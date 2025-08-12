KurseKategorien
YOU: Clear Secure Inc Class A

37.07 USD 0.15 (0.41%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YOU hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.71 bis zu einem Hoch von 37.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clear Secure Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.71 37.49
Jahresspanne
21.67 38.89
Vorheriger Schlusskurs
36.92
Eröffnung
37.05
Bid
37.07
Ask
37.37
Tief
36.71
Hoch
37.49
Volumen
3.737 K
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
4.22%
6-Monatsänderung
41.92%
Jahresänderung
12.23%
