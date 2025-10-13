SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Richard Willians
Juliano Gattis

Richard Willians

Juliano Gattis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 228%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
260
Gewinntrades:
219 (84.23%)
Verlusttrades:
41 (15.77%)
Bester Trade:
7.45 USD
Schlechtester Trade:
-31.27 USD
Bruttoprofit:
400.50 USD (138 536 pips)
Bruttoverlust:
-135.95 USD (15 346 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (101.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.85 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
5.12%
Max deposit load:
22.63%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
4.73
Long-Positionen:
231 (88.85%)
Short-Positionen:
29 (11.15%)
Profit-Faktor:
2.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-30.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.27 USD (1)
Wachstum pro Monat :
46.08%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
55.98 USD (15.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.28% (55.98 USD)
Kapital:
25.08% (52.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 248
BTCUSD 10
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 255
BTCUSD 10
EURUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
BTCUSD 98K
EURUSD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.45 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +101.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
Exness-Real17
0.33 × 3
VantageInternational-Live 11
3.63 × 1973
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 22:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 00:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 23:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Richard Willians
30 USD pro Monat
228%
0
0
USD
214
USD
13
96%
260
84%
5%
2.94
1.02
USD
25%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.