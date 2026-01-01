- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
26 (83.87%)
Verlusttrades:
5 (16.13%)
Bester Trade:
13.48 AUD
Schlechtester Trade:
-0.16 AUD
Bruttoprofit:
69.94 AUD (4 642 pips)
Bruttoverlust:
-0.44 AUD (27 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (36.03 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.03 AUD (15)
Sharpe Ratio:
0.77
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
330.95
Long-Positionen:
22 (70.97%)
Short-Positionen:
9 (29.03%)
Profit-Faktor:
158.95
Mathematische Gewinnerwartung:
2.24 AUD
Durchschnittlicher Profit:
2.69 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.09 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.21 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.21 AUD (2)
Wachstum pro Monat :
4.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
0.21 AUD (0.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
0.00% (0.00 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.a
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.48 AUD
Schlechtester Trade: -0 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.03 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.21 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen