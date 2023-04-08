SignaleKategorien
PAI Unique Mode No Limits with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
Wachstum seit 2019 326%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 238
Gewinntrades:
4 105 (65.80%)
Verlusttrades:
2 133 (34.19%)
Bester Trade:
899.61 USD
Schlechtester Trade:
-264.93 USD
Bruttoprofit:
40 603.66 USD (552 187 pips)
Bruttoverlust:
-26 936.38 USD (572 374 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (108.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 117.63 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
57.04%
Max deposit load:
21.16%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
12.40
Long-Positionen:
3 128 (50.14%)
Short-Positionen:
3 110 (49.86%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
2.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 102.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 102.45 USD (7)
Wachstum pro Monat :
0.34%
Jahresprognose:
4.18%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 102.45 USD (17.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.06% (1 102.45 USD)
Kapital:
17.94% (1 799.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCHF 1225
NZDCAD 1103
AUDCAD 1025
NZDUSD 1003
USDCAD 1000
AUDNZD 882
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
NZDUSD 2.8K
USDCAD 2K
AUDNZD 1.4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCHF -1.1K
NZDCAD -25K
AUDCAD 9.8K
NZDUSD 4.6K
USDCAD 15K
AUDNZD -22K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +899.61 USD
Schlechtester Trade: -265 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 102.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICEMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
