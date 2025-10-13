- Wachstum
Trades insgesamt:
260
Gewinntrades:
219 (84.23%)
Verlusttrades:
41 (15.77%)
Bester Trade:
7.45 USD
Schlechtester Trade:
-31.27 USD
Bruttoprofit:
400.50 USD (138 536 pips)
Bruttoverlust:
-135.95 USD (15 346 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (101.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.85 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
5.12%
Max deposit load:
22.63%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
4.73
Long-Positionen:
231 (88.85%)
Short-Positionen:
29 (11.15%)
Profit-Faktor:
2.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-30.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.27 USD (1)
Wachstum pro Monat :
46.08%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
55.98 USD (15.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.28% (55.98 USD)
Kapital:
25.08% (52.42 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
