YOU: Clear Secure Inc Class A

37.81 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YOU за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.60, а максимальная — 38.80.

Следите за динамикой Clear Secure Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
37.60 38.80
Годовой диапазон
21.67 38.89
Предыдущее закрытие
37.83
Open
38.21
Bid
37.81
Ask
38.11
Low
37.60
High
38.80
Объем
2.096 K
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
6.30%
6-месячное изменение
44.75%
Годовое изменение
14.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.