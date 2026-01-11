SignaleKategorien
Ludi Elip Rimawan

SERONGGA

Ludi Elip Rimawan
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
8 (80.00%)
Verlusttrades:
2 (20.00%)
Bester Trade:
149.50 USD
Schlechtester Trade:
-21.24 USD
Bruttoprofit:
414.20 USD (18 489 pips)
Bruttoverlust:
-41.34 USD (4 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (354.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
354.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
9.02
Long-Positionen:
7 (70.00%)
Short-Positionen:
3 (30.00%)
Profit-Faktor:
10.02
Mathematische Gewinnerwartung:
37.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
51.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-41.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.34 USD (2)
Wachstum pro Monat :
32.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
41.34 USD (3.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 373
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.50 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +354.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.34 USD

XAUUSD
Keine Bewertungen
2026.01.11 14:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.06 09:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
