YOU: Clear Secure Inc Class A

37.94 USD 0.87 (2.35%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de YOU a changé de 2.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.63 et à un maximum de 38.12.

Suivez la dynamique Clear Secure Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
36.63 38.12
Range Annuel
21.67 38.89
Clôture Précédente
37.07
Ouverture
36.95
Bid
37.94
Ask
38.24
Plus Bas
36.63
Plus Haut
38.12
Volume
1.766 K
Changement quotidien
2.35%
Changement Mensuel
6.66%
Changement à 6 Mois
45.25%
Changement Annuel
14.87%
20 septembre, samedi