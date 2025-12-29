- Wachstum
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
54 (65.06%)
Verlusttrades:
29 (34.94%)
Bester Trade:
136.08 USD
Schlechtester Trade:
-390.92 USD
Bruttoprofit:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Bruttoverlust:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (544.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
544.75 USD (25)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
38.73%
Max deposit load:
1.30%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
38 (45.78%)
Short-Positionen:
45 (54.22%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-87.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-766.92 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
194.32 USD
Maximaler:
767.50 USD (3.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.82% (767.50 USD)
Kapital:
1.16% (229.10 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|48
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.p
|-404
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.p
|-769
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +136.08 USD
Schlechtester Trade: -391 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +544.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
Keine Bewertungen
