YOU: Clear Secure Inc Class A
37.81 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YOU за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.60, а максимальная — 38.80.
Следите за динамикой Clear Secure Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
37.60 38.80
Годовой диапазон
21.67 38.89
- Предыдущее закрытие
- 37.83
- Open
- 38.21
- Bid
- 37.81
- Ask
- 38.11
- Low
- 37.60
- High
- 38.80
- Объем
- 2.096 K
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 6.30%
- 6-месячное изменение
- 44.75%
- Годовое изменение
- 14.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.