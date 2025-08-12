FiyatlarBölümler
Dövizler / YOU
Geri dön - Hisse senetleri

YOU: Clear Secure Inc Class A

37.94 USD 0.87 (2.35%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

YOU fiyatı bugün 2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.63 ve Yüksek fiyatı olarak 38.12 aralığında işlem gördü.

Clear Secure Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YOU haberleri

Günlük aralık
36.63 38.12
Yıllık aralık
21.67 38.89
Önceki kapanış
37.07
Açılış
36.95
Satış
37.94
Alış
38.24
Düşük
36.63
Yüksek
38.12
Hacim
1.766 K
Günlük değişim
2.35%
Aylık değişim
6.66%
6 aylık değişim
45.25%
Yıllık değişim
14.87%
21 Eylül, Pazar