- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
8 (80.00%)
Verlusttrades:
2 (20.00%)
Bester Trade:
149.50 USD
Schlechtester Trade:
-21.24 USD
Bruttoprofit:
414.20 USD (18 489 pips)
Bruttoverlust:
-41.34 USD (4 090 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (354.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
354.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.78
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
9.02
Long-Positionen:
7 (70.00%)
Short-Positionen:
3 (30.00%)
Profit-Faktor:
10.02
Mathematische Gewinnerwartung:
37.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
51.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-41.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41.34 USD (2)
Wachstum pro Monat :
32.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
41.34 USD (3.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|373
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +149.50 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +354.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -41.34 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
XAUUSD
