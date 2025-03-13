Währungen / TACT
TACT: TransAct Technologies Incorporated
4.79 USD 0.04 (0.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TACT hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.70 bis zu einem Hoch von 4.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die TransAct Technologies Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TACT News
Tagesspanne
4.70 4.79
Jahresspanne
3.12 4.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.75
- Eröffnung
- 4.75
- Bid
- 4.79
- Ask
- 5.09
- Tief
- 4.70
- Hoch
- 4.79
- Volumen
- 114
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 9.11%
- 6-Monatsänderung
- 30.16%
- Jahresänderung
- -0.62%
