Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
18 (85.71%)
Verlusttrades:
3 (14.29%)
Bester Trade:
14.93 AUD
Schlechtester Trade:
-2.57 AUD
Bruttoprofit:
82.85 AUD (5 526 pips)
Bruttoverlust:
-2.78 AUD (185 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (59.70 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.70 AUD (14)
Sharpe Ratio:
0.84
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
31.16
Long-Positionen:
13 (61.90%)
Short-Positionen:
8 (38.10%)
Profit-Faktor:
29.80
Mathematische Gewinnerwartung:
3.81 AUD
Durchschnittlicher Profit:
4.60 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.93 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.57 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.57 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
2.34%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
2.57 AUD (0.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.24% (2.57 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.a
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.a
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +14.93 AUD
Schlechtester Trade: -3 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.70 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.57 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
