OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
PUPrime-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
54 (65.06%)
Verlusttrades:
29 (34.94%)
Bester Trade:
136.08 USD
Schlechtester Trade:
-390.92 USD
Bruttoprofit:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Bruttoverlust:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (544.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
544.75 USD (25)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
38.73%
Max deposit load:
1.30%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
38 (45.78%)
Short-Positionen:
45 (54.22%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-87.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-766.92 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
194.32 USD
Maximaler:
767.50 USD (3.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.82% (767.50 USD)
Kapital:
1.16% (229.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.p 48
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.p -404
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.p -769
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +136.08 USD
Schlechtester Trade: -391 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +544.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































Keine Bewertungen
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
