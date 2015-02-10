Flaggen profitabel handeln - Chartformationen

Original Artikel Hier



Die sog. "Flaggen" richtig zu traden ist meistens gar nicht so einfach. In diesem Beitrag möchten wir die Flaggen profitabel handeln und möglichst viele Einflussfaktoren kennzeichnen um diese "im Griff zu haben" und möglichst viele Einflussfaktoren kennzeichnen um diese "im Griff zu haben". Mit diesem Wissen möchten wir einen Schritt näher zu einem beständigem Trader machen und etwas Traden lernen.

Flaggen

USD/JPY Stunden chart

USD/JPY 5M-Chart

Einstieg beim (bestätigtem) Ausbruch Einstieg bei Stagnation des Kanals

Variante Nr.2

Divergenz in MACD, Stochastik oder RSI

Zunehmendes echtes! Tradingvolumen

Moving Average Signal

Schnittpunkt von MACD Histogram und GD von MACD

Fibonacci Zonen (38.2 - 61.8)

Trendumkehr auf kleinerem Zeiteinheit (in diesem Beispiel M5-Chart)

StopLoss Setzung

StopLoss Manager der dir das Traden erleichtert. der dir das Traden erleichtert.

TakeProfit Setzung



