energy Minister Suhail bin Mohamed al-Mazroui.
- 2014: 3.1 million boepd
- 2004: 2.0 million boepd
-
Percent liquids: 85%
CEO Patrick Pouyanne.
- 2014: 2.5 million boepd
- 2004: 2.6 million boepd
-
Percent liquids: 50%
Disgraced former CEO Maria das Gracas Silva Foster, who resigned in February.
- 2014: 2.4 million boepd
- 2004: 1.5 million boepd
-
Percent liquids: 85%
Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Minister of Energy and Industry.
- 2014: 2.4 million boepd
- 2004: 1.2 million boepd
-
Percent liquids: 31%
Lukoil's CEO Vagit Alekperov.
- 2014: 2.3 million boepd
- 2004: 1.9 million boepd
-
Percent liquids: 84%
Algeria's Minister of Energy and Mines Youcef Yousfi.
- 2014: 2.2 million boepd
- 2004: 2.6 million boepd
-
Percent liquids: 50%
Iraq's Minister of Oil Adil Abdul-Mahdi, near Kirkuk.
- 2014: 2.1 million boepd
- 2004: 2 million boepd
- Percent liquids: 98%
Venezuelan president Nicolas Maduro.
- 2014: 2 million boepd
- 2004: 2 million boepd
-
Percent liquids: 94%
CEO Ryan Lance.
- 2014: 2 million boepd
- 2004: 1.8 million boepd
-
Percent liquids: 58%
Statoil's new CEO Eldar Saetre.
- 2014: 2 million boepd
- 2004: 1.7 million boepd
- Percent liquids: 59%