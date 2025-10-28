SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / CT Follow Trend
Rido Irwansyah

CT Follow Trend

Rido Irwansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 303%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
14 464
Gewinntrades:
8 895 (61.49%)
Verlusttrades:
5 569 (38.50%)
Bester Trade:
4 078.50 USD
Schlechtester Trade:
-1 581.60 USD
Bruttoprofit:
103 276.50 USD (2 260 528 pips)
Bruttoverlust:
-49 492.40 USD (1 934 698 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
161 (5 042.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 102.00 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
26.00%
Max deposit load:
18.01%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
2168
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
13.93
Long-Positionen:
6 940 (47.98%)
Short-Positionen:
7 524 (52.02%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
3.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
47 (-3 480.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 861.49 USD (46)
Wachstum pro Monat :
48.24%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 861.49 USD (6.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.70% (3 454.40 USD)
Kapital:
56.28% (38 371.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 14464
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 326K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 078.50 USD
Schlechtester Trade: -1 582 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 46
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 042.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 480.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

More info WA : 082128769785
Keine Bewertungen
2026.01.16 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 08:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CT Follow Trend
50 USD pro Monat
303%
0
0
USD
64K
USD
13
89%
14 464
61%
26%
2.08
3.72
USD
56%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.