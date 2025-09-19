SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files
OMG FZE LLC

VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files

OMG FZE LLC
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 58%
PUPrime-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
428
Gewinntrades:
260 (60.74%)
Verlusttrades:
168 (39.25%)
Bester Trade:
395.72 USD
Schlechtester Trade:
-244.26 USD
Bruttoprofit:
4 909.25 USD (1 335 526 pips)
Bruttoverlust:
-3 954.53 USD (732 588 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (184.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
430.60 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
11.73%
Max deposit load:
39.36%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
165 (38.55%)
Short-Positionen:
263 (61.45%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-7.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-364.92 USD (4)
Wachstum pro Monat :
10.63%
Jahresprognose:
128.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
126.24 USD
Maximaler:
600.00 USD (21.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.41% (600.00 USD)
Kapital:
37.48% (632.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 388
BTCUSD 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 589
BTCUSD 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s -24K
BTCUSD 627K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +395.72 USD
Schlechtester Trade: -244 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +184.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.

  • Expected Monthly Profit: 20-30%
  • Amount of Loss: 15-50%
  • Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
  • Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct) + AI Indicator
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.


Keine Bewertungen
