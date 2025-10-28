- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14 464
Gewinntrades:
8 895 (61.49%)
Verlusttrades:
5 569 (38.50%)
Bester Trade:
4 078.50 USD
Schlechtester Trade:
-1 581.60 USD
Bruttoprofit:
103 276.50 USD (2 260 528 pips)
Bruttoverlust:
-49 492.40 USD (1 934 698 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
161 (5 042.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 102.00 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
26.00%
Max deposit load:
18.01%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
2168
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
13.93
Long-Positionen:
6 940 (47.98%)
Short-Positionen:
7 524 (52.02%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
3.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
47 (-3 480.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 861.49 USD (46)
Wachstum pro Monat :
48.24%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 861.49 USD (6.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.70% (3 454.40 USD)
Kapital:
56.28% (38 371.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|14464
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sv
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sv
|326K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 078.50 USD
Schlechtester Trade: -1 582 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 46
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 042.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 480.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
More info WA : 082128769785
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
303%
0
0
USD
USD
64K
USD
USD
13
89%
14 464
61%
26%
2.08
3.72
USD
USD
56%
1:400