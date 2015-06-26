XAG/USD: dollar strengthens against the instability in Europe
XAG/USD: dollar strengthens against the instability in Europe

26 June 2015, 04:33
Market participants are waiting for the decision on Greece’s solution and for the return to stability. US dollar is strengthening, and the price on precious metals is falling.

Important US news is released today at 3:30 pm (GMT +3). Last week’s unemployment insurance claims report, personal consumption expenditures price index for May and the Markit PMI for June are to be discussed. Amid the good news, the US dollar should strengthen.

 

 

 

