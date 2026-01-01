SignaleKategorien
Breakout PAI EA
Pavlo Plotnikov

Breakout PAI EA

Pavlo Plotnikov
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 8%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
18 (85.71%)
Verlusttrades:
3 (14.29%)
Bester Trade:
14.93 AUD
Schlechtester Trade:
-2.57 AUD
Bruttoprofit:
82.85 AUD (5 526 pips)
Bruttoverlust:
-2.78 AUD (185 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (59.70 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.70 AUD (14)
Sharpe Ratio:
0.84
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
31.16
Long-Positionen:
13 (61.90%)
Short-Positionen:
8 (38.10%)
Profit-Faktor:
29.80
Mathematische Gewinnerwartung:
3.81 AUD
Durchschnittlicher Profit:
4.60 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.93 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.57 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.57 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
2.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
2.57 AUD (0.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.24% (2.57 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a 5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.93 AUD
Schlechtester Trade: -3 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.70 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.57 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.10 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 12:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
