YOU: Clear Secure Inc Class A
37.07 USD 0.15 (0.41%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YOU hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.71 bis zu einem Hoch von 37.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clear Secure Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
36.71 37.49
Jahresspanne
21.67 38.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.92
- Eröffnung
- 37.05
- Bid
- 37.07
- Ask
- 37.37
- Tief
- 36.71
- Hoch
- 37.49
- Volumen
- 3.737 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- 4.22%
- 6-Monatsänderung
- 41.92%
- Jahresänderung
- 12.23%
